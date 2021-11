Test Realme GT Neo 2 – Une bête de course à petit prix

Le realme GT Neo 2 vient agrandir la famille GT. La compagnie frappe fort avec un smartphone gaming à prix cassé. Découvrez notre test non sponsorisé.

Après le realme GT et le realme GT Master Edition, la gamme GT s’agrandit avec le realme GT Neo 2. Comme son prédécesseur le GT Neo est un smartphone qui s’adresse aux gamers qui ne veulent pas se ruiner.

Le smartphone démarre à 469€. On vous propose de découvrir ce qu’il vaut dans notre test.

realme GT Neo 2 – Un design pensé pour le jeu

Le realme GT Neo 2 est un smartphone fin et léger agréable à tenir en main. Il pèse 200g et mesure 8,6 mm d’épaisseur. Un revêtement lisse avec un effet satiné mat recouvre la coque arrière. Il est doux au toucher et surtout il ne marque pas les traces de doigts.

Le smartphone possède un écran de 6,62 pouces, un peu trop grand pour être utilisé d’une seule main. En revanche, la forme se révèle parfaite pour jouer avec les deux mains sans ressentir de fatigue. La dalle recouvre 92,6% de la surface avant.

La perforation pour la caméra Selfie et le cadre noir se montrent très discrets. Ils ne gênent pas la visibilité ni pendant la lecture d’une vidéo ni pendant une séance de jeu.

C’est la même chose pour l’emplacement du haut-parleur en bas du smartphone. Légèrement décalé, on ne le recouvre pas avec la main quand on joue.

Le module photo à l’arrière dépasse à peine de la coque mais sa forme déstabilise le smartphone quand il est posé à plat. La coque de protection fournie dans la boite corrige un peu le problème.

Un écran AMOLED Samsung dernière génération

Le realme GT Neo 2 est doté d’un grand écran AMOLED de 6,62 pouces. realme a opté pour une dalle AMOLED Samsung E4. Elle en met plein les yeux avec un niveau de luminosité qui monte jusqu’à 1300nits et un contraste de 5 millions : 1.

Autant vous dire qu’avec ces réglages les couleurs explosent et vous n’avez aucun problème pour utiliser le smartphone en extérieur.

Autre point fort, cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il s’adapte automatiquement en fonction des contenus pour économiser de la batterie. Il offre également une sensation tactile de 600Hz. Avec ça, vous êtes parés pour battre des records.

Performances taillées pour le gaming

Le realme GT Neo 2 tourne la page du MediaTek Dimensity 1200 pour se tourner vers un Qualcomm Snapdragon 870 5G. On n’est pas sur un Snapdragon 888 comme sur le GT mais il lui donne assez de puissance pour jouer à n’importe quel jeu dans les meilleures conditions.

realme a également généreusement pourvu son smartphone de 12Go de RAM. Si vous n’en n’avez pas assez vous pouvez étendre cette capacité grâce à la magie de la RAM virtuelle jusqu’à 19Go.

L’appareil garantit également une vitesse maximum de traitement des données grâce à du stockage UFS 3.1.

Avec cette configuration, le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes réglés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image élevée. Le jeu ne souffre d’aucun ralentissement et vous pouvez même le pousser dans ses retranchements en calant la fréquence d’image sur très élevée.

PUBG Mobile se lance avec des graphismes HD et une fréquence d’image élevée. On peut monter encore d’un cran sans ressentir de dégradation. Les décors de fond sont juste un peu plus lents à s’afficher.

Le smartphone intègre une nouvelle chambre de dissipation thermique composée de 8 couches. Pour une efficacité accrue le realme GT Neo 2 utilise une pâte thermique à base de diamant. L’assemblage fonctionne à plein régime. Le smartphone ne chauffe pas et assure un frame rate constant.

On lui décerne aussi une mention spéciale pour la qualité de ses haut-parleurs compatibles Dolby ATMOS. Le smartphone diffuse un son spatial enveloppant clair et détaillé qui nous plonge tout de suite dans l‘action. Il a juste une petite faiblesse au niveau des basses.

La batterie

Qui dit smartphone gaming dit grosse batterie. Celle du realme GT Neo 2 affiche une capacité de 5000mAh. Elle confère au GT Neo 2 une autonomie d’à peu près 1,5 jour mais tout dépend de votre utilisation.

