Samsung Galaxy Watch5 – La version Classic va-t-elle disparaître ?

La Samsung Galaxy Watch5 se précise. Samsung change de stratégie pour sa prochaine montre connectée.

La Samsung Galaxy Watch5 n’arrivera pas avant plusieurs mois mais elle fait déjà parler d’elle. Le site SamMobile a été à la pêche aux informations. Selon ses sources, la firme coréenne va faire l’impasse sur le modèle « Classic ».

Cela ne veut pas pour autant dire qu’il n’y aura plus qu’un seul modèle de montre connectée cette année qui sortira de ses laboratoires en 2022. La version « Classic » va être remplacée par la Galaxy Watch5 Pro.

Les raisons de cette décision ne sont pas très claires. Il se murmure que Samsung pourrait abandonner la fameuse bague rotative mais il ne s’agit que de pures spéculations.

Retournons dans le domaine du concret. Les deux montres connectées conserveront leur forme circulaire. On sait que la Galaxy Watch5 sera proposée avec deux tailles d’écran contrairement au modèle Pro. Samsung sortira un seul modèle.

En contrepartie, celle-ci intégrera une grosse batterie de 572mAh ce qui conférera certainement une autonomie confortable.

Autre certitude, la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro tourneront sous One UI Watch basé sur Wear OS 3. C’est le résultat de la fusion de Tizen et Wear OS. Il ouvre aux montres connectées de Samsung les portes des applis Google, augmente de 30% la rapidité et entend l’autonomie.

