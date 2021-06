Realme GT 5G test vidéo – Un flagship killer au prix minuscule de 369€ - IDBOOX

realme revient avec le realme GT 5G. On vous dit tout sur ce flagship killer dans notre test et notre vidéo.

realme a déjà prouvé sa maîtrise des smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Avec le realme GT 5G, elle s’aventure sur le terrain des appareils premium. Pour cette incursion, la compagnie chinoise frappe très fort.

Sur le papier, le GT 5G est taillé pour le gaming avec une fiche technique qui rassemble le top du moment. Jusque là ça n’a rien de très original mais il est proposé à un prix ultra compétitif. Il est vendu à partir de 369€ pendant la période de lancement.

Découvrez ce qu’il vaut vraiment dans notre test et notre vidéo.

realme GT 5G – Un design à la Bruce Lee

Le realme GT 5G a un design immédiatement reconnaissable. Il est sensé représenté la puissance mais on lui trouve plutôt un petit côté Kill Bill ou Bruce Lee dans « Le Jeu de La Mort ».

La coque arrière a été façonnée à l’image de la combinaison de l’acteur dans le film. Elle est jaune et avec une bande noire. realme a poussé le souci du détail jusqu’à utiliser une double texture.

La partie jaune imite le cuir. Ce revêtement est doux au touché et il ne marque pas les traces de doigts. Il semble assez résistant. Pendant toute notre période de test, la coque est restée intacte. Il faut voir comment, elle se comporte sur une durée de plusieurs mois.

De toute façon, il y a une coque en silicone livrée dans la boite pour protéger le smartphone.

La bande noire sur le côté est lisse et brillante avec un petit effet miroir. Contrairement à la partie jaune, elle prend beaucoup les traces de doigts. On passe son temps à la nettoyer.

realme a pris soin des finitions. La jonction entre les deux textures est quasiment invisible. Comble du raffinement, le logo de la marque est métallisé et il est incrusté dans la coque.

Les bords de la coque arrière sont recourbés et le smartphone offre une bonne prise en main. Grâce à son format 20:9, il se manipule facilement d’une seule main. On parcourt toute la surface l’écran avec le pouce.

On n’a pas non plus de problème pour atteindre le lecteur d’empreintes sous l’écran. Vous pouvez admirer les finitions du smartphone dans notre vidéo.

Un écran Super AMOLED 120Hz

Le realme GT 5G intègre un écran Super AMOLED de 6,43 pouces. La dalle occupe près de 86% de surface avant.

Il n’y a rien à redire sur le paramétrage des couleurs. Elles ne sont pas trop forcées mais vous pouvez toujours les ajuster selon vos goûts dans les menus.

Concernant le niveau de luminosité, nous avons tourné la vidéo en extérieur. Comme vous pouvez le constater, l’écran est parfaitement visible à l’ombre comme en plein soleil. Le smartphone reste utilisable même avec une forte lumière.

Autre point fort de cet écran, il possède un taux de rafraichissement de 120Hz. Le réglage entre le 60 et le 120Hz s’effectue manuellement mais il y a également une option de switch automatique. Elle sélectionne la meilleure fréquence en fonction des applis. Cela permet d’économiser de la batterie.

Les performances

Ne vous fiez pas à son prix le realme GT 5G ne manque pas de puissance. Il tourne avec le processeur le plus puissant du moment. On trouve sous le capot un Qualcomm Snapdragon 888.

Il est accompagné de 8 ou 12Go de RAM DDR5. Vous avez également le choix au niveau du stockage entre 128 ou 256Go d’UFS 3.1.

Avec une telle configuration, le realme GT est un vrai bolide. Il dompte tous les gros jeux 3D sans broncher. Pour exemple, Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et vous pouvez pousser la fréquence d’image au maximum. On n’a constaté aucun ralentissement.

On vous a mis des extraits de jeux dans la vidéo.

Si le besoin s’en fait sentir, vous pouvez activer le mode GT qui alloue toutes les ressources au jeu. Le smartphone chauffe sérieusement et on n’a pas vraiment vu de différence flagrante sur un jeu comme PUBG.

