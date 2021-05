Samsung Galaxy A52 5G Test - Un smartphone sans fausse note - IDBOOX

Le Samsung Galaxy A52 5G a fait un stop à la rédaction d’IDBOOX nous en avons profité pour le tester. Que vaut-il vraiment ? (Test non sponsorisé)

Le Galaxy A52 5G prend la relève du Galaxy A51 qui a pris la tête des ventes de Samsung début 2020. Le Galaxy A52 5G relève le défi de faire encore mieux. On vous dit tout sur la star du milieu de gamme de la firme coréenne dans notre test.

Un design transformé

Le Galaxy A52 5G change d’apparence. Samsung a affiné ses formes. Son dos est moins arrondi. La coque arrière est lisse et plate. Elle est recouverte d’une texture lisse avec un effet mat.

D’un noir profond, elle ne marque presque pas les traces de doigts. Autre particularité, le module est moulé dans la coque en plastique. Il fait partie intégrante du smartphone. Il ne donne pas l’impression d’être posé sur la coque.

Le cerclage en métal noir foncé lui donne un aspect premium. Ce sont ces petits détails qui font la différence. Le design de ce Galaxy A52 5G est vraiment réussi.

Cette transformation a fait prendre quelques grammes au A52 5G par rapport à son prédécesseur. Le smartphone est un peu plus lourd et plus épais. Il pèse 189 g et mesure 8,4 mm d’épaisseur. Ca reste tout de même très raisonnable.

En contrepartie, il offre une bonne prise en main. Doté d’un écran 6,5 pouces, le smartphone ne se révèle pas trop grand pour être utilisé d’une seule main.

Un bel écran Super AMOLED

Samsung a opté pour une dalle AMOLED. Le contraire aurait été étonnant de la part du constructeur. On ne reviendra pas sur la qualité des dalles Samsung. Les noirs sont profonds et les couleurs éclatantes.

Le niveau de luminosité atteint 800 nits ce qui veut dire qu’on peut voir sans problème son écran en extérieur.

Ce n’est pas son seul atout. Il bénéficie d’un taux de rafraichissement de 120Hz. C’est une première sur la gamme Galaxy A. Par contre la sélection entre le 60Hz et le 120Hz n’est pas automatique comme sur les S21. Vous devrez choisir le taux de rafraichissement manuellement.

Les performances

Samsung a glissé sous la coque du Galaxy A52 5G un processeur Qualcomm Snapdragon 750G. Ce n’est pas le plus rapide du monde mais il fait tourner tous les gros jeux et il n’est pas gourmand au niveau de la batterie. Le modèle 4G se contente d’un 720G.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes et une fréquence d’images sur le niveau élevé. Vous pouvez le pousser dans ses retranchements jusqu’au niveau très élevé. Des ralentissements se feront uniquement sentir quand il y a trop de joueurs à l’écran.

Le processeur est assisté par 6Go de RAM et 128Go de stockage extensible via microSD jusqu’à 1To. Par contre, il faudra choisir entre 2 SIM et une carte microSD.

L’autonomie

Le Galaxy A52 5G cache sous sa coque une généreuse batterie de 4500mAh. Elle lui confère une autonomie d’un jour et demi à deux jours. Tout dépend de votre utilisation, si vous êtes un adepte des jeux et surtout si vous laissez l’écran en 120Hz.

Avec la dalle poussée à 120Hz, le Galaxy A52 5G vous tiendra compagnie pendant une journée entière. Une partie de 25 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 120Hz consomme 6% de batterie. Le smartphone est compatible avec la charge 25W mais Samsung n’a inclus qu’un chargeur 15W dans la boite.

Il faudra donc vous en contenter ou mettre à nouveau la main à la poche. Avec le chargeur de 15W, la batterie passe de 0 à 100% en 1h40.

Un capteur 64MP efficace

Le Samsung Galaxy A52 5G embarque une quadruple caméra à l’arrière. Ce module photo regroupe un capteur principal de 64MP, un capteur de 5MP pour gérer les flous d’arrière plan, un ultra grand-angle 123° de 12MP et un objectif Macro de 5MP. A l’avant de l’appareil, on trouve une caméra Selfie de 32MP.

