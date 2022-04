OnePlus 10 Pro – Prix en France, vidéo et caractéristiques techniques - IDBOOX

Le OnePlus 10 Pro a été officiellement lancé en France et Europe. On vous dévoile les prix et tout ce qu’il faut savoir.

Le OnePlus 10 Pro a déjà fait un arrêt en Chine début janvier et on attendait avec impatience son arrivée en France. Le smartphone est officiellement disponible en France et il arrive avec un cadeau.

– Cliquez sur ce lien ou sur ce lien OnePlus 10 Pro 8/128Go à 919€

– Suivez ce lien ou sur ce lien pour acheter le OnePlus 10 Pro 12/256Go à 999€

Le OnePlus 10 Pro en vidéo

En attendant de le tester, nous avions pu l’approcher en avant-première au salon MWC 2022 à Barcelone. Vous pouvez l’admirer dans la vidéo ci-dessous.

Outre un design réussi, il a toutes les caractéristiques d’un vrai flagship. Le OnePlus 10 Pro dispose d’un écran QHD+ de 6,7 pouces. La dalle intègre une technologie LTPO. Son taux de rafraichissement oscille entre 1Hz et 120Hz pour économiser de la batterie.

Comme sur un grand nombre de smartphones premium de ce début d’année, on trouve aux commandes du OnePlus 10 Pro un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il est alimenté par une batterie de 5000mAh. Elle passe de 1 à 100% en seulement 32 minutes grâce à sa recharge SuperVooc 80W.

Hasselblad assure la partie photo

La partie photo a une nouvelle fois été supervisée par Hasselblad. Le smartphone embarque une triple caméra à l’arrière. Le module photo rassemble un capteur principal de 48MP, un ultra grand-angle de 50MP avec un angle de vision de 150° et un téléobjectif de 8MP avec zoom optique X3.

Hasselblad apporte à nouveau son expertise photo avec un étalonnage toujours plus naturel avec plus d’un milliard de couleurs.

Chacun des trois capteurs peut prendre des photos couleurs en mode 10 bits intégral. L’appareil photo traite 64 fois plus de couleurs que les smartphones qui capturent des photos en 8 bits.

Les prix

On termine avec les prix. Le OnePlus 10 Pro existe en deux couleurs et avec deux configurations différentes.

Le OnePlus 10 Pro 8/128Go Volcanic Black est vendu 919€. La version avec 12/256Go est proposée en Volcanic Black et en Emerald Forest. Le prix de ce OnePlus 10 Pro monte à 999€. Pendant la période de lancement des écouteurs OnePlus Buds Pro sont offerts.

