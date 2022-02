OnePlus Nord CE 2 5G – Prix, dispo et fiche technique, tout ce qu’il faut savoir - IDBOOX

Le OnePlus Nord CE 2 est officiel. Prix, disponibilité, caractéristiques techniques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce smartphone.

Nous avons reçu le OnePlus Nord CE 2 5G deux jours avant sa présentation. C’est un peu court pour un test décent alors on vous propose un tour d’horizon du smartphone en attendant de vous donner notre avis définitif.

Dès qu’on ouvre la boite, la différence avec le OnePlus Nord CE saute aux yeux. OnePlus a fait un gros effort sur le design. Fin et léger, il pèse 173g et mesure 7,8 mm d’épaisseur. Il se révèle très agréable à tenir et à manipuler d’une seule main.

Nous avons eu la chance de recevoir le très beau Bleu Bahamas. La coque est constituée de plusieurs couches et donne l’impression d’être transparente. Elle joue avec la lumière pour renvoyer des reflets nacrés.

C’est plus visible au niveau de l’appareil photo. Il semble flotter au dessus de l’eau. C’est très réussi.

OnePlus Nord CE 2 – Un smartphone transformé

Profitons-en pour continuer sur le module photo qui a bien évolué par rapport au précédent modèle. Il est beaucoup plus large et fait partie intégrante de la coque. Il a un air de famille indiscutable avec l’Oppo Reno 7 5G.

Deux énormes capteurs photo occupent tout l’espace à gauche. Un troisième petit capteur et un flash LED sont décalés en haut à droite. La taille de cet îlot offre une relativement bonne stabilité au smartphone quand il est posé sur une table. Il bouge un peu mais la coque de protection fournie dans la boite le rend parfaitement stable.

A noter que cette version du OnePlus Nord CE 2 5G ne marque pas du tout les traces de doigts.

L’avant du smartphone témoigne de peu de changements. On retrouve le même écran AMOLED de 6,43 pouces. Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 90hz mais il est dépourvu de mode automatique.

Le lecteur d’empreintes se cache sous la dalle. Il conserve le même emplacement que sur le OnePlus Nord CE. On le trouve toujours un peu trop bas pour être facilement atteignable.

On vous laisse découvrir le reste de la fiche technique dans le tableau ci-dessous en attendant notre test complet.

Sachez que le OnePlus Nord CE 2 5G est vendu à 369€. Les pré-commandes démarrent le 3 mars et il sera disponible le 10 mars.

La fiche technique complète