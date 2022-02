Le OnePlus Nord CE 2 5G annoncé officiellement pour le 17 février en France - IDBOOX

OnePlus annonce l’arrivée en France du OnePlus Nord CE 2 5G le 17 février. Recharge 65W, microSD, que sait-on déjà ?

Le OnePlus Nord CE 2 5G reste un smartphone milieu de gamme il change de visage. Sa sortie est prévue pour le 17 février et OnePlus commence à faire monter la pression en faisant du teasing.

La compagnie a posté des visuels et une vidéo sur son site. On s’aperçoit déjà des changements par rapport au OnePlus Nord CE. OnePlus a fait un gros travail sur le design. Il est plus raffiné. Le OnePlus Nord CE 2 5G va puiser son inspiration chez Oppo.

En regardant son îlot photo, on ne peut pas nier sa ressemblance avec celui de l’Oppo Reno 7 5G. A demi-dissimulé, il nous laisse entrevoir un module rectangulaire avec deux énormes capteurs photo. Un troisième capteur et un flash LED sont décalés sur la droite.

OnePlus Nord CE 2 5G – Recharge 65W, microSD et…

Parallèlement, une vidéo mise en ligne met l’accent sur certains points forts du smartphone. On démarre avec l’espace de stockage. Celui du OnePlus Nord CE 5G n’était pas extensible.

Le OnePlus Nord CE 2 5G change la donne et devient compatible avec les cartes microSD. L’espace de stockage est extensible jusqu’à 1To.

La suite de la vidéo évoque la recharge SuperVOOC 65W. Il retrouve une journée d’autonomie en seulement 15 minutes de charge. C’était déjà le cas avec le précédent modèle. On voit au passage que le smartphone retrouve une prise audio jack.

OnePlus insiste aussi sur les bords très fins qui encadrent l’écran du OnePlus Nord CE 2 5G.

Si on s’en réfère à la page du smartphone, OnePlus compte dévoiler d’autres caractéristiques phares du OnePlus Nord CE 2 5G régulièrement d’ici le lancement.