Samsung Galaxy S22+ Test – La très bonne surprise - IDBOOX

Le Galaxy S22+ est arrivé à la rédaction juste avant l’ouverture du MWC 2022. On a glissé le smartphone dans nos bagages pour le tester à Barcelone. C’est l’heure du verdict.

Cette année les Galaxy S22 et le Galaxy S22+ ont été lancés bien avant le MWC 2022. Peu importe, on est allé faire goûter les tapas espagnoles au Galaxy S22+. Découvrez notre test complet et ensoleillé du smartphone. (test non sponsorisé)

Samsung Galaxy S22+, un design tout en finesse

A première vue Samsung a apporté peu de changement au design du Galaxy S22+. On pourrait dire que ce n’est pas une mauvaise idée puisqu’il était particulièrement réussi. Mais, en y regardant de plus près, on note tout de même quelques évolutions qui sont les bienvenues.

Le Samsung Galaxy S22+ est un peu plus fin et léger que la version 2021. Ses dimensions exactes sont 157,4 x 75,8 x 7,6 mm contre 161,5 x 75,6 x 7,8mm. Et, il pèse 196 g contre 7,8 g au lieu de 200 g. Sur le papier ces modifications semblent ridicules mais elles sont appréciables au quotidien.

Plus compact, il offre une meilleure prise en main. Il est moins long et un peu plus large. Il y a aussi du changement à l’arrière. Le dos est complètement plat. Les arêtes sont plus marquées. Contre toute attente le smartphone est très agréable à manipuler.

Samsung a légèrement bombé le cerclage en métal autour du smartphone ce qui améliore l’ergonomie. Autre nouveauté, Samsung abandonne le plastique en faveur du verre dépoli mat. Ca donne un côté un peu plus premium à son smartphone et en plus elle ne marque pas les traces de doigts.

L’îlot n’est plus traité comme un ornement. Il se fait plus discret. De la même couleur et de la même matière, il se fond dans le design général de la coque. Sa forme et sa faible épaisseur offre une bonne stabilité au smartphone quand il est posé à plat.

Un écran toujours plus brillant

Le Galaxy S22+ arbore un splendide écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces avec une résolution FullHD+ (2340 x 1080 pixels). Il est entouré d’un bord très fin et uniforme qui se fait très vite oublié. Cet écran abrite le lecteur d’empreintes qui se déclenche en une fraction de seconde. Bien placé, on l’atteint sans problème avec le pouce.

Cette dalle dispose d’un taux de rafraîchissement dynamique. Il monte jusqu’à 120Hz mais ce n’est pas une technologie LTPO qui peut descendre à 1Hz pour économiser de la batterie.

Il n’en demeure pas moins splendide avec des couleurs vibrantes. On en prend plein les yeux. Samsung a même réussi à augmenter le niveau de luminosité. Il culmine maintenant à 1750 nits.

On a pu le tester sous le soleil de Barcelone et on peut vous dire qu’on n’a aucun mal à voir ce qui s’affiche à l’écran en extérieur.

Les performances

Vous ne trouverez pas de processeur Qualcomm sous le capot du Galaxy S22+ en Europe mais un Exynos 2200. Comme d’habitude Samsung privilégie son processeur sur le vieux continent. L’un des deux est-il plus puissant que l’autre ? Honnêtement vous ne verrez pas la différence au quotidien.

Le processeur Exynos 2200 fait le job. Peu importe les benchmark, il vous donnera assez de puissance pour faire tourner tous les jeux vidéo sans broncher. Il garantit une qualité à tous les niveaux.

Précisons tout de même que tous les jeux n’ont pas encore été optimisés pour le processeur de Samsung. Le jeu Call of Duty par exemple n’accepte pas encore les graphismes HD. On a été un peu frustré de ce côté là.

Heureusement PUBG Mobile lui sauve la mise. Il se lance avec des graphismes en HD et une fréquence d’image élevée.

