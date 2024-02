Nothing Phone 2a – Son prix pour la France fuite juste avant la sortie

Le Nothing Phone (2a) arrive en France. Ce smartphone milieu de gamme a laissé échapper son prix juste avant sa sortie.

Après un moment de silence, Nothing s’apprête à lancer un nouveau smartphone milieu de gamme. Le Nothing Phone (2a) sera lancé en France le 5 mars prochain après avoir fait un passage par le MWC 2024 à Barcelone.

Nothing Phone (2a) – Les prix en France

Le site DealLabs qui nous a plutôt habitué à dénicher des bons plans, a mis la main sur son prix dans l’Hexagone. Le Phone (2a) équipé de 8/128Go est annoncé à 349€. Il existe également une version avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. Le prix de ce modèle monterait à 399€.

Nothing joue la carte de la sécurité et de la sobriété au niveau des couleurs. Le Nothing Phone (2a) est proposé en noir ou en blanc.

Nothing Phone (2a) – Les caractéristiques techniques

Quelles sont les différences par rapport au Nothing Phone (1) ou au Nothing Phone (2) ? Le Nothing Phone (2a) arriverait avec un nouveau système de Glyph. Le nombre de zones est limité à trois. Ils entourent l’appareil photo.

Mise à part cette particularité, le smartphone embarquerait un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces. La dalle possèderait un taux de rafraîchissement de 120Hz mais on ne sait pas s’il s’agit d’un écran LTPO. Il abriterait le lecteur d’empreintes.

Le smartphone tournerait avec un processeur MediaTek Dimensity 7200 qui est alimenté par une batterie de 4920mAh. Cette dernière est compatible avec la charge 45W.

Du côté de la photo, l’avant du smartphone accueillerait une caméra Selfie de 32MP. L’appareil photo arrière serait basé sur un capteur principal de 50MP. Rendez-vous au MWC 2024 pour en savoir plus.

Photo : evleaks