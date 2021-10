Le Galaxy S22 s’est déjà montré à travers de nombreux visuels. Il laisse maintenant échapper une photo de sa batterie et ça n’est pas une bonne nouvelle.

On commence déjà à parler du Samsung Galaxy S22. Le prochain smartphone haut de gamme du géant coréen laisse trainer des indices sur la toile. Une photo de la batterie du smartphone s’est échappée lors de son processus de certification en Corée.

Galaxy S22 – Une batterie qui rétrécit

Ce qu’elle nous apprend n’est pas forcément une bonne nouvelle. La photo de la batterie numéro EB-BS901ABY nous révèle sa capacité. Le Galaxy S22 va être alimenté par une batterie de seulement 3700mAh.

Cela paraît peu d’autant plus que le S21 et le Galaxy S20 avant lui étaient équipée d’une batterie de 4000mAh. Le S22 perd 300mAh.

C’est une décision étrange surtout quand on sait que l’autonomie fait partie des critères principaux d’achat. Il se murmure que le Galaxy S22 sera plus petit que le Galaxy S21.

On peut se consoler en se disant que Samsung fait des progrès constants en matière de consommation d’énergie de ses smartphones. Les S20 et S21 intègrent la même batterie et pourtant l’autonomie du S21 est bien meilleure. Le Samsung Galaxy S22 suivra certainement le même chemin.

Et les batteries de S22+ et S22 Ultra ?

On a également une idée de la capacité des batteries des S22+ et S22 Ultra. Elles sont de 4500mAh et de 5000mAh. Les deux smartphones ne sont pas logés à la même enseigne. Ils gagnent chacun 500mAh.

Le S22 Ultra est sensé loger un S-Pen dans sa coque comme le Galaxy Note 20 mais Samsung a quand même trouvé la place d’y insérer une batterie avec 1000mAh de plus.

En tant que modèle d’entrée de la gamme, le Galaxy S22 devrait supporter la charge rapide 25W tandis que les deux autres versions passeraient à 45W.

Source

Source photo 1 et 2