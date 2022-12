Samsung Galaxy S23 Ultra – Quelques caractéristiques confirmées

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été victime d’un fuite majeure qui confirme une partie de sa fiche technique.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra avait déjà été repéré sur le site de la FCC il y a quelques semaines. L’autorité de régulation américaine n’avait pas laissé filtrer d’informations sur le smartphone.

A l’autre bout de la planète la TENAA n’a pas la même politique (via). Le régulateur chinois a posté une grande partie de sa fiche technique. Si vous en doutiez, le Galaxy S23 Ultra sera un appareil ultra puissant.

Galaxy S23 Ultra – Un processeur Qualcomm pour tout le monde

Les dimensions du S23 Ultra sont quasiment identiques à celles de son prédécesseur : 163,4 x 78,1 x 8,9mm. Il est plus lourd de quelques grammes. Il pèse 233g au lieu de 227g. Son écran de 6,8 pouces affiche une résolution de 1440 x 3088 pixels. Il adopte un format 19.3:9.

Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pilote le smartphone. Il est assisté par 8Go de RAM et 128Go. Il s’agit de la configuration de base. Samsung proposera aussi des versions avec 12Go de RAM et 256, 512 ou 1To de stockage.

Et la photo ?

La TENAA ne fait pas mention des caméras mais la composition de l’appareil photo principal a déjà fait l’objet de plusieurs fuites. La tailles des photos est par définition de 12MP mais le Galaxy S23 Ultra embarque une nouvelle caméra de 200MP avec un capteur 1/1.3 pouce. Samsung va jouer à fond la carte du Pixel Bining.

Cette caméra principale est accompagnée de deux capteurs téléphoto X3 et X10 pour augmenter la qualité de l’image. Samsung a poussé les caractéristiques du S23 Ultra pour qu’il enregistre des vidéos en 8K en 30fps et non plus en 24fps comme son prédécesseur.

En attendant, sa présentation officielle début février 2023 rendez-vous pour les prochaines fuites.