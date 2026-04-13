Honor 600 – Mes premières impressions sur ce smartphone milieu de gamme aux accents premium

En attendant mon test complet du Honor 600, je vous livre mes premières impressions sur ce smartphone milieu de gamme vitaminé.
Sa couleur orange peut être trompeuse, mais j’ai bien entre les mains le Honor 600. Il s’agit du nouveau smartphone milieu de gamme d’Honor.
Honor a fait l’impasse sur le Honor 500 en France et en Europe. Le constructeur a décidé de sauter directement du Honor 400 au Honor 600. Les caractéristiques techniques du Honor 600 sont toujours sous embargo. Je vais donc me borner dans cet article à vous donner mon ressenti sur son nouveau design.
Honor 600 – Un design premium plein de vitamines
Pour l’occasion, l’appareil change complètement de look. Le constructeur dote le Honor 600 d’un cadre en métal mat. C’est une première sur un smartphone de cette gamme. Doux au toucher, il rend la prise en main plus agréable et renforce la solidité de l’appareil.
Sur le côté droit de l’appareil, un nouveau bouton fait son apparition. C’est un héritage du Honor Magic 8 Pro. Le Honor 600 récupère son bouton IA. Honor mise sur des matériaux premium avec une coque en verre qui a, en plus, l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.
Les caméras à l’arrière repassent en mode vertical. Elles sont posées sur une plaque transparente rectangulaire. Un cerclage métallique, qui rappelle le cadre du smartphone, entoure les deux capteurs photo ainsi que le flash LED. L’ensemble lui donne un aspect très qualitatif.
Un format compact appréciable
Le Honor 600 conserve un format compact avec un écran qui ne dépasse pas 6,57 pouces. C’est agréable de pouvoir utiliser un smartphone d’une seule main sans avoir à se contorsionner pour atteindre l’autre bout de la dalle.
On ne se sent pourtant absolument pas à l’étroit. Ce sentiment est en grande partie dû à la finesse du cadre noir qui entoure l’écran. Il mesure seulement 0,98 mm. C’est le plus fin du marché. On le remarque à peine.
Avec seulement 7,8 mm d’épaisseur et 185 g sur la balance, le Honor 600 se révèle très agréable à manipuler.
L’offre de lancement
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