Samsung étend One UI 8.5 à de vieux smartphones

One UI 8.5 tourne actuellement sur le Galaxy S26 Ultra et les Galaxy S26, mais Samsung annonce son déploiement sur d’anciens smartphones. Le vôtre en fait-il partie ?
Samsung a confirmé l’extension du programme bêta One UI 8.5 sur d’anciens smartphones. C’est une bonne nouvelle.
Le programme Beta One UI 8.5 s’agrandit
Les Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 font partie de la liste des smartphones qui seront mis à jour en priorité vers One UI 8.5.
Samsung a confirmé que ce programme bêta va s’ouvrir à plus de références. Il s’élargit aux Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Pour la première fois un smartphone milieu fait partie du lot. La firme coréenne ouvre les portes du programme Beta One UI 8.5 au Galaxy A36 5G.
L’adaptation de One UI 8.5 pour un Galaxy A n’est pas une surprise puisque les récents Galaxy A37 et Galaxy A57 fonctionnent nativement avec One UI 8.5.
La beta de One UI 8.5 pour ces smartphones est pour le moment disponible dans un nombre restreint de marchés : les Etats-Unis, la Corée du Sud, l’Inde et le Royaume-Uni.
Samsung ne compte pas s’arrêter là. La compagnie précise que le programme Beta va continuer à s’étendre à d’autres appareils dans un avenir proche.
Quelles sont les nouveautés marquantes de One UI 8.5 ?
Galaxy AI s’enrichit. Parmi les principales nouveautés de One UI 8.5, il faut citer :
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Now Nudge intégré au clavier. Cette fonctionnalité IA vous propose une sélection d’applications en fonction de vos actions.
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Le résumé des notifications par IA.
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La retouche photo sémantique et orale.
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La suppression du bruit dans les vidéos consultées sur les réseaux sociaux.
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Finder, un moteur de recherche intelligent dans le contenu de votre smartphone.
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Un nouveau panneau Quick Settings.
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Le support d’AirDrop avec iOS et les iPhone (sur Galaxy S25, Galaxy s24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6).
Le planning de déploiement de One UI 8.5
Samsung n’a rien confirmé officiellement mais, en se basant sur les versions bêta et les différentes rumeurs, un calendrier se dessine. Il reste encore flou et lié aux bugs de développement.
One UI 8.5 est déjà disponible sur les Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 et Galaxy A37.
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Avril 2026 : Série Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7.
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Avril / Mai 2026 : Série Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 et Galaxy Tab S11.
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Mai / Juin 2026 : Série Galaxy S23 et Galaxy S22.
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Été 2026 : Séries Galaxy A56, A36, etc.
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