Ventes de smartphones pliables – Une progression impressionnante à 3 chiffres

Les ventes de smartphones pliables s’envolent au premier trimestre 2022. Le Samsung Galaxy Z Flip3 s’impose comme le grand gagnant.

Les smartphones pliables séduisent de plus en plus les consommateurs. 2,2 millions d’appareils ont été vendus au premier trimestre 2022. C’est moins que les 4,2 millions du quatrième trimestre 2021 mais ils affichent une progression soutenue.

Le marché enregistre une hausse de 571% par rapport aux trois premiers mois de l’année dernière.

Samsung s’impose en leader avec 74% de part de marché. Ce n’est pas une surprise la star des smartphones pliables reste le Galaxy Z Flip3. Il s’empare de 51% de l’ensemble des ventes du secteur.

Les smartphones pliables à clapet plébiscités

Le Samsung Galaxy Z Fold3 arrive en deuxième position mais il est talonné par le Huawei P50 Pocket. Huawei réussit à capter 20% du marché selon le cabinet d’analyses DSCC. Les trois modèles de smartphones cités plus haut représentent 91% de part de marché.

Un autre chiffre confirme le succès des smartphones à clapet comme le Z Flip3 et le P50 Pocket. Ils représentent 70% du marché.

DSCC pense que le marché des smartphones pliables va poursuivre son essor. Il devrait atteindre les 16 millions d’unités à la fin de l’année. Les smartphones pliables ne pâtiront pas de la pénurie de composants compte tenu du faible volume de production.

Le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 devraient accélérer les ventes d’autant plus si Samsung les proposent à des prix plus abordables que les précédents modèles.