Sennheiser CX True Wireless Test – La qualité audio à petit prix - IDBOOX

Nous avons testé les Sennheiser CX True Wireless. Que valent ces écouteurs sans fil vendus à 129€ ? (test non sponsorisé)

On a pris l’habitude d’associer Sennheiser aux casques audio premium comme le Momentum 3 Wireless. Le spécialiste allemand de l’audio nous surprend avec les CX True Wireless, des écouteurs à seulement 129€. Que nous propose-t-il pour ce prix ?

CX True Wireless – Design et ergonomie

Les CX True Wireless ressemblent comme deux gouttes d’eau aux CX 400BT. Sennheiser a repris exactement le même design. Carrés et assez volumineux, ils ressortent des oreilles.

Contrairement à ce que laisser penser leur taille, les écouteurs sont légers et confortables à porter. Livrés avec 4 paires d’embouts, ils s’adaptent à toutes les conduits auditifs.

Lorsque les écouteurs sont calés, ils tiennent bien en place. Vous pouvez les utiliser pour faire du sport et profiter de leur certification IPX4. Ils résistent à la sueur et aux éclaboussures.

Rectangulaire et assez épais, le boitier de recharge s’insère difficilement dans une poche trop serrée.

Installation et commandes

La procédure pour l’appairage est différente des autres écouteurs. Il n’y a pas de bouton sur le boitier. Il faut enfiler les écouteurs et appuyer simultanément dessus pendant 3 secondes pour les réinitialiser. Les écouteurs se connectent rapidement.

Sennheiser n’a pas été avare sur les commandes avec quatre actions différentes. Certaines sont même différentes en fonction de l’écouteur droit ou gauche.

Un appui permet de lire ou de mettre en pause. Deux appuis à gauche permettent de revenir en arrière et deux appuis à droite passent au morceau suivant. Trois tapes rapides déclenchent l’assistant vocal. Un appui long à gauche baisse le volume et appui long à droite monte le volume.

Ne vous inquiétez pas l’application Smart Control de la compagnie vous détaille ces gestes. En mettant à jour le logiciel vous pourrez personnaliser ces commandes.

Cette appli compatible Android et iOS donne également accès à un égaliseur. Il propose des préréglages et vous pouvez enregistrer les vôtres.

La qualité audio

Les CX True Wireless restituent un son clair et équilibré. Ils sont calibrés par défaut sur un réglage neutre avec un son assez métallique.

On préférera se diriger directement vers l’égaliseur pour donner plus de volume au son. En jouant avec les graves et les aigus on adapte facilement le son à chaque style de musique.

Après avoir trouvé les réglages qui vous conviennent vous pourrez pleinement apprécier la qualité sonore des CX True Wireless. Elle est impressionnante. Sennheiser a fait un vrai travail d’horloger avec un son ciselé, puissant et enveloppant.

On a également préféré activer directement l’option Bass Boost pour gagner en puissance sans augmenter à fond le volume. Les Bass se révèlent, sans pour autant être omniprésentes.

Les Sennheiser CX True Wireless ne jouent pas sur ce registre et préfèrent jouer la carte d’un son de qualité tout en finesse.

Les écouteurs ne sont pas dotés d’un système de réduction de bruit active. Ils assurent cependant une bonne isolation passive grâce à leur forme et les embouts en silicone qui pénètrent assez profondément dans le conduit.

Ils ne couvriront pas le bruit de la circulation dans la rue mais vous n’entendrez pas le bruit de vos doigts courir sur un clavier.

A noter que les écouteurs fonctionnent indépendamment l’un de l’autre. Vous pouvez en utiliser un pendant que l’autre est dans le boitier.

L’autonomie

Sennheiser annonce une autonomie incroyable de 9 heures sans passer par la case recharge. Avec l’aide du boitier les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 27 heures. C’est une vraie prouesse.

Cette durée varie selon votre volume d’écoute ou votre utilisation. Les appels sont plus gourmands que la musique, par exemple.

Dans la pratique, les CX True Wireless garantissent effectivement une autonomie de cette ampleur.

Ce qu’on en pense

Les Sennheiser CX True Wireless offrent un rapport qualité/prix étonnant avec une qualité de son premium à 129€.

Leur design aurait pu être un peu plus fin mais ils se révèlent très confortables à porter et leur forme particulière compense l’absence d’ANC.

A 129€, les CX True Wireless sont les écouteurs incontournables de cet été.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter les Sennheiser CX True Wireless