OnePlus Nord 2 Test et vidéo – Une nouvelle référence pour 399€ ? - IDBOOX

Nous avons reçu le OnePlus Nord 2 5G à la rédaction et on vous propose de découvrir le smartphone en détails dans notre test et notre vidéo.

OnePlus fait à nouveau bouger les lignes et met la barre encore plus haut avec le OnePlus Nord 2 5G. Elle veut proposer un flagship killer à partir de 399€. On a pris notre temps pour faire le test et on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le OnePlus Nord 2 5G. (test non sponsorisé)

OnePlus Nord 2 5G – Un design avec des finitions premium

Dès la sortie de la boite, le OnePlus Nord 2 renvoie une impression premium avec des finitions parfaites. Nous avons reçu la version bleue à la rédaction mais le smartphone est aussi vendu en gris.

Dans l’ensemble le design du Nord 2 ne s’éloigne pas de celui du Nord ou du Nord CE 5G. Les bords arrière sont très arrondis ce qui le rend très agréable à tenir en main. Le Nord 2 est cerclé de métal et la coque arrière est en verre.

OnePlus a recréé une texture très particulière lisse et agréable au toucher. La coque simule l’effet miroitant de la porcelaine en étant beaucoup moins fragile évidemment. On s’en rend bien compte sur la version bleue. Autre avantage, elle ne marque absolument pas les traces de doigts.

A noter que le module photo s’est élargi ce qui offre au mobile une meilleure stabilité quand on le pose sur une table.

Un écran Super AMOLED

De l’autre côté, on trouve un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+. Comme on pouvait s’y attendre avec un écran de ce genre, l’affichage est net avec des couleurs contrastées et des noirs profonds.

La dalle est lumineuse et permet d’utiliser le smartphone en extérieur sans problème comme vous pouvez le voir dans notre vidéo.

On regrette que OnePlus n’ai pas eu envie de pousser le taux de rafraichissement de la dalle plus loin que du 90Hz. Les animations sont fluides mais la différence avec le 60Hz n’est pas aussi flagrante qu’avec du 120Hz. L’écran 90Hz a l’avantage de préserver la batterie.

Autre petite déception, le constructeur n’a pas déplacé le lecteur d’empreintes. Il est placé un peu trop bas ce qui demande une petite gymnastique des doigts pour l’atteindre.

La puissance du MediaTek Dimensity 1200 AI

Le OnePlus Nord 2 est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI. Cette nouvelle version a été optimisée avec de l’intelligence artificielle. Il a été optimisé pour le gaming mais aussi pour la photo et la vidéo.

Dans la pratique, on a du mal à déterminer le gain de puissance réel par rapport au précédent processeur. Sachez que vous ne rencontrerez aucun problème même avec les jeux les plus exigeants. Il est comparable à un processeur Snapdragon haut de gamme.

Le Dimensity 1200 AI est assisté par 8 ou 128Go de RAM DDR4 et 128Go ou 256Go d’UFS 3.1.

On a fait des essais avec Call of Duty Mobile. Le jeu se lance par défaut avec des graphismes et une fréquence d’image élevée. Vous pouvez passer la qualité des graphismes directement sur la case très élevée ainsi que la fréquence d’image.

Le jeu diminue automatiquement la qualité des graphismes quand on pousse la fréquence au maximum. C’est déjà excellent et nous n’avons constaté aucun ralentissement ou saccade.

Le son est puissant mais il manque un peu d’effet de spatialisation et de graves. A noter que la coque chauffe légèrement mais cela n’empêche pas de jouer.

Trois capteurs photo

Le OnePlus Nord 2 passe de 4 à 3 caméras par rapport à son prédécesseur. On ne perd pas au change puisqu’il intègre un capteur principal Sony IMX 766 de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, un utlra grand-angle de 8MP de 119,7° et un capteur monochrome de 2MP.

Aidé par l’IA, le capteur principal réalise des photos avec un beau piqué et un contraste appuyé même avec une forte luminosité. Les couleurs sont vives mais elles restent dans le domaine du réaliste.

Le Nord 2 ne propose pas de zoom optique. Il faut se contenter d’un zoom numérique assisté par l’IA. La perte de détails est acceptable avec le zoom X2. C’est une autre histoire dès qu’on passe en zoom X5 ou X10.