Le A52 5G se montre performant de jour. Il prend des photos en 16MP ou 64MP.

Comme toujours chez Samsung, les couleurs légèrement poussées flattent la rétine. Ce capteur 64MP est bien maîtrisé. Il fait du travail de précision avec un niveau de détail élevé. On s’aperçoit tout de suite de la netteté quand on zoome dans les photos.



On apprécie également la très bonne réactivité de l’appareil. Le smartphone peut prendre des photos nettes même lorsqu’on est en mouvement. Voici un exemple d’une photo de la Tour Eiffel prise dans le métro.

Restons justement sur le zoom. Le A52 5G effectue des grossissements X2, X4 et X10. Au-delà du zoom X2, l’algorithme effectue un travail de lissage important pour supprimer le bruit. Ca donne un petit effet filtre Photoshop amusant.

L’ultra grand-angle force un peu plus les couleurs mais conserve le même niveau de luminosité que le capteur principale. On trouve habituellement sur les smartphones un capteur avec un angle de 119° celui du A52 5G est de 123°. Cela entraîne un effet fisheye prononcé avec un sentiment d’aspiration au centre.

Les portraits et le mode nuit

Le mode Portrait est particulièrement performant. L’effet de profondeur est très marqué avec des détourages propres. Le niveau de flou d’arrière plan est ajustable à postériori et on peut appliquer de nombreux filtres pour transformer la forme de l’effet Bokeh.

On n’oublie pas l’objectif Macro mais il est assez décevant. Il s’avère difficile de prendre des photos nettes du premier coup.

De nuit, le mode automatique réussit à s’en sortir avec honneur. Cependant pour se débarrasser du bruit, il emporte une grande partie des détails. Il vaut mieux se tourner directement vers le mode nuit plus performant. Il augmente le niveau de luminosité et les photos retrouvent de la précision. Le smartphone arrive à faire la balance entre le niveau de bruit et les détails.

Le capteur principal dispose d’un stabilisateur optique d’image. C’est rare sur ce segment de prix. Il supprime les mouvements du smartphone lors du temps d’attente nécessaire au mode nuit pour rendre les photos plus nettes.

Ce stabilisateur trouve également sont utilité pour diminuer les secousses dans les vidéos. Le smartphone filme en UHD en 30 ips et Full HD 60 ips. Le super stabilisateur ne fonctionne qu’en Full HD 30 ips.

Ce qu’on en pense

Le Galaxy A52 5G prend la relève du Galaxy A51 tout en se transformant et en rehaussant le niveau. Son design est simple mais réussi. Sa coque noir mate lui donne un cachet haut de gamme et on oublie très vite qu’elle est en plastique.

Parmi les points à améliorer, on citera son autonomie un peu juste et le chargeur 15W dans la boite. Ca fait grincer des dents quand on voit ce que propose la concurrence.

Pour le reste, le Galaxy A52 5G est un smartphone équilibré. On peut jouer dans de bonnes conditions. Il ne déçoit pas non plus au niveau de la photo. Son capteur 64MP est bien employé et l’interface One UI 3.1 propose de nombreux modes et effets pour s’amuser.

Le Galaxy A52 5G est un smartphone parfaitement maîtrisé avec quelques petits défauts mais c’est une valeur sûre. Le Galaxy A52 5G avec 128Go est vendu 449€.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le Samsung Galaxy A52 5G. En ce moment, ODR de 50 euros de réduction Cliquez ici

Samsung Galaxy A52 5G Ecran 6,5 pouces Super AMOLED- 120Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Snapdragon 750G – 5G RAM 6Go DDR4 Stockage 128Go Extension MicroSD jusqu’à 1To Caméras arrières 64MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) + Macro 5MP (f/2.4) + 5MP Portrait (f/2.4)- vidéo UHD/30fps (3840 x 2160 pixels) Caméras frontales 32MP (f/2.2) IP68 IP67 Batterie 4500mAh Charge rapide Oui 25W – Chargeur 15W inclus Dual SIM NanoSim + 1 MicroSD Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 2.0 Dimensions 159,9 x 75,1 x 8,4 mm – 189g