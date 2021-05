Xiaomi Mi 11 Lite Test - Un smartphone au design ravageur - Vidéo - IDBOOX

Le Xiaomi Mi 11 Lite est passé par la rédaction d’IDBOOX. Nous avons testé ce smartphone presque aussi fin et léger qu’une plume mais ce n’est pas son seul point fort. (test non sponsorisé)

La gamme Mi 11 se décline en de nombreux modèles. Nous allons nous intéresser au Mi 11 Lite. Nous avons reçu la version 4G en test à la rédaction. Il est vendu à 349€.

Que nous propose-t-il pour ce prix là ?

Xiaomi Mi 11 Lite – Un design ultra-slim

Dès qu’on prend le Mi 11 Lite dans les mains, on est tout de suite surpris par sa finesse et sa légèreté. On a l’impression de ne pas tenir un vrai smartphone. C’est le smartphone le plus fin jamais créé par Xiaomi. Il fait 6,81 mm d’épaisseur et il ne pèse que 157g.

Il est léger comme une plume et très agréable à manipuler à une période où les smartphones sont de plus en plus lourds. Le smartphone se glisse dans une poche et deux doigts suffisent pour le tenir. En plus de sa légèreté, son format 20:9 permet de parcourir tout l’écran avec le pouce.

Xiaomi a soigné dans les moindres détails son design. Le smartphone bénéficie de belles finitions. Il est recouvert d’une coque satinée en verre avec un revêtement mat qui ne prend pas les traces de doigts.

Nous avons testé la version bleue. Elle est chic et discrète. Il existe aussi une couleur rose pêche et une noire encre.

Le module photo a un design très graphique. Il se remarque tout de suite au dos de l’appareil. Composé de différentes formes, différentes couleurs et de plusieurs matériaux, il devient un élément de déco.

Le lecteur d’empreintes se trouve sur la tranche. Il est bien positionné et très réactif. On faisant le tour, on remarque qu’il n’y a de prise audio jack comme on a l’habitude d’en trouver sur cette gamme de prix. C’est sans doute la contrepartie pour son design ultra-slim.

Un bel écran AMOLED

A l’avant le Mi 11 Lite troque l’écran recourbé du Mi 11 contre un écran plat. Les bords noirs sont uniformes et relativement fins. On reste sur une technologie AMOLED mais avec une définition Full HD+ (2400 x 10080 p). Le taux de rafraichissement monte à 90Hz.

On ne peut faire aucun reproche concernant les réglages. Les couleurs sont éclatantes et les contrastes très prononcés. Il bénéficie également d’une profondeur de couleur 10 bits.

Les pics de luminosité atteignent 800nits ce qui permet de l’utiliser en extérieur sans problème comme vous pouvez le voir dans notre vidéo de présentation.

Des performances suffisantes pour le gaming

Le Mi 11 Lite est propulsé par un Qualcomm Snapdragon 732G, non compatible avec la 5G. Il faudra se tourner vers le Mi 11 Lite 5G qui tourne avec un processeur Snapdragon 780G pour en bénéficier.

Revenons à la version 4G. Elle intègre 6Go de RAM et 60 ou 128Go de stockage extensibles via microSD. A noter que le smartphone ne possède qu’un double emplacement. Il faut donc choisir entre deux cartes SIM et une microSD.

Avec cette configuration, le Mi 11 Lite accepte tous les gros jeux 3D avec les concessions habituelles sur les graphismes et la fréquence d’image. Call of Duty Mobile se lance avec les deux paramètres réglés sur le niveau élevé sans souffrir de ralentissement.

L’autonomie

La finesse du Mi 11 Lite n’a pas empêché Xiaomi de glisser sous sa coque une batterie de 4250mAh. Le Mi 11 Lite offre une autonomie dans la moyenne. Avec une utilisation sans excès vidéoludique, il tient une journée et demie sans problème. Il ne dépassera pas la journée pour les gamers.

Une partie de 25 minutes de Call of Duty Mobile avec l’écran en 90Hz consomme 7% de batterie.

