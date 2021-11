Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition Test – Quand performance rime avec élégance

Nous avons testé la splendide édition limitée Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition. Suivez le renard pour découvrir notre avis sur ce petit bijou d’élégance. (test non sponsorisé)

Samsung est habitué aux collaborations avec des marques de prestige mais celle-ci est particulièrement réussie. La firme coréenne s’est associé à la célèbre enseigne de mode Maison Kitsuné pour sortir une édition limitée de la Galaxy Watch4.

C’est un vrai petit bijou high-tech qui reflète l’esprit de la marque voulu par ses cofondateurs Gildas Loaëc et Masaya Kuroki. Loin des collabs voyantes et tapageuses, la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition joue la carte de la finesse et de la subtilité.

Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition – Un design sans fausse note

Tout est dans les détails comme la mention Maison Kitsuné finement gravée sur le côté du cadran. On l’aperçoit à peine mais il est là. C’est discret, chic et classe.

La Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition reprend le format de la Galaxy Watch 4 40 mm. De couleur métallisée, le cadran tranche avec le boitier noir. Il entoure un splendide écran OLED. Il met parfaitement en valeur les couleurs fauves de l’emblème de la marque dans quatre fonds d’écran personnalisables.

Le petit renard se ballade partout sur la montre. On le retrouve sur l’un des deux bracelets fournis dans la boite. En silicone de couleur claire sa silhouette est découpée sur l’un des côtés. On adore son design parcouru de fines lignes gravées.

Le deuxième bracelet est plus show off. Il imite le cuir et le nom de la maison est écrit de façon manuscrite tout le long. On ne peut pas rater que vous portez une montre Kitsuné.

En fait, toute la montre est habillée et respire Kitsuné. Le chargeur est aussi décoré avec un petit renard et la boite contient une carte NFC qui permet d’installer un thème Kitsuné sur son smartphone. Il suffit de la plaquer sur l’arrière d’un smartphone Galaxy pour le chargement de la musique.

Pour être au summum de l’élégance vous pouvez marier la montre Galaxy Watch Kitsuné avec les écouteurs Kitsuné Galaxy Buds2. Le boitier des Buds est présenté en beige, assorti au bracelet beige de la montre, so chic ! Mais si vous portez la montre avec le bracelet gris, vous avez une coque supplémentaire pour le boitier des écouteurs. Il est fond gris orné d’une petite tête de renard (voir ci-dessus) et là on craque total ! De plus, la silhouette du goupil passe d’un écouteur à l’autre.

Une montre Samsung sous Wear OS

Cette édition Kitsuné n’est pas qu’un objet fashion. Elle hérite de toutes les fonctions de la Galaxy Watch 4. Pionnier des montres connectées, Samsung nous propose un appareil avec une interface aboutie et une panoplie de fonctions qui satisfera tous vos besoins.

C’est d’autant plus vrai que Samsung tourne la page de Tizen pour adopter Wear OS, un OS hybride développé avec celui de Google. Ce virage lui donne accès à un plus large éventail d’applications disponibles sur le Play Store.

La boutique de Google est directement accessible depuis la montre comme Google Maps d’ailleurs.

Des fonctions santé toujours plus poussées

La Galaxy Watch 4 deviendra votre meilleure amie pendant vos séances de sport. Podomètre, cardiofréquencemètre, SpO2, ECG en temps réel, GPS intégré, la montre est bardée de capteurs qui vous aideront à mesurer vos progrès.

C’est aussi la première montre Samsung qui mesure la composition corporelle en détectant votre masse graisseuse et musculaire. Grâce à toutes ses fonctionnalités, elle peut aussi bien jouer les coachs sportifs que les partenaires santé.

Samsung a pris soin d’optimiser l’expérience utilisateur. La montre est simple à manipuler et pas besoin de se prendre la tête pour comprendre comment fonctionne chaque appli.

Vous voulez monitorer pendant une séance de natation en piscine, rien de plus facile. Vous faites glisser l’écran vers la gauche, vous sélectionnez votre sport et le compte à rebours est lancé.

Parlez à votre montre

L’un des autres points forts de la Galaxy Watch4 est son micro et son haut-parleur qui permet de répondre directement aux appels depuis sa montre ou de dicter des messages. Cependant vous devrez conserver votre smartphone à proximité car la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition est uniquement disponible en version Bluetooth.

Un dernier mot sur l’autonomie. Le passage sous Wear OS 3.0 réduit son autonomie. Elle tient une journée. Vous pourrez en profiter un tout petit peu plus longtemps en optant pour des fonds d’écran sombres mais ce serait dommage de se priver des Kitsuné.

Ce qu’on en pense

La Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition est une édition limitée splendide qui allie parfaitement la Galaxy Watch4 à l’esprit de Maison Kitsuné.

Heureusement cette édition limitée n’est pas qu’un bel écrin. On retrouve aussi toute l’expérience de Samsung pour nous proposer une montre Android facile d’accès malgré des fonctions poussées. On ne peut que saluer le nouvel OS développé avec Google qui étend encore plus les capacités de la Galaxy Watch4.

Il limite un peu l’autonomie mais les prochaines versions amélioreront sans doute cela.

Si vous cherchez une montre avec du style et performante, vous pouvez craquer sans problème pour la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition.

C’est le moment de vous faire plaisir car la montre est habituellement vendue à 419€ mais elle bénéficie actuellement d’une remise de 70€. La Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition est vendue 349€. Vous pouvez rajouter 50€ de bonus reprise jusqu’au 30/11/2021 ainsi que 10% en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour acheter la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition

Suivez ce lien pour acheter les Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition