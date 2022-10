Xiaomi 12T Pro – Attention Flagship killer en vue

Le Xiaomi 12T Pro 5G est officiel. Prix, dispo, caractéristiques, on vous dit tout sur le flagship et son capteur photo principal de 200MP.

Xiaomi a annoncé la sortie de la série12T lors d’un événement organisé à Munich le 4 octobre 2022. IDBOOX était présent mais nous avons eu la chance de recevoir le Xiaomi 12T Pro plusieurs jours avant la conférence. Cela nous a permis de le manipuler et surtout de nous familiariser avec son fameux capteur photo de 200MP. (avis non sponsorisé)

Design, caractéristiques techniques, prix, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le 12T Pro. On vous donne même nos premières impressions sur ses capacités photo. Le Xiaomi 12T Pro est à 799€.

Le Xiaomi 12T 8/256Go est à 649€.

Xiaomi 12T Pro – Un format XL et un design épuré

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone impressionnant à plusieurs titres. On citera en premier lieu sa taille. C’est un appareil grand format avec un écran de 6,67 pouces et des dimensions XL : 163,1 x 75,9 x 8,6mm. Par conséquent, n’espérez pas parcourir tout son écran avec le pouce.

Le 12T Pro offre tout de même une bonne prise en main et son poids est équilibré. Xiaomi a joué la carte de la sobriété au niveau du design.

A l’avant, la dalle AMOLED 120Hz est entourée d’un cadre très fin et uniforme. Impossible de manquer l’appareil photo à l’arrière. L’impressionnant capteur 200MP signé Samsung trône en haut de l’îlot photo. On ne voit que lui.

Imposant, il dépasse d’au moins 3mm mais la coque fournie dans la boite lui donne un peu de stabilité lorsqu’il est à plat sur une table. On apprécie également le choix de la coque lisse avec un revêtement mat qui ne marque pas les traces de doigts.

La puissance à tous les étages

Le Xiaomi 12T Pro ne manquera certainement pas de puissance. Un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 propulse le smartphone. Il est assisté par 8 ou 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage en UFS 3.1.

On a déjà installé Genshin Impact pour prendre la mesure dans les faits de ses performances. Il reste fluide avec des graphismes réglés sur le niveau moyen. Le son est diffusé par deux haut-parleurs Dolby Atmos signés Harman Kardon.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5000mAh. On peut déjà vous dire que grâce à elle le 12T Pro ne vous lâchera pas avant la fin de la journée.

Xiaomi a glissé dans la boite de son smartphone un bloc de recharge de 120W. C’est un vrai mastodonte. Grâce à la technologie HyperCharge, le 12T Pro récupère 100% de batterie en seulement 19 minutes. Chez nous, il est passé de 0% à 100% en 24 minutes et sans chauffer.

Un capteur photo de 200MP bien maîtrisé

Le Xiaomi 12T Pro embarque un capteur photo de 200MP Samsung ISOCELL HP1. Au menu de cette caméra principale, on trouve un grand capteur de 1/1,22″ et de pixel binning 16 en 1.

Les deux autres capteurs qui l’accompagnent sont plus classiques mais ils travaillent bien ensemble. Il s’agit d’un ultra grand-angle 120° de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP.

Dès que nous avons reçu le Xiaomi 12T Pro à la rédaction nous n’avons pas pu résister. Nous sommes allés prendre des photos et des vidéos pour voir de quoi il est capable.

C’est un premier sentiment et cela n’a pas valeur de test mais on peut déjà vous dire qu’il est impressionnant. Le rendu des couleurs est vif sans être trop poussé. La finesse des photos est bluffante.

L’absence de zoom télescopique est compensée par la très haute définition du capteur. Les photos conservent un bon niveau de détails même en zoom X6.

Le Xiaomi 12T Pro est également très à l’aise en vidéo. Il enregistre en 4K en 30 ims avec une stabilisation efficace et une grande fluidité des zooms. Il peut monter en 4K 60ims et 8K en 24 ims. On vous a mis quelques exemples en attendant un test plus poussé.

Le Xiaomi 12T Pro nous a laissé une très bonne première impression à confirmer lors du test. On peut déjà tout de même dire que Xiaomi tient son flagship killer. Il est en plus vendu à 799€ avec une configuration 8/256Go.

La série Xiaomi 12T sera disponible à la vente à partir du 13 octobre en noir cosmique, argent lunaire et bleu ciel. Du 4 au 13 octobre 2022, Xiaomi offre une tablette Redmi Pad d’un valeur de 299€.

Suivez ce lien pour acheter le Xiaomi 12T Pro à 799€.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi 12T 8/256Go à 649€.

Xiaomi 12T Pro – La fiche technique complète