Xiaomi 13T Pro – Tout ce qu’il faut savoir et prise en main vidéo

Les Xiaomi 13T Pro a été dévoilé lors d’une conférence de presse à Berlin. Nous étions présents et nous avons pu prendre en main le smartphone.

En attendant le test, découvrez le Xiaomi 13T Pro dans notre vidéo. Xiaomi n’a pas dérogé à son planning et présente le nouveau fleuron de la gamme « T », le Xiaomi 13T Pro.

Cette année le constructeur a changé sa formule par rapport au 12T Pro notamment au niveau de la photo. L’optique a entièrement été confié à Leica. Cela promet des performances photo élevées.

Xiaomi 13T Pro – Un design soigné

Bien entendu, le Xiaomi 13T Pro nous réserve d’autres surprises. Pour une fois, Xiaomi n’a pas mis de côté le design de son smartphone. Le 13T Pro est disponible en trois versions dont un très beau bleu avec une coque en cuir végan. Elle est très douce et agréable à tenir en main.

De toute façon nous vous conseillons vivement cette couleur car les modèles vert et noir en verre marquent énormément les traces de doigts. Pour le reste, Xiaomi nous a concocté un smartphone avec une fiche technique digne d’un très grand smartphone.

Le Xiaomi 13T Pro arbore un écran AMOLED plat avec un taux de rafraichissement qui varie de 30Hz à144Hz. Les joueurs apprécieront. Ce n’est pas tout car la luminosité atteint 2600nits. De tels niveaux sont en général réservés aux smartphones très haut de gamme.

Un processeur puissant

Le Xiaomi 13T Pro ne devrait pas manquer de puissance grâce à son processeur MediaTek 9200+ gravé en 4nm. Le constructeur a une nouvelle fois pensé aux joueurs en dotant son smartphone d’un système de refroidissement ultra efficace.

Avec sa chambre de dissipation thermique de 5000mm, la température ne dépasse pas 35,5°C. Ce processeur s’accompagne de 16Go de RAM DDR5 et de 1To de stockage. Il existe aussi des configurations avec 12Go et 256/512Go.

Une batterie de 5000mAh alimente le Xiaomi 13T. Compatible avec la recharge 120W, elle passe de 0 à 100% en seulement 19 minutes. Autre point fort, Xiaomi 13T acquiert la certification IP68. Par conséquent, il ne craint ni l’eau, ni la poussière.

Un appareil photo 100% Leica

Terminons avec la partie photo. Xiaomi poursuit son partenariat avec Leica. Le spécialiste de l’optique a imaginé une nouvelle formule pour 13T Pro. L’appareil photo se compose d’un capteur principal Leica 50MP (1/1.28 pouces et f/1,9) avec stabilisateur optique d’image, d’un téléobjectif Leica 50MP (f/1.9) et d’un ultra grand-angle Leica 12MP (f/2.2).

Cet appareil photo devrait permettre une meilleure transmission de la lumière et un meilleur contrôle des aberrations chromatiques. Leica a également apporté sa touche personnelle avec un mode et des filtres Leica pour donner encore plus de style à vos photos.

Une offre de lancement incroyable

Sur le papier le Xiaomi 13T Pro semble très prometteur. Nous attendons le test pour nous prononcer. En attendant le Xiaomi 13T Pro bénéficie d’une offre de lancement incroyable.

Xiaomi a annoncé les différents prix lors de la conférence de lancement. Le Xiaomi 13T Pro 12/256Go est à 799,90€. Le modèle 12/512Go est à 899,90€ et la version 16Go/1To est annoncé à 999,90€.

Pendant la période de lancement, le Xiaomi 13T Pro avec 16Go de RAM et 1To de stockage est vendu à 899,90€ et Xiaomi vous offre en plus une tablette Redmi Pad SE de 11 pouces d’une valeur de 199€. Il ne faut pas hésiter une seconde. Cliquez sur ce lien pour en profiter.

Une autre offre propose une remise de 100€ avec le code RDC13T + 100€ de reprise Cliquez ici pour voir

Enfin une troisième offre propose ceci Cliquez ici: Une Redmi Pad SE 4 GO + 128 GO offerte.

-26/09-31/10,1TB:150€ de bonus de reprise; 256G/512G:100€ de bonus de reprise.

-Offres exclusives pour les étudiants : 100€ de réduction

-Accès à YouTube Premium pendant 3 mois

-100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant 6 mois.