Le smartphone est compatible avec la recharge rapide 33W. Elle récupère 50% d’énergie en 30 minutes et atteint les 100% en une heure. Comme d’habitude chez Xiaomi le chargeur est inclus dans la boite.

Une triple caméra 64MP bien maîtrisée

Le Mi 11 Lite possède une triple caméra photo basée sur un capteur photo principal de 64MP. Il est accompagné par un ultra grand angle 119° de 8MP et un objectif macro avec un grossissement X2 de 5MP.

Le capteur principal permet de prendre des clichés de 16MP ou 64MP. Dans les deux cas, le smartphone restitue des photos riches en couleurs avec un haut niveau de contraste. Mis à part le niveau de détails plus élevé en 64MP, on ne note pas de différence de couleur entre les deux modes.

Le Mi 11 Lite propose des zooms X2, X5 et X10. Comme beaucoup d’autres smartphones, il utilise le capteur 64MP pour zoomer dans la photo. Au-delà du grossissement X2, la perte de détails devient trop importante quand on regarde la photo à 100% pour être exploitable.

Avec l’ultra grand-angle Xiaomi réussit l’exploit de conserver la même luminosité qu’avec le capteur principal. C’est assez rare pour le signaler. Les couleurs restent dans les mêmes tons et pour une fois, on n’a pas l’impression d’avoir changé de smartphone quand on regarde les photos prises avec l’ultra grand-angle. Ce tableau idyllique est gâché par une zone de floue qui apparaît dans les coins.

Photos de nuit et autres

Le Mi 11 Lite ne possède pas de capteur dédié aux portraits. Il peut quand même réaliser des effets Bokeh mais son absence se fait sentir. Les flous d’arrière plan sont bien marqués mais il produit des détourages approximatifs avec des pixels qui se baladent autour des cheveux.

Le capteur frontal de 16MP abuse lui aussi du flou et vos oreilles passeront souvent en zone floue.

La troisième caméra est un capteur Macro d’un genre particulier puisqu’il permet de prendre des sujets de très près mais en plus de faire un zoom X2. Cela permet d’aller encore plus loin dans l’infiniment petit. Les photos sont propres et le résultat est souvent impressionnant.

Le Mi 11 Lite se montre également performant quand la lumière commence à baisser. Les photos de nuit en automatique sont honorables mais on préférera le mode Nuit beaucoup plus performant.

L’algorithme se débarrasse du bruit tout en conservant un maximum de détails. Il fait également un travail sur les couleurs qui restent fidèles à la réalité. Le smartphone dompte également les éclairages urbains même avec plusieurs sources de lumière. Le résultat est propre et sans bavure.

Concernant la vidéo, il filme en 4K en 30fps.

Ce qu’on en pense

Avec le Mi 11 Lite, Xiaomi prouve encore une fois sa maîtrise des smartphones milieu de gamme. Il profite d’un design particulièrement séduisant qui le démarque des autres smartphones de ce segment. Il est fin, léger et agréable à manier.

Xiaomi a trouvé la bonne recette.

Autre point fort, le 11 Lite répond à tous les besoins. Polyvalent, il s’adresse à tout le monde. Il satisfera les joueurs comme les amateurs de photo tout en garantissant une bonne autonomie.

La grande force du MI 11 Lite est d’être un smartphone équilibré sans défaut majeur avec un design ravageur. Le smartphone est dispo en 128 GO au prix de 349 euros Cliquez ici en bleu dispo en noir Cliquez ici

Xiaomi Mi 11 Lite – 4G Ecran 6,55 pouces AMOLED- 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 732G – 4G RAM 6Go DDR4 Stockage 64Go/128Go UFS 2.2 Extension MicroSD Caméras arrières 64MP (f/1.79) + UGA 119° 8MP (f/2.2) + TéléMacro 5MP avec zoom X2 (f/2.4) – vidéo 4K/30fps Caméras frontales 16MP (f/2.45) IP68 Non Batterie 4250mAh Charge rapide Oui 33W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim ou 1 MicroSD Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Non Connecteur USB-C Android Android 11 – MIUI 12 Dimensions 160,53 x 75,73 x 6,81 mm – 157g