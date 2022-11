Samsung Galaxy Watch 5 Test – Est-elle la meilleure montre connectée Android ?

La Samsung Galaxy Watch5 est-elle toujours la reine des montres connectées Android en 2022 ? On vous donne la réponse dans notre test.

Les montres se sont petit à petit imposées comme le compagnon indispensable des smartphones. Samsung a une longue expérience dans le domaine. Ses montres connectées s’améliorent et se bonifient années après années.

La Galaxy Watch5 reprend le même design que le modèle de l’année dernière mais elle n’arrive pas pour autant sans nouveautés. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la Galaxy Watch5 dans notre test. (non sponsorisé)

Il faut préciser que nous avons testé le modèle 40mm mais il existe également une version 45mm.

Samsung Galaxy Watch 5 – Un design reconnaissable et sans fausse note

Il n’y a pas de surprise concernant son design. La Galaxy Watch5 conserve la même apparence que la précédente montre connectée de Samsung. Ca n’est pas un mal puisqu’elle bénéficiait déjà de splendides finitions.

L’écran circulaire est enchâssé dans un boitier en métal mat avec une découpe au niveau du bracelet. L’ensemble du design est chic, élégant et sans fausse note. Contrairement à de nombreuse montres connectées, la Galaxy Watch5 s’adapte parfaitement aux poignets menus.

La montre connectée est légère et très agréable à porter. Avec seulement 28,7g, on oublierait presque qu’on la porte. Elle est livrée avec un bracelet en silicone doux et facile à fermer. Il s’est débarrassé des habituels passants pour bloquer l’extrémité du bracelet. C’est beaucoup plus confortable.

Concernant son utilisation, son écran OLED offre une bonne visibilité en grâce à un niveau de luminosité élevé de 1000 nits. Vous n’aurez aucun mal à utiliser la Galaxy Watch5 en extérieur et en plein soleil.

Parmi les autres bons points, on mentionnera la présence d’un haut-parleur et d’un micro. Grâce à eux il devient Inutile de sortir son smartphone de sa poche. Ils permettent de dicter des messages ou de répondre directement à des appels depuis sa montre.

Une interface sous WearOS ultra-complète

Samsung arrête de faire cavalier seul. La Galaxy Watch5 abandonne Tizen pour passer sous un OS hybride développé avec Google. WearOS 3 lui donne accès à toutes les applications du Google Play Store.

Vous avez l’embarras du choix. Youtube Music, appli de golf, enregistreur vocal, Spotify, Shazam, Google Wallet, etc. D’autres applis indispensables sont déjà pré-installées comme Google Maps ou Microsoft Outlook.

L’interface est complète et très agréable à utiliser. Elle regorge de fonctions, peut-être même un peu trop. En appuyant ou en slidant en bas, à droite ou à gauche, on fait apparaître de nouvelles options. On n’est jamais pris au dépourvu.

De nombreux raccourcis sont prévus pour lancer différentes applis comme des exercices sportifs, le calcul du nombre de pas, le taux d’oxygène dans le sang, les calories consommées, un contrôleur d’écouteurs, etc.

Pour rendre la navigation dans l’interface encore plus simple surtout avec le cadran de 40 mm, Samsung a conservé son système de bague rotative virtuelle sur le bord de l’écran. Elle facilite l’utilisation de la montre surtout quand on a des gros doigts.

Comme d’habitude, la Galaxy Watch5 fonctionne de concert avec Samsung Galaxy Wear, Samsung Health et Samsung Health Monitor pour les fonctions de santé les plus avancées.

Une montre connectée pour prendre soin de votre santé

La Galaxy Watch5 embarque un grand nombre de capteurs pour vous aider à monitorer votre santé et vos activités sportives.

Elle intègre notamment un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique. Il vous fera découvrir la beauté intérieure de votre corps en mesurant votre masse graisseuse ou encore votre masse squelettique. Nous devons vous avouer que la mesure est compliquée à effectuer. Nous avons dû nous y reprendre une dizaine de fois avant d’obtenir un résultat.

