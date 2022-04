La Pixel Watch de Google se dévoile enfin

La Google Pixel Watch existe. La montre connectée se dévoile à travers plusieurs photos.

On l’attend depuis longtemps. La Google Pixel Watch n’est pas une chimère. Elle va enfin voir le jour. De plus en plus d’indices indiquent que la montre de Google est prête pour le grand jour.

Après le dépôt de la marque « Pixel Watch » par Google, les photos d’un prototype de la montre font leur apparition sur le web.

L’histoire est assez rocambolesque. Le site AndroidCentral rapporte qu’une source anonyme lui a confié des photos du prototype de la Pixel Watch qu’elle a trouvé dans un restaurant aux USA.

Google Pixel Watch – Une pause dej miraculeuse

Il s’agit d’un modèle destiné à être testé en interne. Ce prototype très avancé donne une idée précise de la forme de la montre.

Le design correspond aux schémas qui circulaient déjà sur la toile. Les bords de la Pixel Watch sont très arrondis et très fins. Deux boutons, situés de chaque côté du remontoir, sont complétement intégrés à la coque.

Le dos de la montre est en verre et il laisse supposer qu’elle se recharge via un connecteur sans fil. L’étourdi qui a oublié sa Pixel Watch n’a malheureusement pas eu la gentillesse de le laisser avec la montre. La Pixel Watch s’allume mais il n’y a aucun OS installé.

La Pixel Watch sera peut-être dévoilée officiellement lors de la Google I/O 2022 qui débute le 11 mai. C’est généralement, l’occasion de découvrir les dernières nouveautés de la firme de Mountain View. Le Pixel 6a devrait aussi participer à la fête.

