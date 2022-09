realme 9i 5G Test – Un smartphone 5G à tout petit prix plein de surprises

Le realme 9i 5G débarque sur le segment très concurrentiel de l’entrée de gamme. A seulement 219€, on vous dit ce qu’il vaut dans notre test.

Realme revient avec un smartphone 5G d’entrée de gamme à bas prix. Mais la 5G est une technologie exigeante et un petit prix ne suffit pas à faire un bon smartphone.

Le realme 9i 5G est-il armé pour répondre à ces besoins ? On vous donne la réponse dans notre test.

Une précision avant de commencer, on évitera de le comparer avec le realme 8i. Le realme 9i passe à la 5G et pour contenir le prix, le constructeur a repensé la fiche technique. (test non sponsorisé)

realme 9i 5G – D esign et ergonomie

realme a opté pour un design épuré. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas travaillé au contraire. Le smartphone bénéficie de finitions qu’on n’a pas l’habitude de voir sur cette gamme de prix.

Le realme 9i 5G est habillé d’une coque monobloc. Au premier abord, elle paraît simple. Mais lorsqu’on fait jouer le smartphone à la lumière, il se met à scintiller. L’effet est à la fois sobre et chic.

On reste dans l’élégance et la sobriété avec l’îlot photo qui a complétement disparu. Les caméras semblent juste posées sur la coque. Compte tenu de la finesse du smartphone (8,1 mm), elles ressortent beaucoup ce qui a tendance à déséquilibrer quand il est posé à plat.

Le realme 9i peut aussi se vanter d’être un poids plume. Il pèse 187g. Ça le rend agréable à manipuler.

On trouve à l’avant un écran de 6,6 pouces. Avec une telle diagonale n’espérez pas l’utiliser d’une seule main. Impossible de parcourir tout l’écran du pouce. Le cadre noir qui entoure l’écran et l’encoche en forme de goutte d’eau nous rappellent que nous sommes sur un smartphone d’entrée de gamme.

L’écran

Passons justement à l’écran. Comme précisé plus haut sa diagonale atteint 6,6 pouces. Cette dalle occupe 90,5% de l’espace avant. Il s’agit d’une technologie LCD. Sans égaler la qualité de l’AMOLED, les réglages sont corrects et le blanc ne tire pas vers le bleu comme c’est souvent le cas.

Cette dalle est en FullHD+ (2400 x 1080 pixels) et elle jouit d’un taux de rafraichissement de 90Hz adaptatif. Encore une fois, cette option se fait rare sur les smartphones de cette catégorie.

Son point faible est sans conteste le niveau de luminosité. Il monte à 400nits. Vous pourrez l’utiliser en extérieur mais déchiffrer son écran en plein soleil se révèle difficile.

Le lecteur d’empreintes n’est pas positionné sous l’écran. Il se situe sur la tranche et il tombe naturellement sous le doigt.

Les performances

Le realme 9i tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 810. On a déjà pu l’apercevoir sur le Poco M4 Pro 5G. Gravé en 6nm, il est particulièrement bien adapté aux jeux vidéo.

Calle of Duty se lance avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur les niveaux moyen. Vous pouvez même jouer à Genshin Impact dans de relativement bonnes conditions.

Le processeur est assisté par 6Go de RAM auxquels vous pouvez rajouter 5Go de mémoire virtuelle. L’espace de stockage de 128Go est extensible jusqu’à 1To via microSD.

On passe rapidement sur le son. Ce n’est pas le point fort du realme 8i 5G. Il dispose d’un seul haut-parleur situé en bas et le rendu est très métallique.

L’autonomie

Le realme 9i 5G embarque une batterie confortable de 5000mAh. Avec une telle capacité, le smartphone résiste plus d’une journée. Il atteindra même 1,5 jour à condition que vous restiez en 60Hz et que vous limitiez les séquences de jeu. Pour vous donner un ordre d’idée, une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie.

Realme annonce une autonomie de 16 heures en lecture Youtube. La batterie est compatible avec la charge rapide 18W.

La photo

L’appareil photo se compose de trois caméras. Il comprend un capteur principal de 50MP, un capteur pour les portraits de 2MP et un objectif Macro de 3MP. Il n’y a pas d’ultra grand-angle. A l’avant, l’écran intègre un capteur Selfie de 8MP.

Le capteur principal de 50MP ne déçoit pas. Les photos de jour ont un bon niveau de détails avec des couleurs réalistes et des contrastes appuyés. On peut également s’amuser avec le mode Rue avec ses prises de vue instantanées et ses nombreux filtres rétro.

Malheureusement, le mode Portrait se montre moins efficace avec des détourages aléatoires. Le niveau de flou d’arrière-plan est réglable au moment de la prise de la photo.

A notre grande surprise, l’interface ne contient pas de mode nuit. Tout le travail est confié à l’IA. Les photos donnent le change quand on les regarde sur l’écran du smartphone. C’est une autre histoire dès qu’on zoome. Elles ne font plus illusion et le le manque de finesse saute aux yeux.

Ce qu’on en pense

realme fait une nouvelle fois la preuve de sa maîtrise des smartphones d’entrée de gamme. Le realme 9i 5G nous en donne pour notre argent. Il a certaines faiblesses comme les photos de nuit mais il est dans l’ensemble équilibré.

realme a fait de gros efforts pour proposer un smartphone avec un design élégant qui ne fait pas bas de gamme. Il n’a pas non plus à rougir de ses capacités. Il cache sous sa coque scintillante un processeur Dimensity 810 qui lui confère assez de puissance pour ne pas se sentir coincé. On citera également sa batterie de 5000mAh et son capteur photo de 50 MP qui permet de faire de belles photos de jour.

Le realme 9i 5G s’impose comme une alternative sérieuse si vous cherchez un smartphone 5G proche des 200€. Le realme 9i 5G est à 219,99€.

realme 9i 5G – La fiche technique

realme 9i – 5G Ecran 6,6 pouces LCD – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur MediaTek Dimensity 810 5G RAM 4/6Go Stockage 64/128Go Extension Oui jusqu’à 1To Caméras arrières 50MP (f/1.8) + Portrait 2MP + Macro 4cm – Vidéo 1080p/30fps Caméras frontales 8MP (f/2.0) IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 18W – fourni Dual SIM Double NanoSim + microSD Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Oui Audio 1 Haut-parleur Android Android 12 – realme UI 3.0 Dimensions 164,4 x 75,1 x 8,1 mm – 187 g