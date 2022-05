Oppo Find X5 Pro Test – La nouvelle référence des smartphones premium ?

On a testé l’Oppo Find X5 Pro. Design, écran, performances, photo, autonomie, on vous dit ce qu’il vaut vraiment dans notre test.

Comme le dit le dicton bien connu, il n’est jamais trop tard pour tester un Oppo Find X5 Pro. Après avoir vogué sur les flots avec lui à Barcelone, le flagship d’Oppo fait une halte dans les locaux d’IDBOOX.

On a passé un moment avec lui et on vous dit tout ce qu’il faut savoir dans notre test.

Oppo Find X5 Pro – Un design venu du futur

On commence par le design. L’Oppo Find X5 Pro attire tout de suite l’œil avec son immense écran de 6,7 pouces aux bords recourbés. L’arrière du smartphone ne dénote pas.

Nous avons reçu à la rédaction le modèle noir. La coque est en céramique avec un effet miroir métallisé. Cette version est splendide. Son module photo, moulé dans la coque, lui donne un petit côté cyborg impressionnant. On adore !

Aussi belle soit-elle cela n’empêche malheureusement pas cette coque d’adorer les traces de doigts. Sa texture très lisse la rend également très glissante. L’Oppo Find X5 Pro est une vraie savonnette qui n’a qu’une envie vous échapper des mains.

On lui reprochera également un poids assez élevé. Il pèse 218 g. On le sent rapidement dans le creux de la main d’autant plus qu’un grande partie du poids se situe au niveau de l’appareil photo. On sent un vrai déséquilibre quand on veut le déverrouiller avec le lecteur d’empreintes en bas de l’écran.

Un écran 120Hz splendide

Comme nous l’avons dit plus haut, l’Oppo Find X5 Pro arbore un écran de 6,7 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO 2.0. Pour mémoire, elle permet au smartphone d’adapter son taux de rafraichissement entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu affiché pour économiser de la batterie.

La définition monte jusqu’en WQHD+ (3216 x 1440 pixels) mais toujours dans un souci de diminuer la consommation d’énergie, l’écran est réglé par défaut en FullHD+.

On ne revient pas sur la qualité des écrans AMOLED. Les couleurs explosent et on en prend plein les yeux quand on regarde une vidéo ou des photos.

Justement, vous n’aurez aucun mal à les regarder en extérieur puisque la dalle atteint des pics de luminosité de 1300nits. On arrive à déchiffrer son écran sans problème même en plein soleil.

Les performances

L’Oppo Find X5 Pro abrite un vrai monstre sous sa coque. Il tourne avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Cette puce de compétition est assistée par 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1. A noter que cet espace de stockage n’est pas extensible. Le double slot accueille uniquement des cartes nanoSIM.

On est sur ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée. Pour cette dernière vous pouvez aller un cran au dessus sans ressentir de ralentissement.

Même le très peu optimisé Geshin Impact tourne sans souci avec des réglages calés sur le niveau moyen. Le jeu refuse d’aller au delà. Le smartphone a tendance à chauffer un peu au niveau de la caméra mais cela n’empêche pas de jouer.

Concernant l’audio, le Find X5 Pro embarque deux haut-parleurs équilibrés et puissants.

L’autonomie

Oppo n’a pas hésité à faire rentrer dans son smartphone une batterie de 5000mAh. On peut lui dire merci. Grâce à elle, le Find X5 Pro tient une bonne grosse journée. Elle ira difficilement plus loin surtout si vous êtes un gros consommateur de jeux vidéo et un amateur de photo.

Lors de notre test nous avons fait une séance photo continue d’une heure ce qui a consommé environ 35% de batterie et elle chauffait beaucoup. Le reste dépendra de votre voracité sur les jeux vidéo.

Le jeu Call of Duty consomme 5% de batterie en 20 minutes. Le jeu Geshin Impact est plus gourmand. Il pompe 8% de batterie sur la même durée.

Vous pourrez compter sur sa recharge filaire de 80W pour lui redonner un peu de souffle en un temps record. Cette technologie SuperVooc recharge la batterie à 100% en seulement 37 minutes.

