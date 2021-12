Xiaomi 11T Pro Test – Puissance et recharge 120W pour moins de 700€ - IDBOOX

Le Xiaomi 11T Pro bouscule le segment très haut de gamme avec une fiche technique monstrueuse et un prix sous les 700€.

Ecran AMOLED 120Hz, caméra 108MP, Snapdragon 888, HyperCharge 120W, le Xiaomi 11T Pro est un vrai flagship killer et pourtant il est à seulement 669€. Découvrez notre test non sponsorisé.

Xiaomi 11T Pro – Design et ergonomie

L’aspect extérieur du Xiaomi 11T Pro contraste avec sa fiche technique. Le 11T Pro est le porte étendard de sa technologie de l’HyperCharge 120W. On aurait pensé que Xiaomi le différencierait de ses autres smartphones avec un design électrisant.

Xiaomi a joué la carte de la sécurité et de l’efficacité avec une apparence classique. Il jouit de finitions soignées mais rien ne le distingue de ses autres appareils. Le dos est en plastique avec un bel effet métal mais il lui manque une petite touche de folie pour se démarquer.

Ne dramatisons pas, le Xiaomi 11T Pro en impose tout de même. C’est un smartphone grand modèle avec une prise en main agréable. Sa taille (164,1 x 76,9 x 8,8 mm) et son poids (208 g) ne le rendent pas facile à manipuler d’une seule main.

Heureusement, Xiaomi a eu la bonne idée de placer le scanner d’empreintes sur le côté. Il tombe naturellement sous le doigt et il est rapide et précis.

Un écran AMOLED 120Hz

En contre partie, la taille du 11T Pro nous permet de profiter d’un écran AMOLED de 6,67 pouces FullHD+ qui en met plein la vue. Les couleurs sont vibrantes et les contrastes prononcés.

Autre point fort de cette dalle est sans conteste son niveau de luminosité. Il peut monter jusqu’à 1000nits. Autant dire qu’on n’a aucun problème à consulter le smartphone en extérieur.

On termine avec le taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 120Hz. L’interface propose du 60 ou du 120Hz mais pas de mode graduel ou automatique. Il faut le choisir manuellement.

On citera parmi les autres atouts de cette dalle un mode lecture un mode anti scintillement pour ne pas se fatiguer les yeux.

Des performances adaptées au gaming

On trouve aux commandes un processeur Qualcomm Snapdragon 888 couplé avec 8Go de DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1. Autant vous dire qu’avec ce genre de configuration, rien ne lui résiste.

Vous pouvez faire tourner tout ce que vous voulez avec une fluidité sans faille et des réglages poussés au maximum. Le jeu Call of Duty Mobile se lance avec des graphismes très élevés et une fréquence d’image maximum.

On décerne une mention spéciale à l’emplacement des haut-parleurs à chaque extrémité du smartphone. Ils sont décalés pour qu’on ne les recouvre pas avec les doigts pendant qu’on joue. On peut ainsi profiter pleinement du son Dolby ATMOS. Harman Kardon s’est occupé de la partie audio. Ca s’entend !

Le smartphone délivre un son surround puissant. Dans le jeu Call of Duty, on arrive même à distinguer la différence de résonance des pas lorsqu’on marche à l’intérieur où à l’extérieur.

Un dernier mot sur le jeu la forme du module photo est bien étudiée. En forme d’escalier, les doigts sont bloqués pour ne pas salir les caméras.

L’autonomie

Le Xiaomi 11T Pro cache sous sa coque une batterie de 5000mAh. Elle fournit au smartphone une autonomie entre un jour et un jour et demi. Tout dépendra si vous êtes un gros joueur et si vous restez en permanence en 120Hz. L’absence de mode adaptatif consomme plus de batterie.

Pour exemple, une partie de 16 minutes de Call of Duty Mobile en 120Hz consomme 9% de batterie.

