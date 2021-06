Oppo Find X3 Neo 5G Test – La puissance sans se ruiner (vidéo) - IDBOOX

Nous avons reçu à la rédaction l’Oppo Find X3 Neo 5G. Il se révèle une alternative intéressante au Find X3 Pro. Découvrez sans tarder notre test vidéo. (test non sponsorisé)

La gamme Oppo Find X3 est une grande famille qui comporte de nombreux smartphones. L’Oppo Find X3 Neo navigue entre le milieu et le haut de gamme. Il se positionne entre le Find X3 Lite et le Find X3 Pro.

On vous dit tout dans notre test vidéo.

L’Oppo Find X3 Neo à découvrir en vidéo

On ne s’attardera pas sur son design ni sur son écran dans cet article. On les détaille largement dans notre vidéo de test.

Il faut juste savoir qu’Oppo a fait du très beau travail avec des finitions parfaites. On décerne une mention spéciale à la coque en métal mate avec ses reflets arc-en-ciel. Elle ne marque absolument pas les traces de doigts. C’est assez magique.

Les performances

L’Oppo Find X3 Neo est un smartphone puissant. Cependant, vous ne croiserez pas le dernier Snapdragon 888 sous la coque. Le constructeur a choisi un processeur Snapdragon 865, sorti fin 2019, il n’y a pas de crainte à avoir. Il avale tout ce qu’on lui donne.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée. On peut pousser cette dernière plus loin sans constater de ralentissements.

La coque chauffe un peu au niveau de la caméra mais cela n’empêche pas de jouer.

L’autonomie

Le Find X3 Neo peut aussi se vanter de posséder une autonomie au dessus de la moyenne. Grâce à sa batterie de 4500mAh, le smartphone tient une journée et demie avec une utilisation classique (une petite heure de jeu, de la vidéo, des réseaux sociaux, etc.).

Sans jeu vidéo, il frôle les deux jours. A titre d’exemple une partie de Call of Duty Mobile de 16 minutes avec l’écran réglé en 90Hz consomme 5% de batterie.

Autre gros avantage du Find X3 Neo, sa batterie est compatible avec la charge SuperVooc 2.0. Elle passe de 0 à 100% en seulement 35 minutes. Et, ne vous inquiétez pas le chargeur est inclus dans la boite.

Le capteur principal du Find X3 Pro

Oppo a également soigné la partie photo du Neo. Il partage son capteur principal avec le Find X3 Pro. Le smartphone embarque une quadruple caméra basée sur un capteur Sony IMX766 de 50MP.

Elle est accompagné d’un ultra grand-angle Sony IMX481 de 123°, d’un téléobjectif de 13MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Avec cet ensemble, le Find X3 Neo est capable de vraies prouesses. Oppo maîtrise de mieux en mieux la photo. Il peut prendre des photos de 50MP ou 12MP.

Mise à part le niveau de détails plus élevé dans le premier cas, il n’y a pas de différence entre les deux modes. Le traitement des couleurs demeure le même. Les teintes conservent leur naturel.

Le Find X3 Neo partage également avec le Find X3 Pro son zoom périscopique de 13MP. Ce téléobjectif permet de faire des zooms optiques X2 et des zooms hybrides X5 sans dégrader la qualité. Les clichés restent propres avec un bon niveau de détails.

L’appareil est aidé par un stabilisateur numérique qui empêche les photos d’être floues. Le smartphone peut monter jusqu’à un zoom numérique X20 qui montre ses limites avec une forte apparition de pixels.

Un smartphone qui n’a pas peur du noir

L’ultra grand-angle limite les déformations sur les côtés mais il ne réussit pas à maintenir une luminosité cohérente avec le capteur principal. Le niveau est beaucoup plus élevé ce qui rend les photos un peu trop blanches.

L’objectif Macro permet des photos nettes sans tâtonner pendant 5 minutes pour trouver la bonne distance entre le sujet et le smartphone.

Le Mode Portrait se révèle efficace avec des détourages précis avec un effet de profondeur très marqué. On ne peut malheureusement pas modifier le niveau de flou d’arrière plan à postériori.

L’Oppo Find X3 Neo se défend aussi bien de jour que de nuit. En mode automatique les photos sont propres. Il arrive à limiter le bruit avec une bonne précision des contours.

Le mode Nuit améliore encore le rendu en augmentant le niveau de luminosité pour faire apparaître encore plus de détails. Le Find X3 Neo n’a absolument pas peur du noir.

Concernant la vidéo, le smartphone peut filmer en 4K en 30 ou 60 ims et au ralenti en 240ims en 720p.

Ce qu’on en pense

L’Oppo Find X3 Neo est une très bonne surprise. D’habitude tous les regards sont tournés vers le modèle ultra premium d’une nouvelle famille de smartphones. Find X3 Neo réussit à s’imposer sans aucun mal.

Il possède de nombreux points forts. Ce smartphone 5G cumule de nombreuses qualités sans faire exploser son prix. Il est vendu à 799€ avec 12Go de RAM et 256Go de stockage mais on peut le trouver à moins. Il bénéficie d’un design sans fausse note à la fois coloré et chic avec finitions au top.

Oppo a été malin en ne choisissant pas le processeur le plus puissant du moment mais un plus ancien largement suffisant pour faire tourner les applis jeux à leur maximum.

L’écran est splendide. On lui reprochera juste son taux de rafraîchissement qui s’arrête à 90Hz. Sa batterie est compatible avec la recharge rapide 65W et il ne lui faut que 35 minutes pour arriver à 100%.

On termine ce tour d’honneur avec un module photos bien maitrisé de jour comme de nuit.

L’Oppo Find X3 Neo est un smartphone équilibré, sans défaut majeur et qui permet de tout faire dans de très bonnes conditions. C’est une valeur.

Oppo Find X3 Neo Ecran 6,55 pouces OLED – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 865 – 5G RAM 12Go DDR4 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension non Caméras arrières 50MP Sony IMX766(f/1.8) OIS et EIS + Ultra grand-angle 13MP Sony IMX481 (f/2.2)+ Téléobjecti 13MP Zoom X2, X5 X20 + Macro 4cm 2MP (f/2.4) – vidéo 4K 30/60fps Caméras frontales 32MP – vidéo 1080p / 30ims IP68 Non Batterie 4500mAh Charge rapide oui 65W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 1& – Color OS 11.1 Dimensions 159,9 x 72,5 x 7,99mm – 184g