Poco X4 Pro 5G Test – Un smartphone équilibré en dessous de 300€ - IDBOOX

Le Poco X4 Pro est un smartphone 5G à moins de 300€ plein de promesses. Découvrez notre avis dans notre test.

Le Poco X4 Pro 5G est sorti discrètement en même temps que le MWC 2022 mais il n’a pas échappé à notre vigilance. Nous avons testé ce smartphone milieu de gamme signé Xiaomi vendu à partir de 270€. (test non sponsorisé)

Cliquez sur ce lien pour acheter le Poco X4 Pro 6/128Go à 269,90€.

Suivez ce lien pour la version 8/256Go au prix de 299€.

Voici ce qu’il vaut vraiment.

Poco X4 Pro – Un design audacieux

La marque Poco est généralement synonyme de smartphones avec un bon rapport performance / prix et design plus audacieux que celui des autres appareils du groupe.

Le Poco X4 Pro 5G ose la couleur. Nous avons reçu la version noire mais il existe en bleu et en jaune canari.

Le smartphone peut aussi s’enorgueillir d’une autre touche d’originalité. On parle bien sûr de son module photo arrière immédiatement reconnaissable.

Il est à la fois imposant et discret. Il recouvre toute la largeur de l’appareil tout en s’intégrant parfaitement à la coque. L’ensemble est très graphique. Il accueille trois capteurs photo mais Xiaomi a habilement comblé l’espace pour donner l’illusion qu’il y a plus de caméras.

Cet appareil photo dépasse peu de la coque et sa taille offre au Poco X4 Pro une relative stabilité lorsqu’il est à plat sur une table.

Ce module photo est posé sur une coque en plastique agrémentée d’un effet est très réussi. Elle joue avec la lumière. On a l’impression qu’elle est sous le feu des projecteurs. En revanche, elle adore les traces de doigts.

Et vous ne l’épargnerez pas de ce côté-là car le Poco X4 Pro est un smartphone qui se manipule à deux mains. Il fait partie des smartphones taille XL. Le smartphone se révèle malgré tout agréable à utiliser mais compte tenu de ses dimensions et de son poids n’espérez pas l’utiliser d’une seule main (164,2 x 76,1 x 8,1 et 205 g).

Un écran AMOLED XL

Ce relatif embonpoint permet au Poco X4 Pro d’accueillir une grande dalle de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+ (2400 x 1080 pixels). Xiaomi a délaissé la technologie LCD pour une dalle AMOLED. On voit tout de suite la différence.

Les couleurs sont beaucoup plus vives et contrastées. Le smartphone gagne également un niveau de luminosité bien plus élevée. L’écran atteint 700 nits avec des pointes à 1200 nits. On n’a aucun souci pour utiliser l’utiliser en extérieur ou en plein soleil.

Autre point fort de cet écran, vous avez le choix entre un taux de rafraichissement de 60Hz ou 120Hz. Il n’est pas adaptatif. Il faut le sélectionner manuellement en fonction de ses besoins ou de son niveau de batterie.

A noter que le lecteur d’empreintes ne se trouve pas sous la dalle mais sur le bouton latéral. On aurait pu craindre qu’il soit placé trop haut compte tenu de la taille du smartphone mais non. Il tombe systématiquement sous le pouce.

On ne s’éloigne pas de l’écran pour vous parler de ses performances audio. On trouve de part et d’autre de cette dalle deux haut-parleurs stéréo. Le son est puissant mais il manque d’ampleur et de basses. Il est légèrement déséquilibré.

Il y a une grille d’ouverture en haut mais on a l’impression qu’il s’agit du même haut-parleur qui sert pour les appels. On lui reprochera aussi son emplacement trop bas. On a tendance à le masquer quand on joue.

Le smartphone dispose également d’une prise audio jack ce qui devient de plus en plus rare sur les smartphones milieu de gamme.

Les performances

Le Poco X4 Pro tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 695. C’est une plateforme 5G gravée en 6nm. Elle est accompagnée de 6 ou 8G ode RAM en DDR4 et de 128 ou 256Go de stockage en UFS 2.2.