On ne peut pas parler du Xiaomi Mi 11T Pro sans évoquer son HyperCharge 120W. Xiaomi passe de la recharge 67W sur le Mi 11Ultra à la recharge 120W sur le 11T Pro. Grâce elle, la question de l’autonomie d’un smartphone n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Cette technologie fait passer la batterie de 5000mAh du Mi 11T Pro de 0 à 100% en 22 minutes. Xiaomi parle de 17 minutes mais on n’est jamais arrivé à descendre en dessous de cette durée.

Après 10 minutes de charge, il redonne au smartphone 7 heures de lecture vidéo ou 5 heures de navigation. A noter que le chargeur fourni dans la boite est un peu plus gros que la normale. On peut difficilement le glisser dans une poche.

Qu’en est-il de la durée de vie de la batterie ? On entend souvent qu’une vitesse de charge très élevée diminue la durée de vie d’une batterie. Celle du Mi 11T Pro a été conçue pour conserver 80% de sa capacité après 800 cycles de charge complets. C’est rassurant.

La photo et la vidéo

Le Mi 11T Pro complète sa fiche technique ébouriffante avec une triple caméra. Cet appareil photo se compose d’un capteur principal de 108MP, d’un ultra grand-angle 120° de 8MP et d’un objectif Macro 3cm de 5MP.

Le capteur principal permet de réaliser des photos en 12 ou 108MP. Il combine 9 pixels en 1 pour capter plus de lumière. Les couleurs ne sont pas forcées et restent fidèles à la réalité dans les deux cas.

Les photos en 108MP offrent naturellement un niveau de détail plus élevé. Le Mi 11T Pro est un adepte de la précision. La dégradation est minime quand on zoome la photo. Les textures apparaissent et deviennent plus nettes.

Le Xiaomi Mi 11T Pro s’en sort assez bien avec les photos de nuit. Le mode nuit débarrasse les photos du bruit tout en conservant un bon niveau de détails. Il rehausse le niveau de luminosité sans trop en abuser. Malheureusement, il dénature légèrement les couleurs.

Le 11T Pro se montre doué pour la vidéo. Il peut enregistrer des vidéos en 4K en 30 ou 60fps et même en 8K jusqu’à 30fps. Le smartphone est dépourvu de stabilisateur optique d’image mais on peut activer un stabilisateur optique en 1080p.

On a aussi aimé les différents modes vidéo comme le Temps figé ou le zoom magique qui permet de faire un zoom avec un effet d’aspiration.

Les ratages de l’appareil photo

Xiaomi a eu un accident de parcours avec l’ultra grand-angle. Avec les ultra grand-angle, on est habituellement confronté à un niveau de luminosité plus élevé qu’avec le capteur principal. Avec le Mi 11T Pro c’est tout le contraire. La luminosité est plus faible ce qui rend parfois les photos sombres même en plein soleil.

On pourrait se réjouir de l’absence de déformation mais en contre partie l’algorithme plonge le tour de la photo dans une sorte de flou gaussien. L’effet est artistique mais on ne pense pas qu’il soit voulu.

Le Mode portrait relève le niveau. L’effet de profondeur est bien marqué et on peut le faire varier à priori et à postériori. Il manque malheureusement de précision. Il a tendance à entourer les cheveux d’une zone de flou pour faire disparaître les mèches rebelles. Le capteur Selfie de 16MP ne fait pas mieux.

Si vous trouvez un intérêt à l’objectif Macro, sachez qu’il est performant.

Ce qu’on en pense

Le Xiaomi 11T Pro aurait pu faire un sans faute avec un peu d’effort. Il trébuche sur la photo. Le capteur 108MP est efficace mais il est mal entouré. L’ultra grand-angle et les portraits sont à revoir. Le traitement de l’algorithme est à corriger. Pour le reste, le Xiaomi Mi 11T Pro peut se venter d’un très bon rapport qualité / prix.

Il possède un splendide écran AMOLED 120Hz. Il se présente aussi comme une machine de jeu sans faille avec son processeur Snapdragon 888. On salue également la qualité audio signée Harman Kardon.

N’oublions pas non plus sa recharge hyper rapide de 120W qui charge sa batterie en une vingtaine de minutes seulement.

A 669€, Le Xiaomi 11T Pro 5G a beaucoup à offrir et il ne vous décevra pas.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.