OnePlus Buds Z2 Test – Des écouteurs sans fil à petit prix avec un ANC performant - IDBOOX

OnePlus sort les OnePlus Buds Z2, des écouteurs sans fil sous la barre des 100€ avec un ANC. Découvrez ce qu’ils valent dans notre test.

Les OnePlus Buds Z2 débarquent juste avant Noël. Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires intègrent un système de réduction de bruit active. Ont-ils leur place dans la hotte du Père Noël ? On vous dit tout dans notre test. (non sponsorisé)

OnePlus Buds Z2- Design et ergonomie

Les Buds Z2 reprennent la forme bâton de leurs prédécesseurs. Il y une différence tout de même. OnePlus a raccourci les tiges de 15% par rapport à celle des OnePlus Buds Z.

Les écouteurs sont plus compacts. Ils sont légers et agréables à porter. Ils pèsent 4,5 g chacun. Ils tiennent bien dans les oreilles sans rentrer trop profondément à l’intérieur du conduit. On ne ressent pas de gêne même après une longue période d’écoute.

La boite est aussi petite et légère que les écouteurs. Elle se glisse facilement dans une poche. Elle mesure : 73,15mm x 36,8mm xx 29,1mm.

On apprécie également son format allongé qui permet de sortir facilement les écouteurs. Les écouteurs sont IP55. Ils résistent aux éclaboussures comme le boitier certifié lui aussi IPX4.

Installation et commandes

L’installation est immédiate que vous ayez un smartphone OnePlus ou d’une autre marque. Les OnePlus Buds Z2 se connectent au smartphone Android ou iOS via le Bluetooth.

Si les écouteurs se montrent capricieux vous avez un bouton à l’arrière du boitier de charge pour passer en mode appairage.

On vous conseille d’installer l’application HeyMelody. Elle vous donnera accès à plus de fonctions. On peut choisir directement le niveau de réduction de bruit et personnaliser les commandes de chaque écouteur.

On retrouve les fonctions habituelles sauf la gestion du volume. Il faudra passer par le smartphone pour baisser ou monter le son. L’équaliseur est l’autre grand absent de l’appli des OnePlus Buds Z2. Les écouteurs se mettent en pause dès qu’on en retire un des oreilles.

Un ANC digne des grands

Les écouteurs intègrent un système de réduction active du bruit comme les OnePlus Buds Pro. On pourrait se dire qu’à ce prix il n’est pas très efficace mais c’est tout le contraire. Cet ANC est même ultra-performant.

Les OnePlus Buds Z2 combinent l’action de la réduction active et passive. A ce sujet, pensez à changer les embouts pour les adapter au mieux à vos oreilles. La boite en contient trois paires. Vous ressentirez la différence.

Mais revenons au système de réduction de bruit active. Les OnePlusBuds Z2 excellent dans le domaine. Vous trouverez dans l’application HeyMelody deux modes de réduction du bruit. On ne ressent pas de pression sur les tympans.

Le premier atténue les bruits jusqu’à 25dB. Le bruit des touches sur un clavier est à peine perceptible mais vous entendrez encore le bruit lointain de la circulation.

Vous pouvez monter d’un cran avec le niveau extrême. Il supprime les bruits autour de vous jusqu’à 40dB. C’est impressionnant. Le bruit des touches du clavier disparaît et vous n’entendrez plus une personne qui vous parle à trois mètres de distance. Même le bruit des environs devient un mauvais souvenir.

Il faut quand même avouer que pour arriver à ce niveau les écouteurs abusent un peu des basses.

L’appli propose aussi un mode transparence qui permet de profiter de la musique tout en entendant ce qui vous entoure. Dans ce cas là, ils laissent passer les sons plus aigus et vous pourrez entendre les conversations autour de vous.

La qualité sonore

Le système de réduction de bruit active joue beaucoup sur la qualité sonore. Les basses sont très présentes. Les OnePlus Buds Z2 produisent un son lourd et puissant. Le son est très enveloppant.

Avec l’ANC au maximum, on est un peu comme dans une bulle coupée du monde. Les écouteurs n’anéantissent pas pour autant toutes nuances. Ils s’adaptent à différents styles de musiques moins versés dans les basses.

Concernant les appels, chaque écouteur dispose de trois micros qui filtrent les bruits ambiants. La voix est claire et débarrassée des parasites et autres souffles. Elle paraît juste un peu sourde.

L’autonomie

Les OnePlus Buds Z2 assurent peuvent tenir jusqu’à 38 heures. On parle ici d’une autonomie avec le boitier de charge. En réalité, ils ont une autonomie de 5 heures avec l’ANC activé au maximum et de 7 heures sans l’ANC.

Tout dépendra de ce que vous faite avec les écouteurs. Lors de notre test, une heure d’écoute avec le système de réduction de bruit active en mode Extrême, le volume du smartphone à la moitié et un appel à consommé 15% de la batterie.

L’autonomie passe à 38 heures en passant pas le boitier de recharge sans ANC et à 27 heures avec ANC. Les OnePlus Buds Z2 se chargent à 100% en 90 minutes et récupèrent 5 heures d’autonomie en 10 minutes.

Ce qu’on en pense

Les OnePlus Buds Z2 étonnent par leur qualité sonore et la performance de leur ANC. On trouve généralement un tel niveau de réduction de bruit active dans des écouteurs beaucoup plus chers. On leur reprochera juste l’absence de réglage du volume.

A 99€, les OnePlus Buds Z2 sont une bonne affaire à placer sous le sapin.

Cliquez sur ce lien pour acheter les OnePlus Buds Z2 blancs.

Cliquez sur ce lien pour acheter les OnePlus Buds Z2 noirs.