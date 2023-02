Realme prépare un smartphone avec une Dynamic Island

Realme a dans ses cartons un smartphone avec une bulle Dynamic Island comme sur les iPhone 14 Pro.

Avec son système Dynamic Island, Apple a trouvé le moyen idéal de masquer la perforation de la caméra Selfie sur ses smartphones. Il permet de l’habiller et de la faire disparaître en affichant autour différentes informations.

Aucun constructeur Android n’a encore osé sauter le pas. Realme pourrait être le premier. Après le realme 10 Pro Coca-Cola, nous pourrions voir arriver un smartphone avec une Dynamic Island renommée Mini Capsule.

Onleaks et Smartprix a mis la main sur des photos provenant d’un document interne à la compagnie. On voit effectivement la zone de la caméra Seilfie entourée d’une bulle avec d’un côté le nom de la recharge rapide SuperVooc et de l’autre le pourcentage de la batterie.

Le smartphone en question pourrait être lancé au MWC 2023 à Barcelone. Madhav Sheth, le CEO de realme avait déjà évoqué la possibilité qu’il pourrait se retrouver sur un appareil d’entrée de gamme comme la série C. Nous aurions préféré une Dynamic Island sur le realme GT Neo 5 mais le constructeur a sans doute ses raisons.

Des animations de cette bulle magique circulent sur Twitter. On y voit la zone de la caméra Selfie avec des indications sur la recharge de la batterie rétrécir nous ne plus laisser apparaître que le capteur photo.

On ne sait pas encore si realme a développé d’autres fonctions où si cette Dynamic Island serait accessible aux applications tierces.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future…😵‍💫

So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme‘s #MiniCapsule in action…😏

Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023