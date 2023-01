Samsung Galaxy S23 – Les premiers teasers envahissent le web

L’arrivée des Samsung Galaxy S23 est imminente. Plusieurs teasers vidéo viennent d’apparaitre sur la toile.

Il n’y a plus de doute Samsung va bientôt lancer sa nouvelle série Galaxy S23. La firme coréenne a lâché “par erreur” la date de la conférence. La branche colombienne de Samsung a annoncé que le Galaxy Unpacked se déroulera le 1e février avant de faire disparaître les traces de sa bévue.

La mise en ligne de deux teasers par le serial leaker IceUniverse vient confirmer la sortie dans les jours à venir des Galaxy S23. Samsung fait un focus sur les caméras de ses smartphones.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Un appareil photo plus performant

On aperçoit dans la première vidéo trois capteurs photo danser avec la mention « megapixels that’ll make you say wooow ». Vous allez donc pousser des oh d’exclamation en voyant le nombre de pixels. Samsung veut certainement parler du Galaxy S23 Ultra qui est sensé embarquer une caméra principale de 200MP.

La deuxième vidéo met également en avant les capacités photo des Galaxy S23. Cette fois, la compagnie met l’accent sur les photos de nuit. Samsung annonce des photos étonnantes même dans des conditions de très faible luminosité.

Les deux vidéos ne le mentionnent pas mais ce nouveau capteur serait également plus performant au niveau de la vidéo. Il enregistre en 8K en 30 ims alors que le Galaxy S22 Ultra se contente de 24ims.