Si vous êtes un joueur acharné, le realme GT Neo 2 peut tenir pendant 8 heures. Il offre également 24 heures de lecture vidéo. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 120Hz consomme 7% de batterie.

Le smartphone est compatible avec la charge rapide 65W. La batterie passe de 0 à 100% en 36 minutes environ.

La photo

Le realme GT Neo 2 est une machine de jeu qui sait aussi prendre des photo. Le smartphone embarque une triple caméra à l’arrière basée sur un capteur principale de 64MP.

Le trio est complété par un ultra grand-angle 119° de 8MP et un capteur Macro 4cm de 2MP. Le constructeur a fait l’impasse sur le capteur de profondeur.

Le capteur principal permet de prendre des photos de 16MP ou 64MP. Le traitement des couleurs est homogène. Elles restent proches de la réalité. On note juste des noirs un peu plus marqués en 64MP. Les photos sont propres avec un haut niveau de détail.

Le GT Neo 2 peut effectuer des zooms avec un grossissement allant de X2 à X20. Malheureusement en l’absence de zoom optique ou périscopique, la perte de netteté devient trop importante pour être exploitable après le zoom X5.

L’ultra grand-angle de 119° accentue les couleurs. Elles deviennent plus criardes mais l’ensemble reste réaliste. L’algorithme fait du beau travail et corrige les déformations sur les côtés et limite le sentiment d’aspiration au centre.

L’absence de capteur de profondeur n’empêche pas le realme GT Neo 2 de réaliser de beaux portraits avec un effet Bokeh bien marqué. Les détourages sont propres mais ils manquent de précision. Certaines mèches rebelles disparaissent dans le flou à l’inverse de certains objets sur le même plan que le sujet ne sont pas floutés.

Dommage qu’on ne puisse pas régler le niveau de flou d’arrière plan après avoir pris la photo. Cette option n’est disponible qu’à priori.

Les photos de nuit et le mode Rue

Le GT Neo2 sera un bon compagnon pour vos virées nocturnes. Les photos de nuit ne lui font pas peur. L’appareil photo accentue les contrastes et supprime le bruit sans recourir à un traitement trop agressif. Les couleurs sont respectées et grâce au mode nuit il capture une maximum de détails. (Les photos ci-dessous ont été prises en automatique et en mode nuit.)

L’interface du smartphone intègre comme celle du GT Master Edition un mode baptisé Rue. Il est sensé recréer les sensations et le rendus des photos à l’ancienne. Il se déclenche en appuyant deux fois sur les boutons volume comme si vous dégainiez votre appareil photo pour prendre une photo sur le vif.

Différentes focales sont accessibles et le travail des couleurs est plus froid. On a vraiment l’impression d’être devant de vieilles photos argentiques. On peut même intensifier le côté dramatique avec des filtres noir et blanc ou vintage.

Concernant la vidéo, le realme GT Neo 2 peut enregistrer en 4K en 60 ips.

Ce qu’on en pense

Difficile de critiquer le realme GT Neo 2. Il ne révolutionne pas le genre mais tout ce qu’il fait il le fait bien. Il a un splendide écran. C’est une bonne machine de jeu pour un prix raisonnable et il répondra aussi à vos attentes si vous êtes amateurs de photo.

Avec le GT Neo 2, realme a trouvé la bonne formule pour un smartphone beau, puissant et polyvalent à moindre coût. Le realme GT Neo 2 avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu 469€. Le prix du modèle avec 12Go/256Go monte à 549€.

La compagnie casse le prix de son smartphone pendant la période de lancement avec une réduction de 100€. Le prix du GT Neo 2 8/128Go tombe à 369€ et celui de la version 112/256Go est à 449€.

Cliquez sur ce lien pour acheter le realme GT Neo 2 8/128Go

Suivez se lien pour vous procurer la version 12/256Go

realme GT Neo 2 – 5G Ecran 6,62 pouces AMOLED – 120Hz E4 Définition 2340 x 1080 pixels Full HD+ Processeur Qualcomm Snapdragon 870G 5G RAM 8Go /12Go DDR4 Stockage 128/256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 64MP + UGA 8MP 119° + Macro 2MP 4cm – vidéo 4K/60 fps Caméras frontales 16MP IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide Oui 65W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio Dolby Atmos Dual tereo speakers Android Android 11 – realme UI Dimensions – x – x 8,6 mm – 200 g