L’IA se comporte comme un vrai rouleau compresseur. Elle supprime la majeur partie des détails à tel point qu’on se retrouve avec des photos qui semblent dessinées au crayon. On a le même problème quand on zoome lors d’un enregistrement vidéo. Vous pouvez le constater dans notre vidéo.

Le Mode Nuit se montre efficace avec une bonne gestion des lumières urbaines. Il a tendance à légèrement accentuer les couleurs sans pour autant les dénaturer. Le lissage pour supprimer le bruit n’est pas trop agressif et les photos conservent un maximum de détails au premier plan. (photos en mode auto et en mode nuit)

Si les sujets sont trop éloignés, l’IA a plus de mal et on retombe dans le même travers qu’avec le zoom de jour. Les contours paraissent crayonnés. (Une mise à jour est en cours de déploiement. Espérons qu’elle améliore ce point.)

Ultra grand-angle, portraits et vidéo

L’ultra grand-angle réussit à restituer des couleurs et une luminosité calés sur le grand angle. Il y a par contre un très fort sentiment d’aspiration au centre qui déforme les photos.

Le mode portrait se montre efficace mais il a un peu trop tendance à appliquer un halo de flou autour des visages pour faire disparaître des mèches de cheveux rebelles. Le capteur avant utilise la même technique. Dommage, qu’il ne soit pas possible de modifier le niveau de flou d’arrière plan avant ou après avoir pris une photo.

Le OnePlus Nord 2 peut également filmer en 4K en 30fps et en 1080p en 30 ou 60 fps. Le smartphone bénéficie du stabilisateur optique d’image. Il élimine les soubresauts de la caméra même en 4K. Vous en avez un exemple dans notre vidéo.

Une recharge 65W pour 399€

Le Nord 2 embarque la même batterie de 4500mAh que le OnePlus Nord CE 5G. Elle a cependant un avantage. Elle est compatible avec la charge 65W. Il ne lui faut que 30 minutes pour passer de 0 à100%. Ne vous inquiétez pas le chargeur est inclus dans la boite.

Cette batterie confère au smartphone une autonomie d’une journée avec l’écran réglé en 90Hz. En étant raisonnable sur les jeux et les vidéos, elle peut tenir une journée et demie mais pas au-delà.

Pour vous donner un exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile a consommé 5% de batterie avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur un niveau très élevé. On reste dans la moyenne des autres smartphones.

Ce qu’on en pense

Le OnePlus Nord 2 fait honneur à son prédécesseur. Il fait de l’ombre aux smartphones haut de gamme vendus à des prix beaucoup plus élevés mais il n’arrive pas à les égaler sur plusieurs points.

Il n’est malheureusement pas sans défaut. OnePlus a été obligé de faire des concessions pour le proposer à partir de 399€.

Parmi les points positifs, on citera son très bel écran Super AMOLED, son processeur puissant, le stockage UFS 3.1, la caméra principale 50MP ou encore la recharge 65W.

De l’autre côté, on regrettera un module photo inégal qui nous a un peu déçu ou un taux de rafraichissement de seulement 90Hz. La balance penche tout de même largement du côté positif.

Au final, le OnePlus Nord 2 5G est un smartphone puissant avec un design premium qui répondra quasiment aux attentes de tous les utilisateurs. Le OnePlus Nord 2 est un incontournable dans cette gamme de prix.



Le OnePlus Nord 2 5G est vendu à partir de 399€ en 8/128Go et il monte à 499€ avec 12/256Go.

Disponible aussi ici : Cliquez ici ou Cliquez ici

OnePlus Nord 2 5G Ecran 6,43 pouces Super AMOLED – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur MediaTek Dimensity 1200 AI – 5G RAM 8/12Go DDR4 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension non Caméras arrières 50MP (f/1.88) SONY IMX766 OIS + Ultra grand-angle 8MP 119,7°+ 2MP monochrome – vidéo 4K 30fps Caméras frontales 32MP IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide oui 65W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 – OxygenOS 11.3 Dimensions 158,9 x 73,2 x 8,25 mm – 189g