Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Quel est le top des meilleures montres connectées en 2022 ? Découvrez notre sélection de montres à tous les prix et pour tous les styles.

Quasiment tous les constructeurs sortent des montres connectées et il est parfois difficile de s’y retrouver.

Nous vous avons préparé une sélection de montres connectées Android sorties en 2022 que nous avons pu tester. Cette sélection couvre une large gamme. Elle rassemble différents styles de montres à tous les prix. On vous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un classement.

Huawei Watch GT 3 Pro Céramique

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée avec un design qui se démarque des autres montres, la Watch GT 3 Pro céramique est faite pour vous.

Elle bénéficie d’un beau design avec de splendides finitions qui en font un vrai accessoire de mode. La Watch GT 3 Pro céramique est aussi belle que performante. Santé, sport, communication avec le smartphone, c’est une montre complète qui sait tout faire.

Accéléromètre, capteur gyroscope, capteur magnétométrique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur barométrique, capteur de température, SpO2, GPS, reconnaissance d’une centaine d’exercices, étanchéité jusqu’à 30 mètres, haut-parleur et un micro, il ne lui manque rien.

L’absence des services Google ne se fait absolument pas sentir. C’est même un plus car elle vous offre en contrepartie une autonomie de 7 jours ou 5 jours en utilisation intensive. Si vous mettez la Watch GT 3 Pro céramique vous aurez du mal à vous en séparer. La Huawei Watch GT 3 Pro Céramique est au prix de 482€. La GT 3 Pro 46 mm est à 369€. Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Samsung Galaxy Watch4

Avec la Galaxy Watch4, Samsung a réussi à allier élégance et performances. Et c’est encore plus vrai pour l’édition spéciale Maison Kitsuné.

Un boitier argenté, noir ou rosé encadre un splendide écran OLED de 40 mm. Podomètre, cardio-fréquencemètre, SpO2, ECG en temps réel, GPS intégré, la montre est bardée de capteurs.

C’est aussi la première montre Samsung qui mesure la composition corporelle en détectant votre masse graisseuse et musculaire. Munie d’un micro et d’un haut-parleur, elle permet de répondre directement aux appels ou de dicter des messages.

La montre a également la particularité de fonctionner sous Wear OS. CE système d’exploitation hybride lui donne accès à un large éventail d’applications disponibles sur le Play Store dont Google Maps. En contrepartie la montre perd en autonomie. Elle tient une journée. La Samsung Galaxy Watch4 40 mm est vendue à 249€ et la version 44m est à 279€. Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici pour l’acheter

Huawei Watch Fit 2

La Huawei Watch Fit 2 est entre la montre et le bracelet connecté.

Son écran AMOLED mesure 1,74 pouce avec une résolution de 336×480 pixels. Le ratio de la zone d’affichage est de 72,2%. Comme pour la Watch GT 3, Huawei a pris soin des détails et des finitions. Le modèle de base est vendu avec un bracelet en silicone mais vous pouvez aussi opter pour un bracelet en cuir ou en métal beaucoup plus chics.

On aime beaucoup son système de clip simple et rapide pour changer de bracelet. La Watch Fit 2 prend aussi en charge les appels Bluetooth. Le côté fitness et santé est également très développé avec 97 entrainements différents, la surveillance du SpO2 ou de la fréquence cardiaque. Vous ne serez pas obligés de recharger très souvent la Watch Fit 2. La montre offre une autonomie de 7 jours avec une utilisation quotidienne soutenue.

Elle peut même tenir jusqu’à 10 jours. La Huawei Watch Fit 2 est à 149,99€ avec un bracelet en silicone et à 177€ avec un bracelet en cuir. Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici

Honor Watch GS 3

Honor Watch G3 est une montre connectée qui s’inspire de l’horlogerie traditionnelle. Son écran incurvé et sa relative finesse (10,5 mm) lui confèrent une image haut de gamme. Elle arbore un grand écran circulaire AMOLED de 1,43 pouce. Il affiche une résolution de 466 x466 pixels avec un niveau de luminosité de 1000 nits.

Vous n’aurez aucun problème pour consulter son écran en plein soleil. La montre prend en charge plus de 100 exercices. Parmi ses nombreuses fonctions, elle intègre un GPS à double fréquence, une puce NFC, un capteur cardiaque avec une précision supérieure à 97%. Elle permet aussi de surveiller son niveau d’oxygène dans le sang (SpO2).

La Honor Watch G3 embarque un système de recharge rapide. 5 minutes de recharge lui procurent 1 journée d’autonomie. Sa batterie lui permet de tenir 14 jours et 30 jours avec le GPS activé. La Honor Watch GS 3 est vendue à 199€ et à 219€ avec un bracelet en cuir. Cliquez ici pour l’acheter ou Cliquez ici pour l’acheterOu cliquez ici

realme Watch 2 Pro

La realme Watch 2 Pro est une montre fidèle à l’AND de son constructeur. Elle se démarque par un bon rapport qualité / prix.

La montre est vendue à 74€ avec de nombreuses fonctions. Passons rapidement sur son design assez classique. realme a opté pour un format carré avec un grand écran de 1,75 pouce doté d’un niveau de luminosité de 600 nits.

La montre embarque un GPS de haute précision avec double satellite, un moniteur de fréquence cardiaque et un autre pour le contrôle du niveau de SpO2. Elle reconnaît 90 modes de sports et vous pourrez l’emmener avec vous à la piscine grâce à sa certification IP68. Sa batterie lui assure une autonomie allant jusqu’à 14 jours et 24 heures avec le capteur de fréquence cardiaque activé en continu. La realme Watch 2 Pro est en vente à 74€. Cliquez ici pour l’acheter

Xiaomi Smart Band 7

Le Xiaomi Smart Band 7 n’est pas une montre connectée mais ce bracelet est un incontournable dans sa catégorie, on ne pouvait pas ne pas le citer dans ce top.

Le Smart Band 7 est le dernier né des bracelets connectés de la marque. Il revient avec un écran AMOLED 25% plus grand que celui de son prédécesseur. Cette dalle de 1,62 pouce le rend bien plus agréable à utiliser. Le gain de confort est indéniable. On peut lire les notifications et naviguer dans l’interface beaucoup plus facilement. Il ne faut pas se fier à ses 26 g, le Xiaomi Smart Band 7 est plein de ressources.

Vous pourrez surveiller votre SpO2 ou votre fréquence cardiaque pendant vos entraînements. Le bracelet intègre plus de 110 modes de sport. Le Smart Band 7 gagne 44% d’autonomie par rapport à l’ancien modèle. Il tient 14 jours en utilisation normale et 9 jours en intensif. Le Xiaomi Smart Band 7 est vendu 69,99€. Cliquez ici pour l’acheter