Les Samsung Galaxy S23 dévoilent une partie de leur fiche technique

Le Samsung Galaxy S23 et le Galaxy S23+ passent par la FCC en laissant échapper une partie de leur fiche technique.

Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ont été repérés sur le site de la FCC aux USA. Le passage par cette autorité de régulation confirme une sortie proche. Le série des Galaxy S23 devrait être annoncée officiellement début 2023 lors du premier évènement Unpacked de l’année. On parle de la première semaine du mois de février.

Le passage obligatoire par la FCC est également l’occasion d’apprendre ou de confirmer quelques-unes des spécifications d’un smartphone. Les Galaxy S23 et S23+ n’échappent pas à la règle.

Le premier est enregistré sous le numéro SM-911B et le deuxième SM-S916B. Ils intègrent respectivement une batterie de 3900mAh et de 4700mAh. Elles sont toutes les deux compatibles avec la recharge rapide 25W. On espère que le Galaxy S23 Ultra aura le droit à une recharge 45W.

Galaxy S23 et Galaxy S23+ – Un Snapdragon 8 Gen 2 pour tout le monde

En ce qui concerne les autres caractéristiques, le Galaxy S23 arbore un écran de 6,1 pouces avec une résolution 1080p et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le Galaxy S23+ augmente le format de sa dalle pour atteindre une diagonale de 6,6 pouces. Samsung n’a pas fait de jaloux.

Les deux smartphones tournent avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Et bonne nouvelle, la compagnie devrait faire l’impasse sur les processeurs Exynos. Toutes les régions auront des smartphones avec la même puissance.

Du côté de la photo, Ils intègrent tous les deux une caméra Selfie de 32MP. L’appareil photo à l’arrière se compose d’un capteur principal de 50MP, d’un ultra grand-angle de 12MP et d’un objectif téléphoto de 10MP avec un zoom optique X3.

Via