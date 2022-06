Le Nothing Phone (1) se dévoile en vidéo à Art Basel

Nothing a dévoilé en image le Nothing Phone (1) avant son lancement officiel mais des vidéos du smartphone circulent déjà.

Nothing continue de créer le buzz autour du Phone (1). Le smartphone ne sort pas avant le 12 juillet mais la jeune compagnie a décidé de nous donner un aperçu de son design très particulier.

Comme promis la coque arrière est transparente et nous laisse deviner que composants du smartphones. Ils ne sont pas bruts mais tous colorés en blanc. On peut voir la bobine de la recharge sans fil ou les supports des caméras. C’est très graphique et esthétique.

Nothing a pris soin des moindres détails pour que son smartphone soit perçu comme une vraie œuvre. Le Nothing Phone (1) a donc naturellement trouvé sa place à Art Basel, le grand salon d’art contemporain. L’appareil a été dévoilé plus en détail le 15 juin.

Le Nothing Phone (1) illumine Art Basel

Quelques happy few ont pu découvrir l’appareil. Certains en ont profité pour réaliser des vidéos. Le smartphone était sous cloche mais on pouvait le voir de près et en action.

La coque arrière est une nouvelle fois mis sous le feu des projecteurs. On découvre que Nothing a rajouté le petit détail qui tue. La coque s’illumine à plusieurs endroits lorsqu’on reçoit des notifications ou qu’on recharge le smartphone.

Le bandeau qui entoure les caméras clignote ainsi qu’une petite zone en haut à droite et une autre en bas.

Vous remarquerez d’autres éléments plus classiques comme le cerclage en métal, le bouton d’allumage sur la droite, le volume sur la gauche, le port USB-C et la grille du haut-parleur.

Le Nothing Phone sort le 12 juillet mais si vous êtes un fan inconditionnel, vous pouvez vous le procurer avant cette date. Les 100 premiers modèles numérotés seront vendus aux enchères sur StockX du 21 juin au 23 juin.