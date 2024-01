Samsung Galaxy S24 – Quelles sont les nouveautés liées à l’intelligence artificielle ?

Samsung met l’intelligence artificielle au cœur des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. On vous explique tout ce qui change.

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra sont officiels. Lors du Galaxy Unpacked, Samsung a mis l’accent sur leurs nouveaux super-pouvoirs liés à l’intelligence artificielle.

Selon Samsung, les Galaxy S24 vont nous faire entrer dans une nouvelle ère grâce à Galaxy AI. Qu’apporte cette nouvelle expérience boostée à l’IA et quelles sont les fonctions d’intelligence artificielle des Galaxy S24 ?

Google a déjà introduit le concept d’intelligence artificielle sur les Pixel 8 mais les Galaxy S24 vont plus loin. Samsung veut transformer notre utilisation au quotidien en démultipliant les possibilités des Galaxy S24 avec toute la puissance de l’intelligence artificielle dans le Cloud.

– Galaxy S24 8/128Go est à 899€

– Galaxy S24 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€

– Galaxy S24+ 12/256Go est à 1169€

– Galaxy S24+ 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€

– Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€

– Galaxy S24 Ultra 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€

– Galaxy S24 Ultra 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€

Une nouvelle façon de communiquer avec les Galaxy S24

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra intègrent des moyens de communication étendus grâce à l’intelligence artificielle.

Traduction instantanée abolit la barrière de la langue. Cette fonctionnalité traduit et retranscrit dans les 2 sens et en temps réel des conversations téléphoniques, dans les langues disponibles. Installée directement dans l’application Téléphone, elle en assure ainsi le caractère privé.

Interprète traduit les conversations entre deux personnes et les retranscrit instantanément sur un écran divisé en deux. Chaque personne peut ainsi lire, entendre et comprendre ce que l’autre vient de dire. Cette fonction nécessite une connexion. Elle est donc dans le Cloud.

Assistant Message fait appel à l’IA générative. Cette option vous aide à trouver la bonne formulation en fonction de votre interlocuteur ou du contexte. Un message envoyé à un collègue ou un texte rédigé pour les réseaux sociaux n’aura pas le même ton. L’IA intégrée au Clavier Samsung peut également traduire des messages ou encore des emails en temps réel et dans 13 langues. Cette fonction nécessite un compte Samsung.

Une nouvelle façon de s’organiser sur les Galaxy S24

Assistant Notes est intégré à Samsung Notes. L’IA générative se charge des résumés et de la création de mises en page pour structurer ses notes selon des formats prédéfinis. Elle génère également des pages de couverture pour retrouver ses notes facilement et avoir un aperçu de leur contenu.

Assistant Retranscription utilise l’IA pour transcrire, résumer et traduire les enregistrements audio de moins de 3 heures. Cela fonctionne également pour les conversations entre plusieurs personnes.

Le smartphone est capable de reconnaitre plusieurs interlocuteurs (jusqu’à 10) et peut, en fin d’enregistrement audio, faire un résumé des échanges. Elle nécessite une connexion réseau et un compte Samsung.

Une nouvelle façon de rechercher

Circle Search est une nouvelle façon de faire de recherches. Elle n’est pas exclusive aux Galaxy S24. Il s’agit d’une fonction Google pour les smartphones Android. Les Galaxy S24 sont les premiers smartphones à en bénéficier. Elle sera disponible à partir du 31 janvier 2024 sur le Pixel 8. Cette nouvelle fonction utilise l’intelligence artificielle de Google. Il faut appuyer longuement sur le bouton d’accueil en bas de l’écran pour activer Circle Search. Vous pouvez ensuite lancer une recherche en entourant ou en surlignant n’importe quoi sur l’écran de votre smartphone.

Une nouvelle façon de créer

Le moteur ProVisual des Galaxy S24 est une suite complète d’outils exploitant l’IA pour transformer la façon de prendre des photos et libérer sa créativité. Sur le Galaxy S24 Ultra, Samsung utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la netteté des photos en jouant avec les différents zooms.

Les outils d’édition de Galaxy AI permettent ensuite d’effectuer des retouches simples pour recadrer les photos, effacer certains éléments et les retravailler.

L’outil Suggestion de retouche utilise Galaxy AI pour proposer des ajustements adaptés à chaque photo. Il propose par exemple d’effacer un objet, d’ajouter un flou d’arrière-plan aux portraits, de créer une partie manquante d’un fond, etc.

Afin d’éviter les dérives, un filigrane visible est superposé à la sortie de l’image lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par l’IA.

La fonction Ralenti Instantané permet quant à elle de ralentir n’importe quelle vidéo tournée en vitesse normale en générant des images additionnelles basées sur celles existantes afin d’obtenir un slow-motion fluide.

