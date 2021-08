OnePlus Buds Pro Test - La nouvelle référence des écouteurs avec ANC ? - IDBOOX

Les OnePlus Buds Pro sont les premiers écouteurs avec ANC signés OnePlus. Nous avons pu les tester avant leur sortie. Découvrez ce que nous en avons pensé. (test non sponsorisé)

Le segment des écouteurs True Wireless commence à être très encombré mais peu de constructeurs ont réussi à trouver la formule magique avec un design réussi, un son de qualité et un ANC performant.

Les OnePlus Buds Pro rassemblent-ils toutes ces qualités ? On vous propose de le découvrir dans notre test.

OnePlus Buds Pro – Un design soigné et premium

Les OnePlus Buds Pro marquent leur différence par rapport aux autres écouteurs du même genre sur le marché. Ils arborent une forme originale. On est sur des écouteurs intra auriculaires avec une petite tige légèrement décollée du lobe de l’oreille.

Cela a son importance pour la manipulation des écouteurs mais nous le verrons plus loin dans l’article.

Ces petits tubes sont recouverts d’une texture brillante qui imite la céramique ou le métal selon la couleur des écouteurs. Les Buds Pro existent en noir et en blanc.

Nous avons testé la version blanche. Elle n’est pas salissante et elle a résisté aux rayures lors de notre test. Les écouteurs renvoient une image premium, chic et discrète. Ils se rangent dans une petite boite rectangulaire qui se pose à plat.

Les finitions sont soignées comme celles des écouteurs avec une charnière argentée, une LED à l’avant et le logo OnePlus sur le dessus. Grâce à sa petite taille elle se glisse dans n’importe qu’elle poche (60,1 x 49,1 x 24,9 mm).

Ergonomie

Les oreillettes sont équipées d’embouts en silicone de différentes tailles pour s’adapter au mieux à votre conduit auditif. Elles ne rentrent pas trop profondément dans l’oreille et se révèlent agréables à porter même pendant une long moment.

Les Buds Pro pèsent 4,35 g et la majorité du poids se concentre dans la tête des écouteurs si bien qu’on ne les sent presque pas même après 3 heures d’utilisation.

Ils tiennent bien dans le creux de l’oreille. Ils seront de bons compagnons pour les sportifs d’autant plus qu’ils résistent à l’eau et à la poussière (IP 55 et IPX4).

Installation et application

L’installation se fait en quelques clics. Il suffit d’ouvrir la boite et les écouteurs sont automatiquement détectés. Si vous n’avez pas un OnePlus Nord 2, un OnePlus 9 ou un autre smartphone de la marque, vous devrez installer l’application HeyMelody pour accéder à des paramètres supplémentaires.

OnePlus a choisi un système de commandes très particulier. Il ne faut pas toucher ou effleurer une zone tactile sur les écouteurs. Il faut presser les tiges avec le pouce et l’index. C’est déroutant au départ mais on s’y fait rapidement d’autant plus que les écouteurs se montrent réactifs.

Pour être sûr qu’ils sont bien placés dans vos oreilles, vous avez accès à un test d’ajustement. Ce test aide aussi à bien positionner les tiges pour qu’elles soient facilement préhensibles entre deux doigts.

En pressant rapidement l’écouteur on met en lecture/pause, deux pressions passent au morceau suivant, trois pressions passent au morceau précédant. Un pression longue active l’ANC ou désactive l’ANC. Il n’y a malheureusement pas de contrôle du volume et on ne peut pas le rajouter.

La personnalisation est très succincte. On peut ajouter l’assistant vocal ou un niveau d’ANC. C’est un peu juste. L’appli permet également de mettre à jour les écouteurs ou d’activer le mode Zen qui diffusera des sons relaxants.

La qualité audio

Les OnePlus Buds Pro sont compatibles Dolby Atmos. Lorsque l’ANC est activé, les OnePlus Buds Pro misent à fond la carte des basses. Il n’est pas avare de ce côté-là. Elles se révèlent étonnamment puissantes pour de si petits écouteurs.

Les aigus résistent à cette déferlante. Le son joue les équilibristes entre ces deux extrêmes mais au détriment des médiums qui passent inaperçus. En contrepartie, on éprouve une vraie sensation de puissance avec un son spatial particulièrement enveloppant. Ils produisent un son immersif qui vous emplira la tête.

En coupant l’ANC, vous adoucirez les basses. Vous reviendrez à un niveau plus raisonnable qui convient à des styles de musique plus variés.

Les 3 micros garantissent des appels de qualité. Ils filtrent les bruits ambiants et restituent une voix claire débarrassée des craquements et parasites.

Un ANC performant

Quand on parle d’ANC sur des écouteurs True Wireless, on ne s’attend pas à un système de réduction de bruit active d’une qualité exceptionnelle. Les OnePlus Buds Pro relèvent le niveau.

L’ANC est efficace et on peut même dire ultra performant. L’interface propose trois modes différents qui s’adaptent à différentes situations. Selon les options, les Buds Pro peuvent supprimer les bruits entre 25db et 40db.

Le niveau d’ANC s’ajuste automatiquement à votre environnement mais vous pouvez également le choisir manuellement.

Dans les faits, avec le niveau de réduction au maximum, vous ferez disparaître les bruits d’un ventilateur d’ordinateur ou ceux d’un clavier. La voix d’une personne à côté de vous devient inaudible mais un mode transparence permet de renouer avec le monde extérieur tout en profitant de l’ANC.

Lorsqu’on est à l’extérieur, l’ANC montre aussi ses muscles. Il est capable d’atténuer le capharnaüm des voitures et même des bus parisiens bruyants pour les lisser dans un bruit de fond sonore.

L’autonomie

L’autonomie des OnePlus Buds Pro atteint 38 heures avec le boitier de recharge. L’activation de l’ANC la fait passer à 28 heures. Dans les faits, les écouteurs offrent entre 5 et 7 heures d’écoute sans passer par l’étui de recharge.

Cette durée varie en fonction de l’activation de l’ANC, du volume d’écoute, du nombre d’appels, etc. Ils se placent de toute façon dans la fourchette haute.

Vous pouvez compter en plus sur l’étui, compatible avec la Warp Charge et la charge sans fil Qi. Vous récupérez 10 heures d’autonomie après 10 minutes de charge via le câble USB-C fourni dans la boite.

Ce qu’on en pense

Les OnePlus Buds Pro sont une excellente surprise. Ils se distinguent de la concurrence par un système de réduction de bruit active particulièrement efficace pour ce genre d’écouteurs.

On apprécie également leu design soigné et premium. Du côté audio, ils ne font pas dans la dentelle mais si vous cherchez des écouteurs avec un son puissant et lourd, les OnePlus Buds Pro répondront à vos attentes.

Vous ne serez pas non plus déçus par le prix puisque les OnePlus Buds Pro sont vendus au prix de 149€. Les OnePlus Buds Pro rentrent sans aucun problème dans notre top.

Cliquez sur ce lien pour acheter les OnePlus Buds Pro blanc ou suivez ce lien pour acheter la version noire.