Xiaomi 12T et 12T Pro – Une fuite révèle les fiches techniques et les prix

Les Xiaomi 12T et 12T Pro ont laissé fuiter l’ensemble des caractéristiques techniques et des prix. On vous dit tout.

La famille Xiaomi 12 va bientôt s’agrandir avec les Xiaomi 12T et 12T Pro. Comme avec les Xiaomi 11T, le constructeur devrait sortir ses nouveaux flagship killer avant la fin de l’année.

Le généralement très bien informé, site WinFuture a mis la main sur les fiches techniques des deux smartphones. On commence par le Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T Pro – Toutes les caractéristiques techniques

Le smartphone arrive avec un écran plat OLED de 6,67 pouces. Il est doté d’une résolution de 2712 x 1220 pixels et d’un taux de rafraichissement de 120Hz. Cette dalle abrite une caméra Selfie de 20MP.

On trouve sous la coque une processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 12Go de RAM et de 256Go de stockage. Une version avec 8Go de RAM sera aussi proposée sur certains marchés. Une batterie de 5000mAh alimente l’ensemble. Elle est compatible avec la recharge rapide 120W. Le chargeur sera livré dans la boite.

Le Xiaomi 12T Pro se distingue par capteur photo de 200MP (f/1.69). Des caméras plus modestes accompagnent ce monstre. Le module photo est complété par un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP.

Xiaomi 12T – Une fiche technique plus raisonnable

Le Xiaomi 12T possède une fiche technique plus raisonnable mais il pourrait se révéler la bonne affaire de la série. Il est équipé du même écran et la même capacité de batterie.

La grosse différence se situe au niveau du processeur. Un MediaTek Dimensity 8100 remplace le Snapdragon. La caméra principale passe également de 200MP à 108MP (f/1.65). Les capteur photo secondaires ne changent pas.

Xiaomi 12T et 12T Pro – Quels seraient les prix ?

Le site WinFuture a également déniché les prix des deux smartphones. Comme d’habitude Xiaomi se montre très agressif sur les prix mais tout de même avec une hausse par rapport au 11T Pro.

Il ne s’agit pas de tarifs officiels mais le 12T Pro serait vendu à 849€ au lieu de 669€ pour son prédécesseur. De son côté, le Xiaomi 12T avec 8Go de RAM et 128Go de stockage serait vendu à 649€.