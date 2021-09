realme GT Master Edition Test - Puissance et polyvalence pour 300€ - IDBOOX

Le realme GT Master Edition vient agrandir la gamme GT avec un prix toujours plus bas et un maximum de puissance. Nous avons testé ce nouveau smartphone sous la barre des 350€. Que nous réserve-t-il ? (test non sponsorisé)

realme continue de faire baisser les prix avec un nouveau challenger sur le segment milieu de gamme. Le GT Master Edition 5G navigue entre le milieu et le haut de gamme avec de nombreuses caractéristiques héritées du realme GT.

Seul son prix rappelle à quelle gamme il appartient. Le realme GT Master Edition est vendu à 300€ pendant la période de lancement du 6 au 12 septembre puis à 349€.

Découvrez ce qu’il vaut dans notre test.

realme GT Master Edition – Un design sur mesure

Le design du realme GT Master Edition se décline en plusieurs versions. Nous avons reçu le modèle Luna White avec une ligne pure qui va à l’essentiel.

La texture de la coque rappelle celle du realme X3 Super Zoom. Elle est lisse et douce au touché avec un effet satiné. Elle marque un peu les traces de doigts. Le résultat est sobre et élégant.

Le design du realme GT Master Edition Exporer Gray est plus travaillé. Signé par le célèbre designer industriel Naoto Fukasawa, il invite au voyage. Recouverte de cuir vegan, la coque du smartphone reproduit les lignes d’une valise.

Revenons à notre version, le GT Master Edition pèse seulement 174g. Bien équilibré, il est agréable à utiliser d’une seule main.

Le module photo à l’arrière reste discret. De couleur blanche, il se fond dans la coque. Il ressort à peine de la coque ce qui lui offre une bonne stabilité quand il est posé à plat.

Un mot sur la coque de protection fournie dans la boite. realme a choisi une couleur grise neutre avec des motifs censés représenter une valise. Recouverte de cuir Vegan avec une forme concave, elle symbolise le voyage.

La boite de notre version de test ne contenait malheureusement pas cette coque très spéciale.

Un écran 120Hz

A l’avant, le realme GT Master Edition affiche un splendide écran Super AMOLED de 6,43 pouces. Entourée de bords très fins, la dalle recouvre 91,7% de la surface avant.

La technologie AMOLED est à la hauteur de sa réputation. Elle offre un niveau de contraste élevé et des couleurs qui explosent. Le niveau de luminosité permet de l’utiliser en extérieur et au soleil sans aucun problème.

Autre point fort de cet écran, il possède un taux de rafraîchissement de 120Hz. Vous n’aurez pas besoin de changer la fréquence d’image manuellement, le smartphone s’en charge tout seul.

Il dispose d’un mode de réglage automatique qui adapte la fréquence en fonction du contenu affiché. Ca permet d’économiser de la batterie.

On termine ce chapitre avec le lecteur d’empreintes. Placé sous l’écran, il occupe une large zone en bas du smartphone et il est facile à atteindre. Ce capteur se montre particulièrement réactif et déverrouille le smartphone avec un taux de réussite qui avoisine les 100%.

La puissance au bout des doigts

Le realme GT Master Edition est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Plus modeste que le Snapdragon 888 du GT, il est cependant capable de prouesses impressionnantes.

Ce processeur est accompagné par 8Go de RAM et 256Go de stockage mais le GT Master Edition possède une arme secrète supplémentaire. Il sait transformer une partie de sa ROM en RAM virtuelle pour gagner en vélocité.

On peut ajouter jusqu’à 5Go aux 8Go déjà existants. Grâce à cette combinaison, il arrive à faire tourner tout ce qu’on veut dans de bonnes conditions.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec les graphismes calés sur le niveau très élevé et une fréquence d’images élevée. Vous pouvez monter cette dernière à un niveau très élevé mais le smartphone diminue automatiquement la qualité des graphismes.

Dans tous les cas, le jeu reste fluide et ultra rapide même avec un grand nombre de joueurs à l’écran.

Après une partie de 20 minutes, on ressent une légère sensation de chauffe mais rien d’inquiétant. Cela n’empêche pas de jouer. Il est doté d’une chambre de dissipation de la chaleur à vapeur qui se montre très efficace.

Autonomie et recharge 65W

Le realme GT Master Edition embarque une batterie un peu plus petite que le GT. Elle passe de 4500mAh à 4300mAh. Le processeur étant une peu moins gourmand, l’autonomie ne varie quasiment pas.

On navigue entre un jour et un jour et demi en fonction de l’utilisation et de l’activation du taux de rafraichissement en 120Hz.

Pour exemple, une session de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 6% de batterie avec l’écran en 120Hz et les réglages sur le niveau très élevés.

