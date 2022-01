Huawei P50 Pro et P50 Pocket – Dispo en France, caractéristiques, prix, ce qu’il faut savoir - IDBOOX

Les Huawei P50 Pro et P50 Pocket ont été dévoilés officiellement le 26 janvier. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux flagships Huawei.

Huawei démarre ce début d’année avec deux smartphones. Le premier est un smartphone haut de gamme que l’on peut qualifier de classique et le deuxième est un smartphone pliable à clapet.

Les Huawei P50 Pro et Huawei P50 Pocket sont disponibles en Europe. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les deux smartphones. Ils sont en précommande et dispos le 16 février.

Huawei P50 Pro

Un design raffiné

Commençons par le Huawei P50 Pro. Le constructeur prouve une nouvelle fois sa maîtrise des smartphones premium. Huawei a pris soin de ne pas faire un smartphone trop imposant. Ses dimensions sont : 158,8 x 72,9 x 8,5mm. Il pèse 195g.

Le P50 Pro est doté d’un écran OLED de 6,6 pouces avec des bords recourbés. Son taux de rafraichissement monte à 120Hz et son taux de résolution atteint 2700 x 1228 pixels (450ppi).

On trouve aux commandes un processeur Qualcomm Snapdragon 888 4G. Malheureusement Huawei est toujours limité par les interdictions américaines et elle ne peut pas utiliser un processeur 5G dans ses smartphones. Cette puce est accompagnée par 8Go de RAM et 256Go de stockage.

Un flagship calibré pour la photo

Pour faire passer la pilule de la 5G, Huawei a redoublé d’effort sur la partie photo. La compagnie travail toujours en collaboration avec Leica ce qui est déjà un gage de qualité.

On distingue à l’arrière deux grands cercles qui rappellent les objectifs d’un appareil photo vintage. Ils abritent quatre caméras.

La composition de cet appareil photo est originale. Il rassemble un capteur True Chroma 50MP avec IOS (f/1.8), un capteur monochrome True Chroma 40MP (f/1.6), un ultra grand-angle 13MP (f/2.2) et un téléobjectif 64MP avec OIS (f/3.5). La caméra Selfie est de 13MP.

Sur l’appareil photo principal, les photos sont optimisées grâce au processeur dédié Huawei XD Fusion Pro. Il améliore les détails de l’image, restitue des couleurs naturelles et augmente le niveau de clarté.

La photo de nuit a également été améliorée avec des noirs profonds et des zones lumineuses contrôlées. Cet ensemble de caméras permet également de passer d’un ultra grand-angle 120° à un zoom maximum X100.

Le Huawei P50 Pro enregistre des vidéos en 4K stabilisées et en 1080p en 960fps.

Le smartphone embarque une batterie de 4360mAh. Ca n’est pas énorme mais elle est compatible avec la charge rapide 66W et la charge sans fil 50W. Autre bon point, le P50 Pro est certifié IP58. Il résiste à l’eau et à la poussière. Inutile de vous poser la question.

LE P50 Pro n’embarque toujours pas les services Google. Il tourne en Europe sous EMUI 12. Il faut donc passer par la Huawei App Gallery pour installer les applications.

Le prix

Le Huawei P50 Pro noir avec 8Go de RAM et 256Go de stockage est vendu 1199€. Pour le lancement Huawei vous offre une paire de FreeBuds Pro Blanc d’une valeur de 129,99€. Cliquez ici en noir Cliquez ici version or

Huawei P50 Pocket

Après le Mate XS, Huawei s’intéresse à nouveau aux écrans pliables. Cette fois-ci, elle regarde du côté des smartphones au format poche. Le Huawei P50 Pocket est un smartphone à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Le Huawei P50 Pocket pèse 190g et fait 7,2 mm d’épaisseur ouvert et 15,2mm fermé. Il se glisse vraiment dans une poche.

Le P50 Pocket reprend le même code visuel que le P50 Pro. Un double cercle se dessine sur la coque. Le premier renferme un triple capteur photo et le deuxième est une dalle OLED ronde de 1,04 pouce (340 x 340 pixels).

Cette dernière sert à afficher les notifications et des widgets sans déplier l’appareil. Il est un peu comparable à un écran de montre connectée.

L’écran pliable est au format 21:9. Il mesure 6,9 pouces et possède un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution de Full HD+ (2790 x 1188 pixels).

Un vrai petit bijou

On retrouve à l’intérieur du smartphone le même processeur. Un Snapdragon 888 4G est aux commandes avec 8Go de RAM et 256Go de stockage.

Une batterie de 4000mAh compatible avec la charge rapide 40W alimente l’ensemble.

L’appareil photo principal comporte trois caméras : un capteur True Chroma 40MP (f/1.8), un ultra grand-angle 120° de 13MP (f/2.2) et un capteur Ultra Spectrum de 32MP (f/1.8). Ce dernier permet de jouer avec la fluorescence des objets.

La caméra Selfie est de 10,7MP.

Les prix

Le Huawei P50 Pro Pocket Blanc 8/256Go est vendu à 1299€.

Le Huawei P50 Pocket Premium Edition Gold avec une coque texturée. Seul ce modèle est disponible pour le moment en France.

Il intègre 12Go de RAM et 512Go de stockage. Le smartphone est vendu 1599€. Huawei vous offre avec cette version des Freebuds Lipstick Rouge d’une valeur de 229,99€.