L’autonomie

Le Galaxy S22+ est alimenté par une batterie de 4500mAh. Elle lui confère une autonomie d’une journée à une journée et demie en fonction de votre utilisation. Le Galaxy S22+ ne vous lâchera pas avant la tombée de la nuit mais si vous êtes un gros joueur ça risque de se compliquer.

Il faudra passer par la case recharge avant de goûter à une nuit de sommeil bien méritée. Encore faudra-t-il que vous possédiez un chargeur, hérité d’un autre smartphone Galaxy ou acquis auprès de Big S. Comme les autres smartphones haut de gamme et maintenant moyenne gamme de Samsung, le chargeur est vendu à part.

C’est dommage d’autant plus que le Galaxy S22+ est compatible avec la recharge rapide 45W. Nous l’avons rechargé dans un premier temps avec un bloc 25W. Une heure est nécessaire pour passer de 0% à 100%. Phénomène étrange, il faut quasiment le même temps avec une recharge 45W.

Les voies de Samsung sont impénétrables quand il s’agit de recharge.

Un triple capteur photo efficace

L’ensemble de capteurs photo qui équipent le Galaxy S22+ est classique mais il fonctionne parfaitement. Samsung a tout de même amélioré le traitement via IA des photos.

On trouve à l’arrière un capteur principal de 50MP avec un stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle 12MP de 120° et un téléobjectif 10MP avec un zoom X3. Le capteur Selfie est de 10MP.

Les photos de jour sont splendides en intérieur comme en extérieur. L’appareil restitue des clichés nets avec un très grand nombre de détails. Les contrastes sont marqués avec des noirs profonds. Les couleurs flattent la rétine sans être trop poussées ce qui est assez rare chez Samsung. C’est beau à tous les niveaux et les éléments se détachent presque de la photo.

Le zoom est efficace. L’appareil photo propose un zoom allant d’un grossissement X3 à X30. La qualité est surprenante même en X30. L’algorithme réussit à sauver un grand nombre de détails.

L’ultra grand-angle est un niveau en dessous. Il existe une différence de traitement avec le capteur principal. On a le sentiment que les couleurs sont moins éclatantes et la luminosité moins élevée. On ressent aussi un fort sentiment d’aspiration en centre de la photo.

Les portraits et photos de nuit

Le Galaxy S22+ excelle dans les portraits. Les détourages sont précis avec un effet de profondeur réglable. Vous pouvez également vous amuser avec différents modes qui permettent de détourer le sujet ou encore de donner un aspect studio photo à votre portrait.

Samsung a amélioré la qualité des photos de nuit. Les capteurs laissent entrer encore plus de lumière. On obtient des clichés 23% plus lumineux qu’avec le Galaxy S21+. Le résultat est impressionnant avec des photos d’une netteté incroyable. Le Galaxy S22+ est un véritable oiseau de nuit. Il ne dénature pas les couleurs et dompte les lumières urbaines sans aucun problème.

Le Samsung Galaxy S22+ ne vous décevra pas non plus sur la vidéo. Il peut enregistrer des vidéos en 8K en 24 ims mais on se contentera ici de vidéos en 4K (UHD) en 30 ims. Comme un exemple vaut mieux qu’un long discours, on vous a enregistré deux vidéos en 4K/30ims.



Ce qu’on en pense

Le Galaxy S22+ est éclipsé par le Galaxy S22 Ultra à tort. Il mérite pourtant qu’on s’attarde sur lui. Il a tout pour plaire. C’est un appareil équilibré et plus facile d’accès que son grand frère. C’est le digne successeur des Galaxy S21. Techniquement, on peut lui reprocher peu de choses.

Samsung a réussi à repousser les limites du Galaxy S22+ notamment au niveau photo. Il excelle de jour et surtout de nuit. Les mises à jour post lancement lui ont fait du bien.

On est vraiment tombé sous le charme du Galaxy S22+. C’est une valeur sure.

