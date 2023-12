Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ – La date de sortie révélée

Xiaomi a fait du teasing pour annoncer le lancement mondial du Redmi Note 13 Pro+. Sa date de sortie se précise.

Xiaomi a lâché de nouvelles informations concernant le Redmi Note 13 Pro+ lors d’un événement en Inde consacré aux Redmi 13C. La compagnie a conclu son livestream avec un clin d’œil à son futur smartphone.

En fait, la conférence a été entièrement filmée avec Redmi Note 13 Pro+ 5G. Xiaomi termine en indiquant que l’appareil arrivera en janvier 2024.

La série des Redmi Note 13 qui comprend trois appareils a été dévoilée en septembre en Chine. Les smartphones ont des fiches techniques impressionnantes pour leur prix et plus particulièrement le modèle Pro+.

Redmi Note 13 Pro Plus – Un smartphone particulièrement doué en photo

C’est le modèle le plus évolué de la gamme. Il tourne avec un processeur Mediatek Dimensity 1080 et il est doté d’un capteur principal Samsung Isocell HP3 de 200MP pixels (1/14’’). Xiaomi a voulu faire la démonstration de la puissance et des performances photo de son smartphone.

Le Redmi Note 12 Pro+ se défend déjà très bien dans le domaine mais le Redmi Note 13 Pro+ semble le surpasser.

Sa date de sortie à l’international restait encore un mystère mais Xiaomi nous donne maintenant une indication. Nous pouvons espérer le voir débarquer dès janvier 2024. Son prédécesseur avait pris tout son temps pour débarquer en France.

La série Redmi Note 12 était sortie en mars 2023. Espérons que le créneau annoncé par Xiaomi ne s’applique pas uniquement à l’Inde.

