Samsung invente un écran étirable avec effets 3D - IDBOOX

On connaissait déjà les écrans pliables ou enroulables mais Samsung passe à l’étape suivante avec l’écran étirable.

Samsung fait évoluer les écrans dans une nouvelle direction inattendue. Les écrans pliables ne lui suffisent visiblement plus puisque la compagnie a créé un écran étirable ou plutôt déformable.

Le média coréen ETNews rapporte que Samsung a fait la démonstration d’un prototype au Global Tech Korea 2021. Cette dalle OLED déformable mesure 13 pouces et vous pouvez la voir en action dans la vidéo ci-dessous.

Comment ça fonctionne ? Pour la démonstration, Samsung utilise une vidéo d’un torrent de lave en mouvement. Lorsqu’on voit des bulles de magma se former, on peut voir que l’écran monte et descend exactement au même endroit.

Samsung – Un écran étirable qui transforme la 2D en 3D

Ce mouvement produit un effet visuel 3D alors que la vidéo est en 2D. C’est assez spectaculaire. Cela donne également un petit côté vivant et organique à l’écran.

L’écran étirable est considéré comme la technologie la plus difficile à mettre en œuvre. Il représente un peu le Saint Graal et l’étape finale de transformation de l’écran pliable. Il faut comprendre que sa mise sur le marché n’est pas pour demain.

Samsung est cependant confiant puisqu’elle avait déjà présenté un prototype moins abouti de 9,1 pouces en 2017. La technologie a considérablement progressé et le degré de déformation de cet écran OLED dépasse les 5%.

Un tel écran pourra avoir un intérêt pour les déficients visuels ou encore dans les films ou les jeux vidéo pour les rendre encore plus immersifs.