Samsung Galaxy Buds 2 – Date de sortie, prix et vidéo - IDBOOX

Les Samsung Galaxy Buds 2 se dévoilent entièrement avant leur présentation. Prix, date de sortie, visuels, on vous dit tout.

Les Galaxy Buds 2 n’arriveront pas avant le 11 août mais ils n’ont pas attendu pour se dévoiler officieusement sur la toile. Le serial leaker evleaks est une nouvelle fois à l’origine de cette fuite.

Il nous offre trois petites vidéos où l’ont découvre les écouteurs dans trois coloris différents. Les animations montrent les écouteurs et leur boitier de recharge.

Le design des Galaxy Buds 2 se rapproche de celui des Galaxy Buds Pro. Le boitier de recharge a une forme carrée et plate. On distingue une LED pour indiquer le niveau de charge et un connecteur USB-C.

Samsung Galaxy Buds 2 – Avec ou sans ANC ?

De précédentes fuites nous ont révélé quelques-unes de leurs caractéristiques. On sait par exemple que chaque écouteur intègre une batterie de 60mAh et que le boitier renferme une batterie de 500mAh.

La fonction la plus attendue est sans aucun doute l’ANC. Un doute persistait sur la présence d’un système de réduction active du bruit mais il a été confirmé par IceUniverse sur Twitter.

Pour avoir une idée de son prix, il faut se tourner vers le site 91mobiles. Le prix des Galaxy Buds 2 se situe entre 149$ et 169$. C’est le même créneau de prix que les Galaxy Buds+ au moment de leur sortie.

Samsung dévoilera officiellement les Galaxy Buds 2 en même temps que les que le Galaxy Z Fold 3 et la Galaxy Watch 4 le 11 août lors d’un événement spécial.