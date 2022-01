Samsung Galaxy S22 Ultra et S22 – Toutes les caractéristiques détaillées en une image - IDBOOX

Jour après jour les Galaxy S22 livrent leurs secrets. La dernière fuite concerne un visuel officiel rassemblant toutes leurs caractéristiques.

Selon les infos repêchées dans les profondeurs du web, Samsung présentera la série des Galaxy S22 le 8 février lors d’un Unpacked Event. Autant dire que c’est dans quelques jours.

Les fuites concernant les smartphones se multiplient au fur et à mesure que cette date se rapproche. La dernière en date est colossale.

Samsung Galaxy S22 Ultra – Un Galaxy Note déguisé ?

Zaryab Khan a posté sur son compte Twitter un visuel marketing qui nous dévoile les fiches techniques des Galaxy S22 Ultra et S22. Commençons par le plus impressionnant. Samsung a imaginé un look totalement épuré pour le Galaxy S22 Ultra.

Le module photo à l’arrière est complètement intégré à la coque. La batterie de caméras ne dépasse pas du tout.

A l’avant, on peut admirer un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6,8 pouces. Cette dalle se caractérise par un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz. Le flagship tourne avec un processeur Exynos 2200 en Europe. Plusieurs configurations existent avec 8 ou 12Go de RAM et 128, 256 ou 512Go de stockage.

Samsung a opté pour une batterie de 5000mAh ce qui est une bonne nouvelle. Elle devrait conférer au smartphone une autonomie confortable et faire face à la gourmandise de son écran QHD+.

Le Galaxy S22 Ultra est assez lourd. Il pèse 228g. Le S-Pen doit participer à cette surcharge pondérale. Il est accompagné d’un stylet comme le Galaxy Note.

Un futur roi de la photo ?

On passe à la partie photo qui est impressionnante. La composition du module photo diffère des autres smartphones haut de gamme.

On trouve à l’arrière quatre caméras. Le module rassemble un ultra grand-angle de 12MP, un capteur principal de 108MP avec OIS, un capteur téléphoto de 10MP avec un zoom X3 et un OIS. Un deuxième capteur téléphoto de 10MP ferme la marche avec un zoom X10 et un OIS.

A noter que le capteur principal possède quelque chose en plus. Il a été baptisé Super Clear Lens. Cet objectif est recouvert d’une couche de Super Clear Glass mise au point par Gorilla Glass. Elle permet de prendre des photos plus claires et de réduire les reflets.

La caméra frontale est de 40MP. C’est un vrai monstre et on espère pouvoir le tester.

Le Galaxy S22

Le côté droit de l’image est tronqué. On aperçoit qu’une partie de la fiche technique du Galaxy S22. Il reste fidèle à l’esprit des Galaxy S21 avec un appareil photo plus apparent. Son écran mesure 6,1 pouces et la définition est en Full HD+. La dalle reste une Dynamic AMOLED 2X 120Hz.

Le Galaxy S22 est beaucoup plus léger. Il ne pèse que 167g et il n’est fait aucune mention du S-Pen.

Le reste du visuel apparaîtra certainement dans les prochains jours.