Il intègre également une technologie de recharge sans fil 50W mais pour bénéficier de cette vitesse vous devrez posséder un chargeur AirVooc fabriqué par le constructeur.

Find X5 Pro – Le nouveau roi de la photo ?

Oppo veut devenir la nouvelle référence en matière de photo sur smartphone et elle a déployé les grands moyens pour atteindre son objectif. On citera en premier lieu sa puce Marisilicon X. Développée en interne, elle est entièrement dédiée au traitement de l’image.

L’Oppo Find X5 Pro multiplie aussi les nouveautés au niveau des caméras. Le smartphone intègre un capteur principal Sony IMX 766 de 50MP avec une stabilisation 5 axes ainsi qu’un ultra grand angle 50MP IMX 766 avec correction des déformations.

Un capteur téléphoto de 13MP avec un zoom optique X2 vient compléter le tableau. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 32MP.

Oppo a trouvé la bonne recette. Son partenariat avec Hasselblad est bénéfique. Les photos de jour sont splendides avec une finesse des détails impressionnante. L’appareil joue avec les contrastes et renforce les couleurs tout en restant dans le spectre de la réalité. Certaines photos sont saisissantes et des éléments donnent parfois l’impression de se détacher de l’arrière plan.

On a juste constaté quelques petites hésitations dans la gestion de la luminosité dans des situations difficiles. On arrive à corriger le tir en s’y reprenant à plusieurs fois.

L’interface propose un grand nombre de filtres également disponibles sur l’ultra grand-angle et le mode Portrait. Certains sont très intéressants. Ils transforment complètement la perception de la photo. On vous en a mis quelques exemples ci-dessous.

Un spécialiste des portraits

Le Find X5 Pro propose un zoom optique X2 puis passe en hybride en fois X5 et monte à X10 en numérique. Cela peut sembler limité par rapport à d’autres smartphones mais le Find X5 Pro effectue des grossissements avec une qualité largement au dessus de la moyenne. Les clichés sont propres avec un niveau de détails élevé.

L’ultra grand-angle conserve la même plage chromatique que le capteur principal. On constate juste une petite baisse du niveau de luminosité par rapport au capteur principal. L’algorithme corrige sans effort les déformations sur les côtés.

Le mode Portrait ne déçoit pas non plus. Rien ne lui fait peur. En extérieur, en intérieur ou dans la pénombre, il se montre efficace. Il relève le défi de détourages complexes dans toutes les circonstances. L’effet de profondeur est bien marqué, les découpages sont nets et le flou d’arrière plan est géré avec précision. Ce mode Portrait est un des plus performants que nous avons pu tester.

L’Oppo Find X5 Pro ne déçoit pas non plus avec les photos de nuit. Nous avions pu le tester à Barcelone lors du MWC. Le smartphone restitue des clichés avec un minimum de bruit tout en conservant un niveau de détails élevé. Il ne dénature pas les couleurs et il arrive même à gérer les sources de lumière difficiles comme les éclairages urbains.

Un dernier mot concernant la vidéo. L’Oppo Find X5 Pro peut filmer en 4K en 30 ou 60 fps. On préférera rester en 30 fps, pour préserver l’efficacité du stabilisateur. On décerne une mention spéciale à la mise au point ultra-rapide lorsqu’on change de plan.

Oppo Find X5 Pro – Ce qu’on en pense

Avec le Find X5 Pro, Oppo vise l’excellence et elle n’est pas loin de l’atteindre.

Il affirme sa différence avec un design atypique et des finitions premium. Son écran AMOLED en plein les yeux même avec sous soleil éblouissant. Son processeur Snapdragon 8 Gen 1 et ses 12Go lui donnent assez de puissance pour faire tout ce que vous souhaitez.

Le smartphone se montre également excellent en photo. Pour finir, il se recharge en seulement 37 minutes. Que demander de plus. Le Find X5 Pro peut tout faire et il le fait bien.

On peut lui reprocher peu de choses mis à part peut-être son prix. L’Oppo Find X5 Pro est vendu 1299€.

L’Oppo Find X5 Pro est un incontournable sur le segment premium et il concourt pour la première place.

