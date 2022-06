Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro – Les prix fuitent avant leur sortie

Les montres Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro ont laissé échapper leur prix. Il y a de l’inflation dans l’air.

Il semble que le sprix des Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro vont augmenter. Selon le serial leaker Roland Quandt, les prix des deux montres connectées vont augmenter de 30€ à 50€. Samsung prévoit de sortir trois modèles différents et chacun va avoir le droit à sa hausse de prix.

On commence par la Galaxy Watch5 40 mm Bluetooth. Son prix est sensé être de 300€ quand le modèle 4G serait à 350€. En comparaison le prix de la Galaxy Watch4 40mm était de 270€ et celui de la version 4G était de 300€.

Samsung Galaxy Watch5 – Des prix en forte hausse

La Galaxy Watch5 44 mm subit le même traitement. Le prix du modèle Bluetooth atteint 350€ et celui du modèle 4G monte à 400€. Les Galaxy Watch 4 44mm étaient à 300€ et 350€. Elles prennent 50€.

La Galaxy Watch5 Pro ferme la marche. Samsung ne sortira qu’une version Pro avec un cadran de 45mm. On conserve le même schéma. Le modèle Bluetooth est à 490€ et celui avec connexion 4G serait vendu à 540€. Les prix de la Galaxy Watch4 Classic 46mm ne dépassaient pas 400€ et 450€. On est face à une hausse de 90€.

Ces prix sont en euros mais ils peuvent évoluer en fonction des pays et des taxes.

Comme d’habitude, il s’agit de rumeurs et ces prix ne sont pas officiels.