Nothing Phone 2a Test – Du style, de l’élégance et des performances

Nous avons testé le Nothing Phone 2a. A moins de 400€, que vaut le nouveau smartphone de Nothing ? L’effet waouh est-il toujours là ?

Nothing revient avec le Nothing Phone 2a, un smartphone milieu de gamme avec la saveur des appareils Nothing et un prix très raisonnable. Le Nothing Phone 2a est à moins de 400€. Il démarre à 349€. (test non sponsorisé).

Le constructeur a-t-il réussi à conserver l’ADN et la qualité Nothing pour ce prix-là ? La réponse est dans notre test effectué pendant le salon MWC 2024 à Barcelone.

Nothing Phone 2a – Un design repensé mais dans la continuité

Le design du Nothing Phone 2a reste fidèle à celui de ses prédécesseurs mais il a son identité propre. Sa coque est transparente et on reconnait immédiatement qu’on tient un smartphone Nothing dans la main.

Cependant l’agencement des composants est complétement différent. La forme de l’appareil photo rompt avec celle du Nothing Phone 2. Le module photo est au milieu de la bobine NFC et il est horizontal.

Il est moulé dans la coque et il offre une parfaite stabilité au smartphone quand il est à plat sur une table. L’arrière du Nothing Phone (2a) est encore plus graphique que celui du Phone (2). Le bas de l’appareil laisse apparaitre un circuit imprimé qui rompt avec l’appareil photo tout en rondeur. Il est vraiment très beau.

Le Nothing Phone (2a) nous offre à l’avant un écran avec des bordures noires symétriques.

Un nouveau système Glyph

Les Glyphs sont devenus l’emblème des smartphones Nothing. Le Nothing Phone (2a) possède aussi son système de Glyphs mais il est différent de celui de ses prédécesseurs. Il se compose de trois LED lumineuses, concentrées autour de l’appareil photo.

Nothing a développé 15 fonctions différentes liées à ces petits témoins lumineux. Ils peuvent être configurés et personnalisés pour signaler l’arrivée d’une notification ou l’appel d’un contact. Vous savez en un clin d’œil qui vous appelle sans regarder votre écran.

L’activation des Glyphs peut aussi être liée à des appli partenaires comme Uber ou l’Agenda Google. Les Glyphs servent de décompte pour vous indiquer que votre Uber approche. Dommage qu’il n’y en ai pas plus de disponible mais la liste s’agrandira peut-être après sa sortie.

La liste des fonctions proposées dans l’interface est longue ce qui fait dépasser à ce système de Glyphs le stade de simple gadget. Vous pouvez même composer vos propres sonneries grâce à l’appli Glyph Composer.

L’ergonomie

Le Nothing Phone (2a) fait partie des grands smartphones mais il n’est pas non plus démesuré. Son poids est bien équilibré et avec un peu de gymnastique vous pourrez l’utiliser d’une seule main. C’est un format compact sans être trop petit. Le smartphone est léger. Il pèse 190g et on le tient bien en main.

Outre son design original, la coque arrière est faite d’une seule pièce avec des angles à 90°. C’est une première dans l’industrie. Cette particularité rend le Nothing Phone (2a) très agréable à manipuler. Les arêtes à l’arrière sont légèrement arrondies. Elles épousent naturellement la forme de la main.

L’écran

Le Nothing Phone (2a) nous accueille avec un écran OLED de 6,7 pouces. Il affiche une résolution de 2412 x 1080 pixels. La luminosité monte jusqu’à 700nits avec des pics à 1300nits. Comme vous pouvez le constater sur la photo, c’est assez élevé pour distinguer l’écran en plein soleil.

Le taux de rafraichissement de cette dalle monte jusqu’à 120Hz. Il ne s’agit malheureusement pas d’un écran LTPO. Le taux de rafraichissement ne descend pas en dessous de 60Hz mais cela n’impacte pas l’autonomie comme vous le découvrirez dans la suite de notre test.

La qualité est au rendez-vous avec de beaux contrastes et colorimétrie vitaminée sans être trop forcée. Vous n’aurez pas besoin de foncer dans les paramètres pour tout régler. Ca tombe bien car les options sont assez succinctes. Vous avez le choix entre des couleurs actives ou réalistes. Une barre de réglage permet d’ajuster la tonalité vers le chaud ou le froid.

Cet écran accueille le lecteur d’empreintes. Bien placé, il tombe naturellement sous le doigt et il est réactif.

Les performances

Le Nothing Phone (2a) est propulsé par un processeur MediaTek 7200 Pro gravé en 4nm. Il est assisté par 12Go RAM auxquelles vous pouvez rajouter 8Go de mémoire virtuelle. Ils sont accompagnés par 256Go de stockage.

Ce processeur optimisé avec l’aide de MediaTek est 13% plus performant que celui du Nothing Phone (1) et 16% plus efficace. Il est adapté à l’architecture Nothing pour consommer moins d’énergie.

Cette collaboration a également permis d’affiner la gestion des fichiers en lecture et en écriture. Nothing Phone assure que son smartphone restera aussi rapide du premier au dernier jour de son utilisation.