Cette batterie est compatible avec la recharge rapide SuperDart 65W. Comme d’habitude chez realme la prise est dans la boite. La batterie se recharge à la vitesse de la lumière. Elle passe de 0 à 50% en 13 minutes et elle atteint les 100% après 33 minutes.

La photo

Le realme GT Master Edition hérite du même ensemble de capteurs photos que le GT. Ce module comporte une caméra principale de 64MP, un ultra grand-angle 8MP de 119° et un objectif Macro 2MP 4cm. On trouve à l’avant une caméra Sony de 32MP.

Vous ne serez pas déçus par la qualité des photos de jour. Il prend des photos en 16 ou 64MP avec une cohérence du rendu et de la luminosité. Les couleurs sont vives sans tomber dans l’excès. (photos 16 et 64MP)

Dépourvu de zoom optique, le smartphone permet tout de même d’effectuer des zooms allant de X2 à X20. Au-delà d’un grossissement X2, la perte de détails se fait vite sentir.

Lorsque la luminosité commence à baisser, le realme GT Master Edition montre ses limites. En mode automatique les couleurs sont froides et l’appareil photo peine à masquer le bruit. Le Mode Nuit vient un peu relever le niveau. Il ajoute un soupçon de luminosité.

La scène est à peine plus éclairée. Le smartphone tente de réchauffer les couleurs mais il dépose en même temps un voile jaune sur la photo. A sa décharge, il supprime une bonne partie du bruit en conservant un bon niveau de détails.

L’ultra grand-angle restitue des couleurs plus ternes et il n’évite malheureusement pas la sensation d’aspiration au centre.

Il y a parfois quelques ratés mais le mode Portrait réussit à faire des détourages complexes sans trop abuser de la technique du halo de flou pour masquer les cheveux rebelles. On regrette de ne pas pouvoir jouer avec le niveau de flou d’arrière plan.

Si vous êtes un adepte du mode Macro, le GT Master Edition est facile à maîtriser avec une distance de 4 cm.

Un mode Rue instantané pour jouer au reporter

realme a rajouté un mode Rue pour prendre des photos sur le vif et à l’ancienne sans assistance de l’IA ou des algorithmes. Pour nous mettre dans la peau d’un reporter ou d’un photographe, on accède à ce mode en appuyant deux fois sur le bouton volume bas quand le smartphone est en veille. (photo 16MP, en Mode Rue et avec filtre Rue)

On arrive directement sur le mode Rue qui propose des focales allant de 16 à 120 mm qui correspondent à l’utra grand-angle, au grand angle, au portrait, etc. On peut aussi lancer ce mode Rue de façon classique dans l’interface. (photos mode Rue avec différentes focales)

Pour compléter ce mode Rue l’interface de l’appareil photo contient également un « filtre de Rue » qui simule le rendu visuel des vieux appareils photo Kodak ainsi que d’autres filtres qui donnent aux photos un côté vintage. (photo 16MP, filtre Rue et filtre N&B sup)

Ce qu’on en pense

A seulement 349€, le realme GT Master Edition est un smartphone avec un excellent rapport qualité / prix. Il conserve certaines caractéristiques premium du realme GT comme son écran Super AMOLED 120Hz ou sa recharge rapide 65W.

realme a fait quelques concessions sur le processeur mais le GT Master Edition reste une très bonne machine de jeu à faible coût. Le processeur Snapdragon 888 est remplacé par un 778G mais à l’usage difficile de voir la différence à moins d’être branché sur une sonde de tests en permanence.

Il permet de jouer dans les meilleures conditions à tout ce qu’on veut. Il répond également à tous les besoins pour un usage quotidien.

Son module photo n’est pas sans reproche mais sa caméra 64MP fait pencher la balance en sa faveur et fait de lui un appareil polyvalent.

Le realme GT Master Edition se pose comme une option incontournable si vous cherchez un smartphone pour un budget de moins de 350€.

Le GT Master Edition 6/128Go est vendu à 299€ du 6 au 12 septembre puis il passe à 349€.

Le realme GT Master Edition 8/256Go est vendu à 399€. Du 6 au 12 septembre une paire de Buds Air 2 est offerte. Cliquez ici

realme GT Master Edition Ecran 6,43 pouces AMOLED – 120Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 778G – 5G RAM 6/8Go + 5Go RAM virtuelle Stockage 128/256Go Extension oui Caméras arrières 64MP (f/1.8) + Ultra grand-angle 119° 8MP (f/2.3) + 2MP Macro 4cm – vidéo 4K 30fps Caméras frontales 32MP IP68 Non Batterie 4300mAh Charge rapide 65W – Chargeur inclus Dual SIM NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – realme UI 2.0 Dimensions 180g