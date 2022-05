Test Poco F4 GT – Un smartphone ultra puissant pour le gaming mais pas que…

On a testé le Poco F4 GT, un smartphone pensé pour les gamers mais pas uniquement. Il possède de sérieux arguments pour vous séduire. On vous dit tout.

Le Poco F4 GT vient bousculer le petit monde des smartphones pour gamers. Xiaomi joue encore la carte du rapport qualité / prix avec un appareil puissant à prix réduit. Découvrez ce qu’il vaut vraiment dans notre test.

– Le POCO F4 GT 8/128Go est actuellement en promo à 499,99€.

– Le POCO F4 GT 12/256Go est aussi en promo à 599,99€.

POCO F4 GT – Un design tout en finesse

Les smartphones gaming ont plutôt l’habitude de se démarquer avec un design caréné. Le Poco F4 GT joue plutôt la carte de la finesse. Il n’y a aucune fausse note. A l’avant rien ne laisse supposer qu’il s’agit d’une smartphone gaming.

On est accueilli pas un grand écran avec une perforation centrale, entouré d’une bordure noire assez présente.

A l’arrière, le POCO F4 GT joue avec les effets de matière. La coque est métallisée et on devine un X dessiné à la surface. Elle marque beaucoup les traces de doigts. On retrouve le même motif sur le module photo. Il est éclairé par des LED qui s’allument pour signifier différentes actions comme la recharge.

On reste dans les petits détails qui font la différence avec les flashs LED qui sont fichés dans une découpe en forme d’éclair. C’est discret mais ça change tout. On adore le design du POCO F4 GT.

Une ergonomie parfaite pour le gaming

Le Poco F4 GT jouit d’une ergonomie bien pensée. C’est un format XL mais il offre une bonne prise en main. C’est essentiel pour un smartphone gaming. Il mesure 162,5 x 76,7 x 8,5 mm. Ces dimensions lui permettent d’accueillir un écran de 6,67 pouces. C’est grand mais c’est super pour jouer.

Le Poco F4 est doté de deux gâchettes rétractables. Les doigts tombent directement dessus. Les deux haut-parleurs placés en haut et en bas de l’écran sont également biens placés de façon à ce qu’on ne les cache pas quand on joue.

De la même façon un des micros est situé sur le côté au centre pour rester dégagé. Le F4 GT pèse 210 g mais comme on le tient souvent à deux mains son poids se fait vite oublier.

Un écran AMOLED brillant

L’écran comme nous vous l’avons dit plus haut, est grand. Il mesure 6,67 pouces et il est basé sur une technologie AMOLED avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Vous ne manquerez pas de place pour jouer ou regarder des vidéos. Les couleurs et les contrastes flattent la rétine.

La luminosité atteint des pointes de plus de 800nits. Son écran reste déchiffrable en extérieur et même en plein soleil comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Parmi les autres points forts de cet écran, on citera également son taux de rafraichissement de 120Hz dynamique. Il s’adapte automatiquement au contenu diffusé pour économiser de la batterie.

Les performances

Le POCO F4 GT est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé avec 12Go de RAM physique plus 3Go de RAM virtuelle. Avec cette configuration rien ne lui fait peur.

Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevés et une fréquence d’image élevée. Vous pouvez pousser cette dernière encore un cran au dessus. Le jeu reste fluide en toute circonstance.

Un jeu moins optimisé comme Geshin Impact conserve lui aussi une bonne fluidité à condition de garder les réglages par défaut avec des graphismes sur le niveau moyen et en 30fps.

Il faut préciser que la température du POCO F4 GT grimpe en flèche après 20 minutes de jeu. Il chauffe quand même beaucoup et des pauses sont conseillées pour le rafraichir.

La partie audio est assurée par deux vrais haut-parleurs équilibrés et compatibles Dolby Atmos. Ils sont placés suffisamment haut pour qu’on ne les masque pas quand on appuie sur les gâchettes.

Quand POCO F4 GT se transforme en manette

Les prouesses du POCO F4 GT ne s’arrêtent pas là. Le smartphone intègre deux gâchettes rétractables qui le transforment en manette de jeu. C’est un vrai plus pour les joueurs d’autant plus qu’elles sont agréables à utiliser compte tenu de l’ergonomie du smartphone. Elles ne font pas gadget et offrent une bonne résistance à la pression.

On les active en faisant glisser deux petits boutons. La configuration est très simple. Il suffit de lancer un jeu et d’ouvrir la fenêtre gaming du smartphone. On sélectionne l’icône de la manette et on déplace les pastilles L et R sur les commandes du jeu pour les lier. Les deux gâchettes deviennent immédiatement fonctionnelles.