L’ECG est moins récalcitrant. Il calcul votre rythme sinusal et détecte un éventuel signe de fibrillation auriculaire. Il suffit de poser son doigt sur le bouton du haut de la montre pendant 30 secondes sans bouger pour qu’il prenne une mesure. La montre donne l’alerte en cas d’anomalie.

Pour profiter de l’ECG et de la prise de tension vous devrez installer une appli supplémentaire depuis le Galaxy Store. Elles fonctionnent uniquement avec l’application Samsung Health Monitor.

Le capteur pour la tension est relativement précis nous avons fait le test chez un médecin. Avant de commencer, il faut prendre sa tension 3 fois au niveau du bras et entrer les données dans la montre à titre de comparaison. La Watch5 doit être positionnée assez haut sur l’avant-bras. Elle calcule ensuite votre tension en 30 secondes. Les données sont comparables à celles du médecin.

Attention, Samsung vous met en permanence en garde. Sa montre ne se substitue pas à un avis médical. En cas de doute, la compagnie vous recommande de consulter.

Pour finir, la Galaxy Watch5 dispose aussi de fonctions pour compter les battements de votre cœur, gérer votre niveau de stress ou encore analyser la qualité de votre sommeil.

Les fonctions sports

Si la Galaxy Watch5 n’a pas vraiment le look d’une montre sportive, elle maîtrise néanmoins parfaitement le sujet.

La montre reconnaît 90 activités sportives. Randonnée, musculation, arts Martiaux, aviron, ballet, bowling, deltaplane, escalade, Fentes, golf, Pilate, plongée, roller, il y en a forcément une qui vous conviendra.

Certaines pratiques ne nécessitent même pas de déclencher le démarrage d’une séance de travail. La montre détecte automatiquement les activités simples comme la marche, la course, le vélo ou la natation. Bien entendu, la Galaxy Watch 5 calcule toutes vos constantes pendant l’effort et les enregistre dans un historique pour suivre vos progrès.

Un GPS vous accompagne dans vos déplacements et vous dispense d’emporter votre smartphone lors de vos séances de running ou vos randonnées. Grâce à lui vous ne vous perdrez jamais.

Pour confirmer son indépendance, la Galaxy Watch5 intègre également un haut-parleur et un micro pour dicter des messages ou répondre à un appel depuis la montre tout en soulevant de la fonte.

Autre preuve que la Galaxy Watch5 peut-être la meilleure amie des sportifs. Elle est certifiée IP68. Vous n’aurez donc pas à l’enlever par crainte d’un excédent de sudation ou pour passer sous la douche.

L’autonomie

La montre se recharge avec le dock magnétique fourni dans la boite. Il n’est pas accompagné d’un bloc prise. Il faudra donc penser à en récupérer un avec un connecteur USB-C ou laisser un port USB-C libre sur votre ordinateur. Vous avez également l’option d’utiliser la recharge inversée de votre smartphone s’il est compatible comme le Galaxy S22 Ultra.

Avec son bloc de recharge 10W, la montre récupère 100% de batterie en 73 minutes et 45% de charge en 30 minutes. Sur le papier la batterie offre à la montre une autonomie de 50 heures.

Dans les faits, elle résiste deux jours avec une séance de sport quotidienne et une utilisation classique. Si vous la poussez un peu plus loin avec le GPS activé, la prise de tension et ECG, elle ne dépassera pas la journée.

Oubliez également le mode Always on Display qui fait fondre la batterie.

Ce qu’on en pense

La Samsung Galaxy Watch5 est une montre connectée élégante et raffinée qui convient à tous les styles. Il lui manque vraiment peu de chose pour être parfaite.

Santé, sport, elle est ultra- complète et son passage sous WearOS décuple ses possibilités. Son interface se révèle également simple et instinctive à utiliser.

Le seul reproche qu’on pourrait lui faire concerne son autonomie limitée quand on la pousse dans ses retranchements.

Au final, on peut dire que la Samsung Galaxy Watch5 s’améliore et se bonifie avec le temps profitant de l’expérience de Samsung acquise au fil des ans. C’est pour nous une des meilleure montre connectée Android en 2022 !

La Galaxy Watch5 est vendue à partir de 279€ avec des cadrans de différentes couleurs se mariant avec les bracelets.