Le Nothing Phone (2a) développe assez de puissance pour jouer sans aucun problème à des jeux vidéo exigeants comme Genshin Impact. Il se lance avec des graphismes réglés sur le niveau faible et une fréquence d’image sur 30fps. Le jeu reste fluide même avec une qualité graphique réglée sur moyen.

Le système de dissipation de chaleur est particulièrement efficace. Le smartphone ne chauffe pas du tout même après 1 heure de jeu.

Vous pourrez profiter d’un son bien équilibré, diffusé par deux haut-parleurs clairs mais qui manquent un tout petit peu de puissance.

L’autonomie

Le Nothing Phone (2a) héberge une batterie de 5000mAh. Grâce à elle, le smartphone tient jusqu’à deux jours selon le constructeur. Dans les faits, l’autonomie varie entre 1,5 jour et 2 jours. Nous avons utilisé le smartphone de façon intensive lors de notre test.

Nous avons joué à des jeux vidéo et pris beaucoup de photos. Le Nothing a effectivement tenu la distance pendant plus de 1,5 jour sans passer par la case recharge. Nothing garantit la longévité de sa batterie. A titre d’exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 4% de batterie.

Elle conserve 90% de sa capacité après 1000 cycles de charges soit une durée de 3 ans. Celle-ci est compatible avec la recharge rapide 45W et malheureusement, le bloc charge n’est pas dans la boite. Elle récupère 50% d’énergie après 20 minutes de charge et 100% en 59 minutes.

Un petit conseil. Si votre Nothing Phone (2a) est déchargé à 100%, ne le rallumez pas avant qu’il ait atteint 10% de batterie. Dans le cas contraire, il va émettre un petit bip strident à chaque fois qu’il récupère 1% de batterie.

La photo

Le Nothing Phone(2a) ne s’embarrasse pas de capteurs inutiles. Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 50MP accompagné d’un stabilisateur optique d’image et d’un ultra grand-angle de 50MP.

De jour, les clichés du Nothing Phone (2a) sont convaincants. Les couleurs sont légèrement réhaussées pour donner plus de force aux photos mais elles restent proches de la réalité.

Le capteur principal réagit bien même avec une très forte luminosité. Le rendu est flatteur mais on constate une tendance à lisser certaines textures comme la pierre des bâtiments. Un manque de netteté apparaît quand on regarde la photo à 100%. Le phénomène apparaît sur les clichés en 12MP mais disparaît sur le mode 50MP.

L’appareil photo propose un zoom numérique d’un grossissement X2 à X10. Le zoom X2 restitue un bon niveau de détails. Le zoom X10 n’est pas facilement accessible. Il n’a pourtant aucune raison de se cacher.

Pour accéder au zoom X10, il faut appuyer longuement sur le zoom X2. Le niveau de précision diminue logiquement mais il reste exploitable. La photo reste nette notamment grâce au double stabilisateur OIS+EIS.

Ultra grand-angle, Portrait et photos de nuit

L’ultra grand-angle conserve une cohérence avec le capteur principal. La plage dynamique est moins étendue ce qui rend les clichés beaucoup plus plats et plus blancs. L’angle de vision de 114° est bien géré et le sentiment d’aspiration est limité.

L’ultra grand-angle est également disponible avec le mode 50MP. Le rendu des aussi convaincant. La dernière photo a été prise en ultra grand- angle en 50MP.

Le mode portrait manque un peu de précision. Lorsqu’on regarde de plus près la photo, on s’aperçoit que l’algorithme cache tous les cheveux qui dépassent dans une auréole de flou. Le résultat donne le change. L’intensité de l’effet Bokeh est réglable mais le Nothing Phone (2a) voit trouble. Le détourage est fait à la hache.

Les photos de nuit. Etrangement, le Nothing Phone (2a) n’a pas de mode Nuit. Il se déclenche automatiquement quand la luminosité diminue. Le Nothing Phone (2a) s’en sort pas mal dans des conditions de faible luminosité. Il fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité.

Il a du mal à éclairer les zones sombres mais il ne dénature pas les photos. L’appareil respecte les couleurs et l’ambiance de la scène. On regrette juste l’agressivité de l’algorithme. En supprimant le bruit sur les photos, il emporte avec lui une partie des détails.

Ce qu’on en pense

Le Nothing Phone (2a) est un smartphone qui allie style et performances. Le design de la coque arrière est bien meilleur que celui du Phone (2). Le modèle blanc est très graphique. C’est notre préféré.

Heureusement, Nothing n’a pas tout misé sur son apparence. Le Nothing Phone (2a) possède un bel écran, un processeur qui laisse libre cours à vos envies et une autonomie au-dessus de la moyenne.

La partie photo nécessite encore quelques réglages mais le Nothing Phone (2a) n’a pas à rougir face à ses concurrents dans la même catégorie de prix.

A 399€, le Nothing Phone (2a) vient combler un vide dans le catalogue de la compagnie. Le smartphone a une bonne alchimie. Il est bien pensé, esthétiquement très réussi, performant et centré sur l’humain avec une simplification de son utilisation.

Le Nothing Phone (2a) 12/256Go est à 399€. Le modèle 8/128Go est à 349€. A ce prix, c’est une très bonne affaire pour un smartphone équilibré, performant et surtout qui sort du lot.