La batterie et l’autonomie

L’autonomie s’inscrit dans la moyenne. Une batterie de 4500mAh alimente le realme GT 5G. Il tient une journée avec l’écran en 120Hz. Il peut aller jusqu’à un jour et demi avec le règle en automatique.

Comme d’habitude, cette durée varie en fonction de votre soif de jeux vidéo. A titre d’exemple une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile avec les niveaux réglés à leur maximum et l’écran en 120Hz consomme 7% de batterie.

L’appareil est compatible avec la recharge rapide SuperDart 65W. Le bloc charge est inclus dans la boite et c’est un vrai bolide. La batterie passe de 0 à 100% en seulement 35 minutes.

La charge ralentit juste sur les derniers 3%. Vous ne serez jamais pris au dépourvu. On branche le smartphone et 15 minutes plus tard la batterie a fait un bond de 0 à 55%.

La photo

On trouve sur la coque arrière une triple caméra. Elle est basée sur un capteur photo principal de 64MP. Le module comprend également un ultra grand-angle de 119° et un objectif Macro de 2MP.

Le capteur permet de réaliser des clichés en 16MP ou 64MP. Le smartphone s’en sort très bien avec les photos de jour. Les couleurs sont réalistes. Mis à part le niveau de détails, on ne note pas une grosse différence de traitement entre les deux modes (La première photo est en 16MP et la deuxième en 64MP).

Le niveau de contraste et de luminosité augmente légèrement sur les photos en 64MP mais c’est à peine perceptible.

Le realme GT ne possède pas de zoom optique. Il se repose sur les capacités de son capteur 64MP. Avec le zoom X2 la perte de détails est à peine perceptible. En X5, la dégradation apparaît dès qu’on essaye d’agrandir la photo. L’algorithme lisse trop fortement les photos supprimant par la même occasion un grand nombre de détails pour rester exploitable (Photos avec un Zoom X2, X5 et X10).

Les modes Portrait, Ultra grand-angle, Macro et Nuit

L’ultra grand-angle reproduit des couleurs proches de celles du capteur principal. Le niveau de luminosité est un peu plus élevé mais ne dénature pas les photos. Il limite les déformations sur les côtés mais un sentiment d’aspiration apparaît au centre.

Le mode Portrait est efficace. La profondeur est appuyée et les détourages sont précis même lorsqu’ils sont complexes. On peut modifier le niveau de flou d’arrière plan au moment de prendre la photo mais malheureusement pas à postériori.

Le mode Macro est facile à prendre en main. La mise au point se fait rapidement sans avoir besoin de tâtonner pour trouver la bonne distance.

Le realme GT 5G ne nous a pas déçu sur les photos de nuit. Le mode Nuit fait disparaître le bruit et réussit à conserver un nombre important de détails (photos en mode automatique et en mode Nuit).

Concernant la vidéo, le GT 5G filme en 4K en 30 ou 60 ims. Nous en avons mis des exemples dans la vidéo. L’image est nette et sans saccade. L’appareil supprime les mouvements brusques de la caméra.

Ce qu’on en pense

realme a fait très fort avec GT 5G. C’est un smartphone premium avec une fiche technique impressionnante proposé au prix d’un appareil milieu de gamme. Il cumule un écran Super AMOLED 120Hz, un processeur Snapdragon 888, de la RAM DDR5, du stockage UFS 3.1 et une recharge rapide 65W.

Pour ne rien gâcher, il est également bon en photo. On pourrait craindre le pire pour son prix mais realme l’a fait fondre. Le realme GT 5G a un prix de lancement de 369€.

Le realme GT 5G est beau, puissant, polyvalent et vendu à un prix ultra compétitif. C’est la très bonne affaire du moment. On est sous le charme.

Le realme GT 5G avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est à 449€. Entre le 21 et le 25 juin, il bénéficie d’une offre de lancement. Son prix tombe à 369€. Cliquez sur ce lien acheter le realme GT 5G

Le realme GT 5G 12/256Go est annoncé à 499€. Ce prix est valable uniquement les 21 et 22 juin ici. Il remonte ensuite à 599€.