Si vous manquez de mémoire vous pouvez rajouter jusqu’à 3Go de RAM virtuelle qui ira se servir sur l’espace de stockage. D’ailleurs, ce dernier est extensible jusqu’à 1To via microSD.

Cette configuration permet de jouer à de gros jeux 3D sans se poser de question à condition de ne pas pousser les curseurs au maximum. Call of Duty Mobile reste fluide en toutes circonstances avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur le niveau élevé.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh alimente le Poco X4 Pro. Elle lui offre une confortable autonomie d’une journée et demie. Elle peut même aller au-delà si vous conservez l’écran en 60Hz et que vous ne jouez pas. Une partie de 20 minutes de Call of Duty consomme 5% de batterie.

Vous pouvez compter sur un bloc de charge 67W pour lui redonner de l’énergie. Le Poco X4 Pro est livré avec un bloc de charge rapide 67W. Le smartphone passe de 0 à 25% en 7 minutes puis à 75% en 20 minutes. La batterie atteint 100% en 41 minutes.

Nous n’avons pas pu le vérifier car la batterie de notre smartphone de test ne se rechargeait pas au-delà des 95%.

La photo – Le capteur 108MP à la rescousse

Le Poco X4 Pro intègre une triple caméra à l’arrière et un capteur Selfie de 16MP à l’avant. L’appareil photo principal se compose d’un capteur de 108MP, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

De jour, le Poco X4 Pro produit des photos de qualité que ce soit en 12MP ou en 108MP. Le rendu des couleurs est proche de la réalité mais on note une différence de traitement entre les deux modes.

Les couleurs sont plus neutres et les contrastes plus marqués en 108MP. Elles tirent sur le vert ce qui rend les photos moins éclatantes comme vous pouvez le constater entre ces photos en 12MP et 108MP.

Le traitement colorimétrique de l’ultra grand-angle se rapproche de celui des clichés en 12MP. Il a un peu plus de mal à gérer la luminosité mais il réussit à contenir les déformations sur les côtés.

Le Poco X4 Pro ne brille pas vraiment dans le tirage de portrait. Le smartphone a du mal à délimiter les contours et abuse un peu trop du flou pour masquer tout ce qui dépasse.

En revanche, le Poco X4 Pro sera un bon compagnon si vous aimez prendre des photos de nuit. Il lui faut un minimum de luminosité pour démontrer ce qu’il sait faire mais il n’a pas à rougir du résultat. Le mode Nuit augmente légèrement la luminosité et accentue les couleurs tout en restant dans le domaine du réaliste. Il conserve les détails sans les faire disparaître sous une couche de flou destructrice comme on a l’habitude de voir sur cette gamme de prix.

Ce qu’on en pense

Avec le Poco X4 Pro 5G Xiaomi prouve une nouvelle fois qu’elle sait faire des smartphones avec un bon rapport qualité / prix. Il dispose d’un bel écran AMOLED 120Hz, d’une autonomie au dessus de la moyenne et d’un processeur 5G qui permet de jouer dans de bonnes conditions.

La photo n’est pas son point fort mais son capteur 108MP rehausse le niveau de jour et de nuit.

Bref, le X4 Pro vous permettra de faire tout ce que vous souhaitez sans vous retrouver bloquer, le tout à moindre frais. Le Poco X4 Pro est un smartphone à considérer sérieusement si vous avez un budget de 300€.

Le Poco X4 Pro 6/128Go est vendu 269,90€. La version 8/256Go est au prix de 299€.

Poco X4 Pro – 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED – 120Hz Définition 2400 x 1080 pixels Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 6/8Go DDR4 Stockage 128/256Go UFS 2.2 Extension Oui jusqu’à 1To Caméras arrières 108MP (f/1.9) + 8MP UGA 118° (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.4) Caméras frontales 16MP (f/2.4) IP68 Non IP53 Batterie 5000mAh Charge rapide 67W Dual SIM NanoSim double (SIM ou microSD) Lecteur empreintes Latéral Prise Jack Oui Audio 2 haut-parleurs Android Android 11 – MIU 13 Dimensions 164,19 x 76,1 x 8,12 mm – 205 g