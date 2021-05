Xiaomi Redmi Note 10 5G Test - Accédez à la 5G pour moins de 230€ - IDBOOX

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G agrandit la famille Redmi Note 10. C’est le seul modèle 5G de la gamme. Il est proposé à un prix très agressif. On vous dit tout dans notre test. (test non sponsorisé)

Avec lui, Xiaomi souhaite proposer une alternative 5G à petit prix. Le smartphone est vendu à partir de 229€. Xiaomi a remanié sa fiche technique pour atteindre ce prix là. Que vaut-il vraiment ? La réponse dans notre test.

Un design simple et épuré

Le Redmi Note 10 5G conserve les mêmes lignes que son alter ego 4G. A l’avant on trouve un écran plat avec des bords assez imposants surtout au niveau du menton.

La perforation centrale qui abrite la caméra Selfie ne passe pas inaperçue. Elle mesure 4,5mm de diamètre. On en trouve des beaucoup plus discrètes aujourd’hui.

Le smartphone offre une bonne prise en main mais il est difficile à utiliser d’une seule main compte tenu de ses dimensions (161,8 x 75,34 x 8,92 mm). L’arrière de l’appareil est tout en rondeurs.

La texture est lisse et agréable au touché. De couleur unie, la coque renvoie de jolis reflets nacrés. Elle ne marque pas les traces de doigts même sur la version noire que nous avons reçue en test.

Un écran 90Hz

Le Redmi Note 10 5G est doté d’un écran de 6,5 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Contrairement au Redmi Note 10 4G, cette dalle est basée sur une technologie LCD.

En contrepartie, elle gagne un taux de rafraichissement de 90Hz. Xiaomi aurait pu pousser jusqu’ à 120Hz mais c’est déjà bien. Autre bonne nouvelle, l’affiche bénéficie réglage adaptatif. Le smartphone choisit automatiquement la meilleure fréquence en fonction de vos usages. Il passe en 30Hz / 50Hz / 60 Hz ou 90Hz pour économiser la batterie.

Le niveau de luminosité monte à des pics de 500 nits. Cela permet de l’utiliser en extérieur mais dès que le soleil pointe le bout de son nez déchiffrer l’écran devient plus compliqué.

Le paramétrage est couleurs est équilibré mais s’il ne vous convient pas vous pouvez jouer avec la température.

Ne cherchez pas le lecteur d’empreintes sous l’écran. Très réactif, il se loge sur la tranche du smartphone. Placé un peu haut, il est mieux accessible avec le pouce de la main droite que de l’index avec la main gauche.

Les performances

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 700. Il est assisté par 4Go de RAM et 1287Go de stockage. On reste sur de la DDR4 et de l’UFS 2.2.

Avec cette configuration, le Redmi Note 10 5G arrive à faire tourner des gros jeux mais ne lui en demandez pas trop. Call of Duty Mobile se lance avec les graphismes et la fréquence d’image réglés sur le niveau moyen. Au-delà, vous rencontrez quelques saccades lorsque l’écran est trop encombré.

L’autonomie

Une batterie de 5000mAh se cache sous la coque. En théorie, elle lui offre une autonomie de 16 heures de jeu et de 22 heures de vidéo. Au quotidien comptez plutôt sur une journée voir même une journée et demie. Tout dépendra de votre consommation de jeux vidéo.

A titre d’exemple une partie de 10 minutes de Call of Duty Mobile consomme 3% de batterie.

Le smartphone est compatible avec la charge 18W. Xiaomi nous a habitués à mieux. C’est une grosse rétrogradation par rapport au Redmi Note 10 classique qui possède une charge rapide 33W.

A noter qu’un chargeur 22,5 W est inclus dans la boite.

La photo

L’îlot photo du Redmi Note 10 5G rassemble une triple caméra basée sur un capteur principal 48MP. D’ailleurs c’est son principal atout car Xiaomi a fait l’impasse sur l’ultra grand-angle. On trouve à côté de cette caméra un objectif Macro de 2MP et un autre capteur de 2MP pour gérer les effets de profondeur.

De jour, le capteur principal produit des photos détaillées avec des couleurs proches de la réalité. On peut prendre des clichés en 12MP ou en 48MP. Il y a une légère différence de traitement des couleurs. En 12MP, les photos sont plus lumineuses et les teintes sont plus poussées. (Ci-dessous photo 12MP et 48MP)

Pour le zoom, il faut se contenter des capacités du capteur de 48MP.

Le capteur de profondeur se montre efficace. Les portraits sont bien détourés. Il n’abuse pas du flou pour masquer les imperfections. L’interface autorise un réglage du degré de l’effet Bokeh à postériori.

La caméra Macros est anecdotique comme sur beaucoup d’autres smartphones.

Le Redmi Note 10 5G nous a agréablement surpris sur les photos de nuit. Le Mode nuit rehausse les couleurs sans forcer sur la luminosité. Le capteur réussit à débarrasser les photos d’une partie du bruit sans sacrifier les détails. (Photos en automatique et en Mode Nuit)

Ce qu’on en pense

Avec ce Redmi Note 10, Xiaomi cherche à démocratiser la 5G en proposant un smartphone à un prix accessible. Pour rester sous la barre des 230€, le constructeur fait quelques compromis notamment au niveau de la puissance ou encore de la recharge rapide.

Cela reste un smartphone avec lequel vous ne serez pas bloqués si vous voulez jouer ou prendre des photos de qualité.

Si vous cherchez un appareil pour accéder à la 5G sans vous ruiner le Xiaomi Redmi Note 10 5G est une bonne alternative.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/64Go est à 229,90€. Pour un achat entre le 18/05 et le 21/06 vous bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à 30€ sur une sélection de produits de la marque.

Xiaomi Redmi Note 10 5G Ecran 6,5 pouces LCD – 90Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processeur MediaTek Dimensity 700 – 5G RAM 4Go Stockage 64/128Go UFS 2.2 Extension Non Caméras arrières 48MP (f/1.79) + Macro 2MP (f/2.4) + Capteur profondeur 2MP (f/2.4) – vidéo 1080p 30fps Caméras frontales 8MP (f/2.0) IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide Oui 18W – Chargeur inclus Dual SIM 2 NanoSim 5G Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Oui Connecteur USB-C Android Android 11 – MIUI 12 Dimensions 161,81 x 75,34 x 8,92mm – 190g