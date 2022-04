Vivo V23 – Démo vidéo du premier smartphone qui change de couleur

Le Vivo V23 5G arrive en France. On vous fait découvrir en vidéo le premier smartphone qui change de couleur avant le test !

Vivo accélère son déploiement en France et en Europe. 2022 va être une année riche en sorties pour le constructeur. Vivo compte 400 millions d’utilisateurs répartis dans 60 pays et 1 français sur 3 connait la marque. Il est temps de franchir une nouvelle étape.

Le Vivo V23 5G montre sa volonté de s’implanter plus sérieusement dans l’Hexagone. Nous avons pu le prendre en main lors d’un événement organisé à Paris le 11 avril 2022.

En attendant le test, on vous livre nos premières impressions.

Vivo V23 – Le smartphone caméléon

Le Vivo V23 est un smartphone avec des finitions soignées à l’accent très fruité. Le dos est plat en verre avec un cerclage en métal. Vivo a voulu frapper les esprits avec une coque qui change de couleur sous les rayons UV.

Il faut préciser qu’il existe deux versions du Vivo V23 : une noire et une dorée. Seule la deuxième peut changer de teinte.

L’arrière du smartphone est constitué de plusieurs couches dont une de fluorine, un minéral dont la particularité est de changer de couleur sous les rayons ultraviolets. On peut laisser libre cours à sa créativité en appliquant des formes sur la coque.

En la laissant quelques secondes au soleil les motifs apparaissent temporairement avec une jolie couleur bleue scintillante. Ces tatouages UV sont temporaires. Ils disparaissent après quelques minutes. On se prend vite au jeu à essayer toutes sortes de dessins.

Mis à part ça, douce et légèrement granuleuse, la texture de la coque se révèle très agréable au touché. En plus, elle ne marque pas du tout les traces de doigts. Avec ses 181 g et ses 7,55 mm d’épaisseur, le Vivo V23 se glisse facilement dans une poche. C’est un poids plume qui offre une prise en main agréable.

Des Selfies éclairés

Le Vivo V23 ne compte pas que sur les apparences pour faire la différence. Il se démarque avec sa double caméra Selfie. Il intègre un capteur de 50MP et un ultra grand-angle.

Vivo a choisi l’option encoche plutôt que perforation pour les abriter. On vous laisse juge de ce choix. Ce capteur 50MP possède tous les attributs d’un capteur photo classique. Il dispose par exemple d’un double autofocus ou d’un mode nuit.

Il est accompagné par un double flash avec une variation d’intensité pour assurer des Selfies de bonne qualité même en condition de faible luminosité.

Pour le reste des caractéristiques, le Vivo V23 dispose d’un écran AMOLED 90Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 920, de 12Go de RAM et de 256Go de stockage. A l’arrière, on trouve une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 64MP, d’une UGA de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Pour finir, la batterie de 4200mAh se recharge en 62 minutes grâce à un système de recharge rapide 44W.

Voilà ce qu’on pouvait dire dans un premier temps sur le Vivo V23 5G. Il sera disponible le 15/04/2022 au prix de 529€. Il nous a laissé une bonne première impression à confirmer dans notre test à venir.