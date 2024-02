Nothing Phone (2a) on l’a vu au MWC de Barcelone Photos et vidéo

Nothing a profité du MWC de Barcelone pour dévoiler lors d’un évènement spécial le Nothing Phone (2a).

Nous y étions et nous avons pu voir le smartphone qui se distingue parmi tous les autres.

Le Phone (2a) sera lancé officiellement en France dès le 5 mars.

En attendant voici quelques infos sur son design.

Nothing Phone (2a) un design à part mais pas que…

Derrière les “yeux” emblématiques, qui sont en fait des caméras à l’intérieur de la bobine NFC, se trouve le cœur de l’intelligence qui alimente le téléphone, presque à la manière d’un cerveau.

Les autres éléments sont positionnés selon un système de grille circulaire. Cette approche circulaire est appliquée jusqu’aux bords du téléphone avec la création d’angles plus arrondis. Le rayon est désormais plus grand. Dans l’ensemble, cela donne un aspect et une prise en main cohérents et plus doux à l’appareil.

Le Phone (2a) représente une première dans l’industrie avec sa coque unibody à 90. Celle-ci s’enroule autour des bords. Elle crée une nouvelle dimension et une nouvelle perspective pour le design du téléphone, tout en intégrant de manière transparente le module à double appareil photo.

Cette structure n’est pas seulement esthétique, elle rend l’appareil plus robuste, avec une amélioration notable des résultats lors des tests de chute.

Pour capter davantage l’attention, Nothing a créé une impression d’équilibre asymétrique. En effet, la partie inférieure du Phone (2a) est délibérément conçue pour perturber la fluidité de la partie supérieure.

La coque de la batterie a été conçue en s’inspirant du plan du métro new-yorkais de Massimo Vignelli.

La “bosse” de l’appareil photo endosse le rôle important de stabilisateur pour le Phone (2a), lorsqu’il est posé à plat sur une surface. Elle permet aussi, de minimiser les risques d’obstruction intempestive des doigts lors de la prise d’une photo.

RDV le 5 mars pour découvrir ce nouveau smartphone et ici pour voir les indiscrétions des leakers.

