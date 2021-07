Samsung – Une fuite dévoile les prix des produits du Galaxy Unpacked 2021 - IDBOOX

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2, les prix de tous les produits du Samsung Galaxy Unpacked 2021 ont fuité.

Samsung a confirmé la date de son prochain Galaxy Unpacked 2021. La conférence se déroulera le 11 août 2021. Elle sera très riche en annonces puisque nous y découvrirons au moins 5 nouveaux appareils.

On attend le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2. Une énorme fuite vient de dévoiler tous les prix de chacune des versions de ces appareils.

Le site de vente Lambda-Tek a référencé toutes ces nouveautés avec leurs prix. Ils sont en euros, TVA incluse.

Attention, il ne s’agit pas des tarifs officiels. La somme après la virgule laisse planer quelques doutes sur leur authenticité. Ils peuvent donc varier le jour de la sortie. Cependant, cela donne une idée de ce à quoi il faut s’attendre.

Samsung Galaxy Unapcked 2021 – Des prix à la virgule près

On commence avec les smartphones pliables. Le Galaxy Z Fold 3 avec 256Go de stockage est annoncé à 2029,01€. La modèle avec 512Go passe à 2155,45€. Toutes les couleurs sont listées.

La Galaxy Z Flip 3 avec 256Go est à 1244,12€. La version 128Go est annoncée à 1182,38€.

On continue avec les montres connectées. La Galaxy Watch 4 avec un cadran de 40mm en version WiFi s’affiche à 310,99€. Le modèle 44mm est un peu plus cher à 337,08€.

Comme d’habitude, Samsung propose en parallèle des modèles 4G. Le prix de la 40mm est de 361,57€ et celui de la 44mm est de 386,09€.

La Galaxy Watch 4 Classic s’annonce plus haut de gamme. L’écran est légèrement plus grand. La version 46mm Wifi est vendue 459,62€. Avec la connexion 4G, elle passe à 508,65€. La Galaxy Watch 4 Classic WiFi de 42mm est à 435,13€ et la Classic 46mm 4G s’affiche à 484,15€.

On termine avec les Galaxy Buds 2. Les écouteurs coûteraient 181,46€.