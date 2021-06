Galaxy Watch 4 – Samsung lève le voile sur One UI Watch - IDBOOX

Samsung a tenu une conférence pour dévoiler les avantages du nouvel OS des Galaxy Watch 4. Quelles sont les nouveautés ?

One UI Watch est le nom officiel de l’OS installé sur les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4. Il combine le meilleur de Tizen et de Wear OS de Google. Les deux géants avaient déjà confirmé qu’ils travaillaient ensemble sur ce projet.

Lors de cet événement, Samsung n’a pas présenté les deux montres. Elles auront le droit à un Unpacked Event plus tard dans l’été. La compagnie s’est concentrée sur One UI Watch.

One UI Watch – Quelles sont les nouveautés ?

Ce nouveau système d’exploitation est en symbiose totale avec Android. Tizen était un OS efficace et peu gourmand mais il ne communiquait pas avec Android. One UI Watch est à l’opposé. Il est profondément intégré à Android.

Samsung a donné plusieurs exemples. Si vous installez une application depuis le Play Store sur votre smartphone et qu’elle a un pendant pour smartwatch, celle-ci s’installera automatiquement sur la montre.

La synchronisation s’étend à d’autres domaines. Si vous affichez plusieurs fuseaux horaires sur votre smartphone, ils apparaîtront aussi sur la Galaxy Watch 4.

De la même façon, la montre reconnaît aussi les numéros bloqués sur un smartphone. Pour renforcer le sentiment d’intégration avec Android, Samsung a également repris le design des menus sur smartphones.

L’abandon de Tizen apporte par la même occasion un lot de nouvelles applications sur les prochaines montres Samsung. On pourra directement profiter d’appli comme Google Maps, Youtube Music, Spotify, etc.

Galaxy Watch 4 – A quoi ressemble-t-elle ?

Comme dit plus haut Samsung n’a pas dévoilé la Galaxy Watch 4 ni la Watch Active 4. Cependant la firme coréenne a lâché quelques infos sur les deux montres.

On sait qu’elles ont un plus grande autonomie, qu’elles sont plus rapides et qu’elles arrivent avec un nouvel outil pour réaliser des fonds d’écran.

Le site 91mobile a posté les visuels officiels de la montre. Comme vous pouvez le voir, la montre a le droit à une refonte de son design avec un verre complètement plat.