En allant dans les fonctionnalités spéciales puis dans la section Déclencheurs contextuels, il est également possible d’attribuer à ces gâchettes des fonctions hors jeu comme lancer l’appareil photo ou un enregistrement audio. Vous pouvez doubler les commandes en effectuant un double clic ou un appui long.

POCO F4 GT – Une recharge de 120W

Une batterie de 4700mAh alimente le Poco F4 GT. Elle lui confère une autonomie de plus ou moins une journée avec une utilisation classique. C’est à dire sans abuser des jeux vidéo.

Dans le cas contraire, le smartphone ne tiendra pas plus de quelques heures comme ses congénères. Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie.

Le Poco F4 Pro a une arme secrète. Sa batterie est compatible avec la charge ultra rapide 120W. Il récupère plus de 30% de batterie en 5 minutes. Xiaomi annonce une charge à 100% en seulement 17 minutes.

Notre smartphone de test s’est rechargé de 0 à 100% en 20 minutes avec l’écran allumé ce qui est déjà un exploit. Il lui faut 27 minutes pour atteindre les 100% pendant une partie.

L’ensemble de la coque a tendance à chauffer mais Xiaomi a mis des garde-fous dans son interface pour préserver la batterie avec des modes de gestion intelligents de la batterie. On vous rassure cela n’empêche pas de jouer.

Vous pouvez le recharger pendant une partie. Le Poco F4 GT a été pensé pour les gamers dans les moindres détails. Le câble ne vous gênera absolument pas puisqu’il il est en forme de L, plaqué contre le smartphone.

La photo

Xiaomi n’a pas délaissé la partie photo de son smartphone. Le POCO F4 GT embarque une triple caméra qui regroupe un capteur principal de 64MP Sony IMX686, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. La caméra Selfie des de 20MP.

Cet ensemble n’a rien de révolutionnaire mais il permet de réaliser des photos de qualité très honorables de jour comme de nuit. Les couleurs sont légèrement saturées mais demeurent dans le domaine de l’acceptable.

Les photos sont propres avec un niveau de détail élevé. Une légère différence dans le traitement des couleurs apparait sur les photos en 64MP. Elles sont légèrement plus poussées qu’en 16MP.

L’ultra grand-angle s’en sort bien. Le niveau de luminosité monte d’un cran ce qui a pour effet de lisser les contrastes et de rendre les couleurs moins vives. L’algorithme réussit à limiter les déformations sur les côtés.

Le POCO F4 GT ne démérite pas lorsque la luminosité commence à faiblir. Le mode Nuit conserve des couleurs proches de la réalité et maîtrise les éclairages urbains. Il élimine au passage le bruit avec une perte de détail qui reste acceptable. La netteté en pâtit un peu. Cela devient visible quand on zoome à fond dans la photo.

Le POCO F4 GT se montre assez hasardeux avec les détourages pour les portraits. Le smartphone abuse un peu trop du flou et finit par masquer tout ce qui dépasse autour du visage. On peut gérer le niveau de flou d’arrière-plan à priori mais quel que soit le degré les cheveux sont rapidement entourés d’une auréole de flou.

Ce qu’on en pense

Le Poco F4 GT est un smartphone pensé pour les gamers mais qui a tous les arguments pour séduire le grand public. Son design regorge de petits détails qui séduiront les joueurs sans rebuter les utilisateurs lambda.

L’ergonomie est également très bien pensée et parfaitement adaptée pour les jeux vidéo sans que cela devienne repoussant. Les gâchettes, par exemple, sont une vrai plus pour le jeu mais elles peuvent aussi servir de raccourcis pour d’autres fonctions.

Parmi les autres avantages de ce smartphone, on ajoutera également son écran AMOLED 120Hz lumineux, son processeur puissant et sa recharge éclaire de 120W.

Pour ne rien gâcher, il n’est pas non plus mauvais en photo. Xiaomi finit de nous convaincre avec le prix de son smartphone. Le POCO F4 GT est vendu à 599,99€ avec 8/128Go et à 699,99€ avec 12/256Go.

Avec de tels prix, le POCO F4 GT est un smartphone incontournable pour les joueurs comme pour les autres.

– Le POCO F4 GT 8/128Go est actuellement en promo à 499,99€.

– Le POCO F4 GT 12/256Go est aussi en promo à 599,99€.

POCO F4 GT – La fiche technique

POCO F4 GT Ecran 6,67 pouces AMOLED – 120Hz dynamique Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) – 800 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 64MP Sony IMX686 (f/1.9) + 8MP UGA (f/2.2) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 3840×2160 /60fps Caméras frontales 20MP (f/2.4) IP68 Non Batterie 4700mAh Charge rapide 120W Dual SIM NanoSim double Lecteur empreintes Sur la tranche Prise Jack Oui Audio 2 Haut-parleurs Dolby Atmos Android Android 12 – MIUI 13 Dimensions 162,5 x 76,7 x 8,5 mm – 210 g